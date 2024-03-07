РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10137 посетителей онлайн
Новости
1 131 12

Япония озабочена углублением военных связей между Китаем и Россией

японія

Токио серьезно беспокоит более тесное военное сотрудничество между Китаем и Россией в свете безопасности как для Японии, так и для всего региона.

Об этом заявил главный секретарь кабинета министров Японии Йошимаса Хаяши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Наша страна намерена внимательно следить за развитием китайско-российских отношений", - заявил Йошимаса Хаяши.

Читайте также: Китай будет развивать сотрудничество и укреплять дружбу с РФ, - глава МИД Ван И

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Пекин начал поддерживать более тесные связи с Москвой.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции в кулуарах ежегодного заседания парламента в Пекине заявил, что его страна готова работать над созданием новых движущих сил сотрудничества и укреплением дружбы с Россией.

Автор: 

Китай (3123) россия (96899) Япония (1316)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Япония кстати до сих пор в состоянии войны с рашкованами. Украина нет, а они да.Пумть бы прислали летчиков, артиллеристов, поучиться хотя бы.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:26 Ответить
+1
Мені здається що оце дьоргання за вуса сплячих тигрів типу джапів чи німців, зіграє з лаптями і їх вузькоокими хазяєвами злу шутку...
показать весь комментарий
07.03.2024 13:29 Ответить
+1
Так віддайте нам 2-3 дюжини Mitsubishi F-2 і загроз стане меньше. У вас же вже є твердий контракт на 105 F-35A та 42 F-35B.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай передадуть нам снарядів - і турбота розвіється, як кацапські тельбухи.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:23 Ответить
Китайцы торгаши. Им следует больше боятся безумного Ына.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:24 Ответить
Ын это Лукашенко, не более того.Сев.Корея это не самостоятельная страна, а типа client -kingdom
показать весь комментарий
07.03.2024 13:28 Ответить
Япония кстати до сих пор в состоянии войны с рашкованами. Украина нет, а они да.Пумть бы прислали летчиков, артиллеристов, поучиться хотя бы.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:26 Ответить
Мені здається що оце дьоргання за вуса сплячих тигрів типу джапів чи німців, зіграє з лаптями і їх вузькоокими хазяєвами злу шутку...
показать весь комментарий
07.03.2024 13:29 Ответить
А мне интересно что человек имеет в виду,за дёрганье за усы?В чём собственно и где дёрганье?)))Ну и аллегория...это немцы и японцы,спящие тигры? Потужно...
показать весь комментарий
07.03.2024 13:54 Ответить
Майже як у Бєлоруссіі...
показать весь комментарий
07.03.2024 14:07 Ответить
Так віддайте нам 2-3 дюжини Mitsubishi F-2 і загроз стане меньше. У вас же вже є твердий контракт на 105 F-35A та 42 F-35B.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:58 Ответить
Готуйте військо японці, війна у вас скоро
показать весь комментарий
07.03.2024 14:01 Ответить
В них і так флот нормальний та ПВО з ПРО, а не асфальт (хоча асфальт теж є і теж в гарному стані). На відміну від сухопутних сил. Але навіщо острівній державі потужні сухопутні сили - тема не розкрита. Думаю, висадити на територію Японії ворожий десант - буде той ще квест.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:21 Ответить
 
 