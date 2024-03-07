УКР
Рашисти вдарили по Сумах: Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури (оновлено)

вибух

У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики з Півночі.

Сумська ОВА повідомила, що РФ завдала авіаційно-ракетний удар по обласному центру.

"Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться в повідомленні.

3.14***аси !
показати весь коментар
07.03.2024 14:52 Відповісти
На жаль, лікарня...
показати весь коментар
07.03.2024 15:45 Відповісти
Наслідки ******.с300
показати весь коментар
07.03.2024 16:26 Відповісти
😥😠
показати весь коментар
07.03.2024 18:17 Відповісти
 
 