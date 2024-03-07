Японія стурбована поглибленням військових зв’язків між Китаєм і Росією
Токіо серйозно непокоїть більш тісна військова співпраця між Китаєм і Росією у світлі безпеки як для Японії, так і для всього регіону.
Про це заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Наша країна має намір уважно стежити за розвитком китайсько-російських відносин", - заявив Йошімаса Хаяші.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пекін почав підтримувати тісніші зв’язки з Москвою.
Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на пресконференції в кулуарах щорічного засідання парламенту в Пекіні заявив, що його країна готова працювати над створенням нових рушійних сил співпраці та зміцненням дружби з Росією.
