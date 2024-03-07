Литва передала Україні чергову партію снарядів 155-мм калібру

Міністерство оборони Литви 7 березня повідомило про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли снаряди калібру 155 мм.

"Ми надсилаємо те, чого зараз найбільше бракує Україні. Ми прислухаємося до їхніх прохань і продовжуємо нашу підтримку", – сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Окрім постійної передачі військової техніки та обладнання, Литва також активно навчає українських військових, надає українцям лікування та реабілітацію, готує експертні консультації, виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України. Також Литва склала довгостроковий план підтримки.

