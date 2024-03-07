Рашисти вдарили по Сумах: Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури (оновлено)
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики з Півночі.
Сумська ОВА повідомила, що РФ завдала авіаційно-ракетний удар по обласному центру.
"Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться в повідомленні.
