Япония озабочена углублением военных связей между Китаем и Россией

Токио серьезно беспокоит более тесное военное сотрудничество между Китаем и Россией в свете безопасности как для Японии, так и для всего региона.

Об этом заявил главный секретарь кабинета министров Японии Йошимаса Хаяши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Наша страна намерена внимательно следить за развитием китайско-российских отношений", - заявил Йошимаса Хаяши.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Пекин начал поддерживать более тесные связи с Москвой.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции в кулуарах ежегодного заседания парламента в Пекине заявил, что его страна готова работать над созданием новых движущих сил сотрудничества и укреплением дружбы с Россией.