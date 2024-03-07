УКР
Новини
Окупанти ріжуть комунальну мережу захоплених міст на лом, - Центр нацспротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях комунальники за вказівкою російських окупаційних адміністрацій ріжуть комунальні труби для здачі на лом.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ

"Більшість водопроводів Донеччини не використовується через нездатність РФ забезпечити місцевих мешканців подачею води. Відтак росіяни ріжуть труби на лом для особистого збагачення.

Навіть після припинення військових дій ворог продовжує руйнувати українську інфраструктуру, адже саме це і є мета "спеціальної операції"", - йдеться в повідомленні.

Топ коментарі
+12
ОСВОБОДІТЕЛІ...і знаєте шо цікаво? - все рівно є ждуни які їх чекають!!
07.03.2024 14:34 Відповісти
+9
Адміни!! Лом-кацапською, українською-брухт! Повиганяйте цих кацапописак!!!!!!!!!!
07.03.2024 14:40 Відповісти
+8
значить довго затримуватися там кацапи не планують ...
07.03.2024 14:29 Відповісти
Азовсталь ше не порізали?
07.03.2024 14:28 Відповісти
бо теж хочуть різати комунальні труби на металолом.
07.03.2024 14:37 Відповісти
Вони приїхали сюди на металоломі, можуть і відразу здати, ціна хороша 4,5 грн за кіло.
07.03.2024 14:39 Відповісти
Е-Е-Е - брухт то гроші, а подовбать кацапську сраку ломом то задоволення. АРХ М
07.03.2024 18:26 Відповісти
Хай краще здають той брухт на якому приїхали нам, ціна буде краще ніж за труби
07.03.2024 14:49 Відповісти
ну той що, вони ж ще кращу побудують як, наприклад, на Донбасі, там все стало набагато кращим, ніж при біндерах...
07.03.2024 15:00 Відповісти
зато бєс біндєр! правда і без води
07.03.2024 16:04 Відповісти
Вада нам нінада нам вотку давай!
07.03.2024 16:48 Відповісти
Мародерство одна зі скріп "руського світу" ...
07.03.2024 20:13 Відповісти
 
 