Зеленський 8 березня відвідає Туреччину

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину 8 березня й зустрінеться з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У канцелярії президента Туреччини повідомили, що Зеленський та Ердоган обговорять хід українсько-російської війни, чорноморську зернову угоду і двосторонні відносини.

Також читайте: Туреччина готова відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі, - Ердоган