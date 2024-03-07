РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9789 посетителей онлайн
Новости Война
5 040 4

Рашисты ударили по Сумам: Повреждены объекты гражданской инфраструктуры (обновлено)

вибух

В Сумах во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с севера.

Сумская ОВА сообщила, что РФ нанесла авиационно-ракетный удар по областному центру.

"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Атака "Шахедов" на Сумы: Ранены 7 человек, в том числе 1 ребенок, повреждена инфраструктура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6875) Сумы (1233)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
3.14***аси !
показать весь комментарий
07.03.2024 14:52 Ответить
На жаль, лікарня...
показать весь комментарий
07.03.2024 15:45 Ответить
Наслідки ******.с300
показать весь комментарий
07.03.2024 16:26 Ответить
😥😠
показать весь комментарий
07.03.2024 18:17 Ответить
 
 