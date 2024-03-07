Зеленский 8 марта посетит Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию 8 марта и встретится с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В канцелярии президента Турции сообщили, что Зеленский и Эрдоган обсудят ход украинско-российской войны, черноморское зерновое соглашение и двусторонние отношения.

