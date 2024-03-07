УКР
Литва передала Україні чергову партію снарядів 155-мм калібру

155-мм снаряди

Міністерство оборони Литви 7 березня повідомило про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли снаряди калібру 155 мм.

"Ми надсилаємо те, чого зараз найбільше бракує Україні. Ми прислухаємося до їхніх прохань і продовжуємо нашу підтримку", – сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Окрім постійної передачі військової техніки та обладнання, Литва також активно навчає українських військових, надає українцям лікування та реабілітацію, готує експертні консультації, виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України. Також Литва склала довгостроковий план підтримки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія зібрала всі кошти на закупівлю 800 тисяч снарядів для України, - Павел

боєприпаси Литва Арвідас Анушаускас
Дякуємо всім спрапвжнім друзям України які не лише балаккають та обіцяють а саме постійно роблять справи-бо по справах їх впізнаєте їх...
07.03.2024 23:18 Відповісти
Дякуємо!

Тепер зрозуміло, чому вчора і сьогодні такий бум-бум у касапів!
Ех, щоб ще подарунки з Чехії вчасно би надійшли б...
07.03.2024 23:23 Відповісти
а єрмак передав чергові дороги за десятки мільярдів
07.03.2024 23:25 Відповісти
Дякуємо дорогим Побратимам, за допомогу!!
07.03.2024 23:26 Відповісти
Подяка Великому князівству Литовському!
07.03.2024 23:33 Відповісти
Дякуємо, друзі.
07.03.2024 23:55 Відповісти
Справжній братський народ!
08.03.2024 00:06 Відповісти
+
08.03.2024 15:03 Відповісти
Спасибо Литва
08.03.2024 00:23 Відповісти
 
 