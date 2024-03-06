На окупованих територіях сходу України спостерігається продовольчий дефіцит, - Центр нацспротиву

У магазинах на тимчасово окупованих територіях Луганщини спостерігається продовольчий дефіцит.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Це є наслідком політики окупаційних адміністрацій, які встановили поріг цін на продукти, аби зменшити соціальне напруження в умовах зростаючої бідності місцевого населення.

Кожен власник магазину має укласти відповідний меморандум з РОА, аби отримати дозвіл на ведення діяльності. Проте в таких умовах з полиць магазину почали зникати товари, а щоб компенсувати втрату прибутків власники обмежили зарплату найманим працівникам. Також у регіоні росте торгівля з-під прилавку", - йдеться в повідомленні.

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