На оккупированных территориях востока Украины наблюдается продовольственный дефицит, - Центр нацсопротивления
В магазинах на временно оккупированных территориях Луганщины наблюдается продовольственный дефицит.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Это - следствие политики оккупационных администраций, которые установили порог цен на продукты, чтобы уменьшить социальное напряжение в условиях растущей бедности местного населения.
Каждый владелец магазина должен заключить соответствующий меморандум с РОА, чтобы получить разрешение на ведение деятельности. Однако в таких условиях с полок магазинов начали исчезать товары, а чтобы компенсировать потерю доходов, владельцы ограничили зарплату наемным работникам. Также в регионе растет торговля из-под прилавка", – говорится в сообщении.
