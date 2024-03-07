Зеленський 8 березня відвідає Туреччину
Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину 8 березня й зустрінеться з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
У канцелярії президента Туреччини повідомили, що Зеленський та Ердоган обговорять хід українсько-російської війни, чорноморську зернову угоду і двосторонні відносини.
