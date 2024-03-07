Оккупанты режут коммунальную сеть захваченных городов на лом, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях коммунальщики по указанию российских оккупационных администраций режут коммунальные трубы для сдачи на лом.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ

"Большинство водопроводов Донетчины не используются из-за неспособности РФ обеспечить местных жителей подачей воды. Следовательно, россияне режут трубы на лом для личного обогащения.

Даже после прекращения военных действий враг продолжает разрушать украинскую инфраструктуру, ведь это и есть цель "специальной операции"", - говорится в сообщении.

