Рашисты ударили по Сумам: Повреждены объекты гражданской инфраструктуры (обновлено)

В Сумах во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с севера.

Сумская ОВА сообщила, что РФ нанесла авиационно-ракетный удар по областному центру.

"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Атака "Шахедов" на Сумы: Ранены 7 человек, в том числе 1 ребенок, повреждена инфраструктура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж