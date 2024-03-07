УКР
Новини
1 131 12

Японія стурбована поглибленням військових зв’язків між Китаєм і Росією

японія

Токіо серйозно непокоїть більш тісна військова співпраця між Китаєм і Росією у світлі безпеки як для Японії, так і для всього регіону.

Про це заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Наша країна має намір уважно стежити за розвитком китайсько-російських відносин", - заявив Йошімаса Хаяші.

Також читайте: Необхідно провести міжнародну мирну конференцію, визнану Україною та РФ, для врегулювання війни, - глава МЗС Китаю Ван Ї

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пекін почав підтримувати тісніші зв’язки з Москвою.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на пресконференції в кулуарах щорічного засідання парламенту в Пекіні заявив, що його країна готова працювати над створенням нових рушійних сил співпраці та зміцненням дружби з Росією.

Автор: 

Китай (4818) росія (67230) Японія (1224)
Топ коментарі
+1
Япония кстати до сих пор в состоянии войны с рашкованами. Украина нет, а они да.Пумть бы прислали летчиков, артиллеристов, поучиться хотя бы.
показати весь коментар
07.03.2024 13:26 Відповісти
+1
Мені здається що оце дьоргання за вуса сплячих тигрів типу джапів чи німців, зіграє з лаптями і їх вузькоокими хазяєвами злу шутку...
показати весь коментар
07.03.2024 13:29 Відповісти
+1
Так віддайте нам 2-3 дюжини Mitsubishi F-2 і загроз стане меньше. У вас же вже є твердий контракт на 105 F-35A та 42 F-35B.
показати весь коментар
07.03.2024 13:58 Відповісти
Хай передадуть нам снарядів - і турбота розвіється, як кацапські тельбухи.
показати весь коментар
07.03.2024 13:23 Відповісти
Китайцы торгаши. Им следует больше боятся безумного Ына.
показати весь коментар
07.03.2024 13:24 Відповісти
Ын это Лукашенко, не более того.Сев.Корея это не самостоятельная страна, а типа client -kingdom
показати весь коментар
07.03.2024 13:28 Відповісти
А мне интересно что человек имеет в виду,за дёрганье за усы?В чём собственно и где дёрганье?)))Ну и аллегория...это немцы и японцы,спящие тигры? Потужно...
показати весь коментар
07.03.2024 13:54 Відповісти
Майже як у Бєлоруссіі...
показати весь коментар
07.03.2024 14:07 Відповісти
Готуйте військо японці, війна у вас скоро
показати весь коментар
07.03.2024 14:01 Відповісти
В них і так флот нормальний та ПВО з ПРО, а не асфальт (хоча асфальт теж є і теж в гарному стані). На відміну від сухопутних сил. Але навіщо острівній державі потужні сухопутні сили - тема не розкрита. Думаю, висадити на територію Японії ворожий десант - буде той ще квест.
показати весь коментар
07.03.2024 14:21 Відповісти
 
 