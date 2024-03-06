На оккупированных территориях востока Украины наблюдается продовольственный дефицит, - Центр нацсопротивления

В магазинах на временно оккупированных территориях Луганщины наблюдается продовольственный дефицит.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Это - следствие политики оккупационных администраций, которые установили порог цен на продукты, чтобы уменьшить социальное напряжение в условиях растущей бедности местного населения.

Каждый владелец магазина должен заключить соответствующий меморандум с РОА, чтобы получить разрешение на ведение деятельности. Однако в таких условиях с полок магазинов начали исчезать товары, а чтобы компенсировать потерю доходов, владельцы ограничили зарплату наемным работникам. Также в регионе растет торговля из-под прилавка", – говорится в сообщении.

