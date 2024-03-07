Литва передала Украине очередную партию снарядов 155-мм калибра

Министерство обороны Литвы 7 марта сообщило об отправке в Украину очередного пакета военной помощи, в который вошли снаряды калибра 155 мм.

"Мы присылаем то, чего сейчас больше всего не хватает Украине. Мы прислушиваемся к их просьбам и продолжаем нашу поддержку", – сказал министр национальной обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме постоянной передачи военной техники и оборудования, Литва также активно обучает украинских военных, предоставляет украинцам лечение и реабилитацию, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины. Также Литва составила долгосрочный план поддержки.

