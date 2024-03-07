РУС
Новости
3 152 49

Зеленский 8 марта посетит Турцию

зеленський,ердоган

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию 8 марта и встретится с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В канцелярии президента Турции сообщили, что Зеленский и Эрдоган обсудят ход украинско-российской войны, черноморское зерновое соглашение и двусторонние отношения.

Читайте также: Турция готова возобновить переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле, - Эрдоган

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) Турция (3529) Эрдоган Реджеп Тайип (938)
Топ комментарии
+10
Агент "Буратіно" летить на "стрелку".
показать весь комментарий
07.03.2024 22:51 Ответить
+9
На ОПі шапка горить? Подоляцькі ботани завжди готові виправдати зеленого упиря, що б він не утнув.
показать весь комментарий
07.03.2024 22:55 Ответить
+9
ти звідки? подляк підкинув по алярму? схоже підгорає конкретно
показать весь комментарий
07.03.2024 23:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ерді подобається бути посередником? Передасть ЗЕ пропозиції Окурочка? Будуть обговорювати умови замирення з Рашкою?
показать весь комментарий
07.03.2024 22:49 Ответить
На ОПі шапка горить? Подоляцькі ботани завжди готові виправдати зеленого упиря, що б він не утнув.
показать весь комментарий
07.03.2024 22:55 Ответить
Що він утнув?
показать весь комментарий
07.03.2024 22:59 Ответить
Куди він тобі утнув?
показать весь комментарий
07.03.2024 23:05 Ответить
Зараз нарешті приймуть електронні повістки - будеш верещати як свиня)
показать весь комментарий
07.03.2024 23:09 Ответить
Арію свині я залишу тобі, бо я на службі...
показать весь комментарий
07.03.2024 23:15 Ответить
Та тут кого не спитай - всі "служать". А як тільки з"являється новина, яка стосується мобілізації, - виття стоїть просто неймовірне.
показать весь комментарий
07.03.2024 23:22 Ответить
Я ж розумію, що і ти "на службі", мій маленький героїчний мобілізатор ...
показать весь комментарий
07.03.2024 23:35 Ответить
Ні, але я хочаб не сру "героїчно" в коментарях з приводу можливих перемовин чи заморозки.
показать весь комментарий
07.03.2024 23:45 Ответить
Ну- ну...
показать весь комментарий
08.03.2024 00:09 Ответить
Зараз нарешті приймуть електронні повістки - будеш верещати як свиня)
**************
**************
показать весь комментарий
08.03.2024 00:31 Ответить
Стамбул-2 = Майдан-3

вова, ти там поаккуратнєй кушай чебуреки!
показать весь комментарий
07.03.2024 22:57 Ответить
Ой ***, нікчема диванна)) все, на що ти здатне, це срати в коментарях)
показать весь комментарий
07.03.2024 22:57 Ответить
ти звідки? подляк підкинув по алярму? схоже підгорає конкретно
показать весь комментарий
07.03.2024 23:00 Ответить
Місяці два тому те саме писали про відставку Залужного: знімуть Залужного - буде Майдан
показать весь комментарий
07.03.2024 23:08 Ответить
Зняли. Тільки насрати всім, як виявилось.
показать весь комментарий
08.03.2024 00:09 Ответить
Ну взагалі-то армія не дитячий садочок. Когось знімають, когось назначають. Я дивуюся, скільки людей взагалі не розуміють, як працює армійська система
показать весь комментарий
08.03.2024 00:30 Ответить
Нащо?
Хочеш, щоб Таїп тебе знову таїпав, як пацана?
показать весь комментарий
07.03.2024 22:49 Ответить
Агент "Буратіно" летить на "стрелку".
показать весь комментарий
07.03.2024 22:51 Ответить
За рецептом шашликів...
показать весь комментарий
07.03.2024 23:02 Ответить
А хіба Дубінського вже випустили з тюряги?

показать весь комментарий
07.03.2024 23:26 Ответить
І що зібралася здавати наша ЗЕльфія?
показать весь комментарий
07.03.2024 22:51 Ответить
А ти з дивану збираєшся щось захищати?
показать весь комментарий
07.03.2024 22:52 Ответить
Сам питання придумав чи подоляк підказав?
показать весь комментарий
07.03.2024 22:58 Ответить
Я питання поставив.. готовий захищати, щоб не довелось здавати?
показать весь комментарий
07.03.2024 23:00 Ответить
не Хайфу вона ж буде здавати - там родові помєстья
показать весь комментарий
07.03.2024 22:58 Ответить
Ердоган хоче виграти місцеві вибори,щоб укріпити свій авторитаризм,а Нетряпку використовує,як тряпку,щоб на його фоні підвищити своє ЕГО в очах турецьких виборців.
показать весь комментарий
07.03.2024 22:55 Ответить
В бункері шмаль закінчилася.
показать весь комментарий
07.03.2024 22:55 Ответить
По шаурме скучив, ......неголений.
показать весь комментарий
07.03.2024 22:58 Ответить
лєнку мінєтчицю вигуляти у Туреччині збирається. Ведь празнік у нейо. Восьмоє марта - це совково-дегенеративний звичай, якраз для совкових імбицилів, як ваш зєлька. 23-є фєвраля отгуляв з дєрьмаком, тепер 8 марта. Шо там наступне? 22 апреля - дєнь раждєнія у ільіча, а потім 1 мая і дєнь пабєди. Всьо празнованіє як у дєдов
показать весь комментарий
07.03.2024 23:01 Ответить
І шашликі!..
показать весь комментарий
07.03.2024 23:09 Ответить
Хоча б почитайте про історію 8 березня до того, як фуйню городити
показать весь комментарий
08.03.2024 00:24 Ответить
Про таваріща Клару Целкін (одну із засновниць Васьмова марта) досить знати те, що вона замурована у кремлівській стіні.

показать весь комментарий
08.03.2024 00:36 Ответить
за что что Клару в стене замуровали, демоны ?
за "ЛГБТ 8 марта" ?
ну вы изверги !
показать весь комментарий
08.03.2024 02:08 Ответить
8 березня 1908 у Нью-Йорку жінки вийшли проти експлуатації дитячої праці та потогонної системи на виробництві. Це початок.
Не все, що намагався привласнити совок або використати йому належить. Як і російська мова, зокрема
показать весь комментарий
08.03.2024 04:26 Ответить
Давай почнемо з того, що у будь-якому західному суспільстві, у тому числі сша, виділення однієї статі над іншою є ознакою нерівності. Тому ваше восьмоє марта -день жєнщін - це ойпаний совок, бо він звеличує власницю 3.14зди і цицьок над тим у кого є член.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:12 Ответить
Шось дуже турборежимно...
показать весь комментарий
07.03.2024 23:01 Ответить
Гундосий бубон зазвичай тікає з країни якщо задумав якусь гидоту. Так шо чекаємо
показать весь комментарий
07.03.2024 23:17 Ответить
"чорноморську зернову угоду"??

Кого з ким?

Кого з ким?
показать весь комментарий
07.03.2024 23:40 Ответить
******* дали зрозуміти в Одесі, що іншого разу влуплять по його небритості. Тому ссилка Валери, Оман 2, а тепер Стамбул 2 вже як то кажуть на часі.
Шкода що ми дякуючи зеленій шоблі підійшли до неминучих перемових у програшній позиції.
показать весь комментарий
07.03.2024 23:47 Ответить
Валера сам рад думаю что в англии жить будет,и решаеться это не за день два,так что ракеты и залужного приплести могут только умственно отсталые олигофрены или ботва зрадойобская по простому профи плакальщики
показать весь комментарий
08.03.2024 05:05 Ответить
Турецкое ПВО напряглось. За этим Зеленским постоянно то ишакед, то "Циркон, то Ермак какой-нибудь, следуют.
показать весь комментарий

Моніка Зєлінскі в Турцію на 8 березня до Ердогана? ... Поржем.
показать весь комментарий
08.03.2024 03:47 Ответить
Правильно.Надо просить у турок больше вооружения
показать весь комментарий
08.03.2024 08:04 Ответить
У міжнародний жіночий день. В Турцію, де скасована Стамбульська конвенція. Символічно.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:08 Ответить
 
 