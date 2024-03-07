Япония озабочена углублением военных связей между Китаем и Россией
Токио серьезно беспокоит более тесное военное сотрудничество между Китаем и Россией в свете безопасности как для Японии, так и для всего региона.
Об этом заявил главный секретарь кабинета министров Японии Йошимаса Хаяши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Наша страна намерена внимательно следить за развитием китайско-российских отношений", - заявил Йошимаса Хаяши.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Пекин начал поддерживать более тесные связи с Москвой.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции в кулуарах ежегодного заседания парламента в Пекине заявил, что его страна готова работать над созданием новых движущих сил сотрудничества и укреплением дружбы с Россией.
Топ комментарии
+1 Desar
показать весь комментарий07.03.2024 13:26 Ответить Ссылка
+1 Andrew Moon
показать весь комментарий07.03.2024 13:29 Ответить Ссылка
+1 Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий07.03.2024 13:58 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Trevo Trow
показать весь комментарий07.03.2024 13:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Adam Wake
показать весь комментарий07.03.2024 13:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Desar
показать весь комментарий07.03.2024 13:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Desar
показать весь комментарий07.03.2024 13:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Andrew Moon
показать весь комментарий07.03.2024 13:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Stepan Kruchkovskii #569363
показать весь комментарий07.03.2024 13:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
віктор федорович #394174
показать весь комментарий07.03.2024 14:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий07.03.2024 13:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
polini orop
показать весь комментарий07.03.2024 14:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владимир Ищенко #582233
показать весь комментарий07.03.2024 14:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль