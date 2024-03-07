РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10137 посетителей онлайн
Новости
3 518 12

Оккупанты режут коммунальную сеть захваченных городов на лом, - Центр нацсопротивления

цнс

На временно оккупированных территориях коммунальщики по указанию российских оккупационных администраций режут коммунальные трубы для сдачи на лом.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ

"Большинство водопроводов Донетчины не используются из-за неспособности РФ обеспечить местных жителей подачей воды. Следовательно, россияне режут трубы на лом для личного обогащения.

Даже после прекращения военных действий враг продолжает разрушать украинскую инфраструктуру, ведь это и есть цель "специальной операции"", - говорится в сообщении.

Также читайте: На оккупированных территориях востока Украины наблюдается продовольственный дефицит, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10258) Центр национального сопротивления (597)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
ОСВОБОДІТЕЛІ...і знаєте шо цікаво? - все рівно є ждуни які їх чекають!!
показать весь комментарий
07.03.2024 14:34 Ответить
+9
Адміни!! Лом-кацапською, українською-брухт! Повиганяйте цих кацапописак!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.03.2024 14:40 Ответить
+8
значить довго затримуватися там кацапи не планують ...
показать весь комментарий
07.03.2024 14:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Азовсталь ше не порізали?
показать весь комментарий
07.03.2024 14:28 Ответить
значить довго затримуватися там кацапи не планують ...
показать весь комментарий
07.03.2024 14:29 Ответить
ОСВОБОДІТЕЛІ...і знаєте шо цікаво? - все рівно є ждуни які їх чекають!!
показать весь комментарий
07.03.2024 14:34 Ответить
бо теж хочуть різати комунальні труби на металолом.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:37 Ответить
Вони приїхали сюди на металоломі, можуть і відразу здати, ціна хороша 4,5 грн за кіло.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:39 Ответить
Адміни!! Лом-кацапською, українською-брухт! Повиганяйте цих кацапописак!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.03.2024 14:40 Ответить
Е-Е-Е - брухт то гроші, а подовбать кацапську сраку ломом то задоволення. АРХ М
показать весь комментарий
07.03.2024 18:26 Ответить
Хай краще здають той брухт на якому приїхали нам, ціна буде краще ніж за труби
показать весь комментарий
07.03.2024 14:49 Ответить
ну той що, вони ж ще кращу побудують як, наприклад, на Донбасі, там все стало набагато кращим, ніж при біндерах...
показать весь комментарий
07.03.2024 15:00 Ответить
зато бєс біндєр! правда і без води
показать весь комментарий
07.03.2024 16:04 Ответить
Вада нам нінада нам вотку давай!
показать весь комментарий
07.03.2024 16:48 Ответить
Мародерство одна зі скріп "руського світу" ...
показать весь комментарий
07.03.2024 20:13 Ответить
 
 