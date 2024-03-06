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На окупованих територіях сходу України спостерігається продовольчий дефіцит, - Центр нацспротиву

цнс

У магазинах на тимчасово окупованих територіях Луганщини спостерігається продовольчий дефіцит.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Це є наслідком політики окупаційних адміністрацій, які встановили поріг цін на продукти, аби зменшити соціальне напруження в умовах зростаючої бідності місцевого населення.

Кожен власник магазину має укласти відповідний меморандум з РОА, аби отримати дозвіл на ведення діяльності. Проте в таких умовах з полиць магазину почали зникати товари, а щоб компенсувати втрату прибутків власники обмежили зарплату найманим працівникам. Також у регіоні росте торгівля з-під прилавку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Загарбники пропонують "гумдопомогу" пенсіонерам на ТОТ за голосування на "виборах президента РФ", - Центр нацспротиву

Автор: 

дефіцит (563) продовольство (337) Центр національного спротиву (820) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+5
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06.03.2024 15:53
+1
Ну хочь до виборів протримайтесь.
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06.03.2024 15:36
+1
А на "виборчій дільниці" хіба пайок (гуманітарку з бурятії) давати не будуть?
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06.03.2024 15:48
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Ну хочь до виборів протримайтесь.
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06.03.2024 15:36 Відповісти
А на "виборчій дільниці" хіба пайок (гуманітарку з бурятії) давати не будуть?
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06.03.2024 15:48 Відповісти
Хіба що з ху.ятії!!!!!
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06.03.2024 15:59 Відповісти
Руське завжди голодне та зле
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06.03.2024 15:49 Відповісти
Же ьільки свинособаки кацапсячі з'являться, там завжди якийсь деХАіцит виникає
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06.03.2024 16:27 Відповісти
І ще стісняюсь спитать: а шо, збройні сили росії називаються "руская асвабадітєльная армія" (РОА)?
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06.03.2024 15:52 Відповісти
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06.03.2024 15:53 Відповісти
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06.03.2024 18:46 Відповісти
Скоро рашисты будут визжать что Украина устроила блокаду окупированных территорий и требовать от Киева дать им свет, воду, платить им пенсии иначе они полезут дальше. Все повторяется. Ето ползучая окупация. Ето для тех кто верит что отдав рашистам окупированные территории они от нас отстанут.
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06.03.2024 16:47 Відповісти
 
 