Зеленський 8 березня відвідає Туреччину

зеленський,ердоган

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину 8 березня й зустрінеться з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У канцелярії президента Туреччини повідомили, що Зеленський та Ердоган обговорять хід українсько-російської війни, чорноморську зернову угоду і двосторонні відносини.

Також читайте: Туреччина готова відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі, - Ердоган

Зеленський Володимир (25197) Туреччина (3665) Ердоган Реджеп Таїп (975)
+10
Агент "Буратіно" летить на "стрелку".
показати весь коментар
07.03.2024 22:51 Відповісти
+9
На ОПі шапка горить? Подоляцькі ботани завжди готові виправдати зеленого упиря, що б він не утнув.
показати весь коментар
07.03.2024 22:55 Відповісти
+9
ти звідки? подляк підкинув по алярму? схоже підгорає конкретно
показати весь коментар
07.03.2024 23:00 Відповісти
Ерді подобається бути посередником? Передасть ЗЕ пропозиції Окурочка? Будуть обговорювати умови замирення з Рашкою?
показати весь коментар
07.03.2024 22:49 Відповісти
На ОПі шапка горить? Подоляцькі ботани завжди готові виправдати зеленого упиря, що б він не утнув.
показати весь коментар
07.03.2024 22:55 Відповісти
Що він утнув?
показати весь коментар
07.03.2024 22:59 Відповісти
Куди він тобі утнув?
показати весь коментар
07.03.2024 23:05 Відповісти
Зараз нарешті приймуть електронні повістки - будеш верещати як свиня)
показати весь коментар
07.03.2024 23:09 Відповісти
Арію свині я залишу тобі, бо я на службі...
показати весь коментар
07.03.2024 23:15 Відповісти
Та тут кого не спитай - всі "служать". А як тільки з"являється новина, яка стосується мобілізації, - виття стоїть просто неймовірне.
показати весь коментар
07.03.2024 23:22 Відповісти
Я ж розумію, що і ти "на службі", мій маленький героїчний мобілізатор ...
показати весь коментар
07.03.2024 23:35 Відповісти
Ні, але я хочаб не сру "героїчно" в коментарях з приводу можливих перемовин чи заморозки.
показати весь коментар
07.03.2024 23:45 Відповісти
Ну- ну...
показати весь коментар
08.03.2024 00:09 Відповісти
Зараз нарешті приймуть електронні повістки - будеш верещати як свиня)
**************
показати весь коментар
08.03.2024 00:31 Відповісти
Стамбул-2 = Майдан-3

вова, ти там поаккуратнєй кушай чебуреки!
показати весь коментар
07.03.2024 22:57 Відповісти
Ой ***, нікчема диванна)) все, на що ти здатне, це срати в коментарях)
показати весь коментар
07.03.2024 22:57 Відповісти
ти звідки? подляк підкинув по алярму? схоже підгорає конкретно
показати весь коментар
07.03.2024 23:00 Відповісти
Місяці два тому те саме писали про відставку Залужного: знімуть Залужного - буде Майдан
показати весь коментар
07.03.2024 23:08 Відповісти
Зняли. Тільки насрати всім, як виявилось.
показати весь коментар
08.03.2024 00:09 Відповісти
Ну взагалі-то армія не дитячий садочок. Когось знімають, когось назначають. Я дивуюся, скільки людей взагалі не розуміють, як працює армійська система
показати весь коментар
08.03.2024 00:30 Відповісти
Нащо?
Хочеш, щоб Таїп тебе знову таїпав, як пацана?
показати весь коментар
07.03.2024 22:49 Відповісти
Агент "Буратіно" летить на "стрелку".
показати весь коментар
07.03.2024 22:51 Відповісти
За рецептом шашликів...
показати весь коментар
07.03.2024 23:02 Відповісти
А хіба Дубінського вже випустили з тюряги?

показати весь коментар
07.03.2024 23:26 Відповісти
І що зібралася здавати наша ЗЕльфія?
показати весь коментар
07.03.2024 22:51 Відповісти
А ти з дивану збираєшся щось захищати?
показати весь коментар
07.03.2024 22:52 Відповісти
Сам питання придумав чи подоляк підказав?
показати весь коментар
07.03.2024 22:58 Відповісти
Я питання поставив.. готовий захищати, щоб не довелось здавати?
показати весь коментар
07.03.2024 23:00 Відповісти
не Хайфу вона ж буде здавати - там родові помєстья
показати весь коментар
07.03.2024 22:58 Відповісти
Ердоган хоче виграти місцеві вибори,щоб укріпити свій авторитаризм,а Нетряпку використовує,як тряпку,щоб на його фоні підвищити своє ЕГО в очах турецьких виборців.
показати весь коментар
07.03.2024 22:55 Відповісти
В бункері шмаль закінчилася.
показати весь коментар
07.03.2024 22:55 Відповісти
По шаурме скучив, ......неголений.
показати весь коментар
07.03.2024 22:58 Відповісти
лєнку мінєтчицю вигуляти у Туреччині збирається. Ведь празнік у нейо. Восьмоє марта - це совково-дегенеративний звичай, якраз для совкових імбицилів, як ваш зєлька. 23-є фєвраля отгуляв з дєрьмаком, тепер 8 марта. Шо там наступне? 22 апреля - дєнь раждєнія у ільіча, а потім 1 мая і дєнь пабєди. Всьо празнованіє як у дєдов
показати весь коментар
07.03.2024 23:01 Відповісти
І шашликі!..
показати весь коментар
07.03.2024 23:09 Відповісти
Хоча б почитайте про історію 8 березня до того, як фуйню городити
показати весь коментар
08.03.2024 00:24 Відповісти
Про таваріща Клару Целкін (одну із засновниць Васьмова марта) досить знати те, що вона замурована у кремлівській стіні.

показати весь коментар
08.03.2024 00:36 Відповісти
за что что Клару в стене замуровали, демоны ?
за "ЛГБТ 8 марта" ?
ну вы изверги !
показати весь коментар
08.03.2024 02:08 Відповісти
8 березня 1908 у Нью-Йорку жінки вийшли проти експлуатації дитячої праці та потогонної системи на виробництві. Це початок.
Не все, що намагався привласнити совок або використати йому належить. Як і російська мова, зокрема
показати весь коментар
08.03.2024 04:26 Відповісти
Давай почнемо з того, що у будь-якому західному суспільстві, у тому числі сша, виділення однієї статі над іншою є ознакою нерівності. Тому ваше восьмоє марта -день жєнщін - це ойпаний совок, бо він звеличує власницю 3.14зди і цицьок над тим у кого є член.
показати весь коментар
08.03.2024 08:12 Відповісти
Шось дуже турборежимно...
показати весь коментар
07.03.2024 23:01 Відповісти
Гундосий бубон зазвичай тікає з країни якщо задумав якусь гидоту. Так шо чекаємо
показати весь коментар
07.03.2024 23:17 Відповісти
"чорноморську зернову угоду"??

Кого з ким?
показати весь коментар
07.03.2024 23:40 Відповісти
******* дали зрозуміти в Одесі, що іншого разу влуплять по його небритості. Тому ссилка Валери, Оман 2, а тепер Стамбул 2 вже як то кажуть на часі.
Шкода що ми дякуючи зеленій шоблі підійшли до неминучих перемових у програшній позиції.
показати весь коментар
07.03.2024 23:47 Відповісти
Валера сам рад думаю что в англии жить будет,и решаеться это не за день два,так что ракеты и залужного приплести могут только умственно отсталые олигофрены или ботва зрадойобская по простому профи плакальщики
показати весь коментар
08.03.2024 05:05 Відповісти
Турецкое ПВО напряглось. За этим Зеленским постоянно то ишакед, то "Циркон, то Ермак какой-нибудь, следуют.
показати весь коментар
08.03.2024 00:28 Відповісти
Моніка Зєлінскі в Турцію на 8 березня до Ердогана? ... Поржем.
показати весь коментар
08.03.2024 03:47 Відповісти
Правильно.Надо просить у турок больше вооружения
показати весь коментар
08.03.2024 08:04 Відповісти
У міжнародний жіночий день. В Турцію, де скасована Стамбульська конвенція. Символічно.
показати весь коментар
08.03.2024 08:08 Відповісти
 
 