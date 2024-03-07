Окупанти ріжуть комунальну мережу захоплених міст на лом, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях комунальники за вказівкою російських окупаційних адміністрацій ріжуть комунальні труби для здачі на лом.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ
"Більшість водопроводів Донеччини не використовується через нездатність РФ забезпечити місцевих мешканців подачею води. Відтак росіяни ріжуть труби на лом для особистого збагачення.
Навіть після припинення військових дій ворог продовжує руйнувати українську інфраструктуру, адже саме це і є мета "спеціальної операції"", - йдеться в повідомленні.
Забули пароль або логін? Відновити пароль