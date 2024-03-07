Зеленский 8 марта посетит Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию 8 марта и встретится с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В канцелярии президента Турции сообщили, что Зеленский и Эрдоган обсудят ход украинско-российской войны, черноморское зерновое соглашение и двусторонние отношения.
вова, ти там поаккуратнєй кушай чебуреки!
Хочеш, щоб Таїп тебе знову таїпав, як пацана?
за "ЛГБТ 8 марта" ?
ну вы изверги !
Не все, що намагався привласнити совок або використати йому належить. Як і російська мова, зокрема
Кого з ким?
Шкода що ми дякуючи зеленій шоблі підійшли до неминучих перемових у програшній позиції.