На окупованих територіях сходу України спостерігається продовольчий дефіцит, - Центр нацспротиву
У магазинах на тимчасово окупованих територіях Луганщини спостерігається продовольчий дефіцит.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Це є наслідком політики окупаційних адміністрацій, які встановили поріг цін на продукти, аби зменшити соціальне напруження в умовах зростаючої бідності місцевого населення.
Кожен власник магазину має укласти відповідний меморандум з РОА, аби отримати дозвіл на ведення діяльності. Проте в таких умовах з полиць магазину почали зникати товари, а щоб компенсувати втрату прибутків власники обмежили зарплату найманим працівникам. Також у регіоні росте торгівля з-під прилавку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Ярослав Кийко
показати весь коментар06.03.2024 15:53
+1 Sergey A #582059
показати весь коментар06.03.2024 15:36
+1 Pan Kotskyi
показати весь коментар06.03.2024 15:48
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
✘
Sergey A #582059
показати весь коментар06.03.2024 15:36 Відповісти Мені подобається 1
Pan Kotskyi
показати весь коментар06.03.2024 15:48 Відповісти Мені подобається 1
Артем Легенький
показати весь коментар06.03.2024 15:59 Відповісти Мені подобається 1
Kan Kan #518965
показати весь коментар06.03.2024 15:49 Відповісти Мені подобається 0
Ivan Ivan #403337
показати весь коментар06.03.2024 16:27 Відповісти Мені подобається 0
Pan Kotskyi
показати весь коментар06.03.2024 15:52 Відповісти Мені подобається 0
Ярослав Кийко
показати весь коментар06.03.2024 15:53 Відповісти Мені подобається 5
Елена Мазуренко #551577
показати весь коментар06.03.2024 18:46 Відповісти Мені подобається 0
Alex Nosov #582146
показати весь коментар06.03.2024 16:47 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль