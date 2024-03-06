РУС
Новости
На оккупированных территориях востока Украины наблюдается продовольственный дефицит, - Центр нацсопротивления

цнс

В магазинах на временно оккупированных территориях Луганщины наблюдается продовольственный дефицит.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Это - следствие политики оккупационных администраций, которые установили порог цен на продукты, чтобы уменьшить социальное напряжение в условиях растущей бедности местного населения.

Каждый владелец магазина должен заключить соответствующий меморандум с РОА, чтобы получить разрешение на ведение деятельности. Однако в таких условиях с полок магазинов начали исчезать товары, а чтобы компенсировать потерю доходов, владельцы ограничили зарплату наемным работникам. Также в регионе растет торговля из-под прилавка", – говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне закрыли для украинцев диспансеры на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

дефицит (309) продовольствие (262) Центр национального сопротивления (597) Луганская область (6535)
Ну хочь до виборів протримайтесь.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:36 Ответить
А на "виборчій дільниці" хіба пайок (гуманітарку з бурятії) давати не будуть?
показать весь комментарий
06.03.2024 15:48 Ответить
Хіба що з ху.ятії!!!!!
показать весь комментарий
06.03.2024 15:59 Ответить
Руське завжди голодне та зле
показать весь комментарий
06.03.2024 15:49 Ответить
Же ьільки свинособаки кацапсячі з'являться, там завжди якийсь деХАіцит виникає
показать весь комментарий
06.03.2024 16:27 Ответить
І ще стісняюсь спитать: а шо, збройні сили росії називаються "руская асвабадітєльная армія" (РОА)?
показать весь комментарий
06.03.2024 15:52 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 15:53 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 18:46 Ответить
Скоро рашисты будут визжать что Украина устроила блокаду окупированных территорий и требовать от Киева дать им свет, воду, платить им пенсии иначе они полезут дальше. Все повторяется. Ето ползучая окупация. Ето для тех кто верит что отдав рашистам окупированные территории они от нас отстанут.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:47 Ответить
 
 