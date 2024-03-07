3 875 10
Литва передала Україні чергову партію снарядів 155-мм калібру
Міністерство оборони Литви 7 березня повідомило про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли снаряди калібру 155 мм.
"Ми надсилаємо те, чого зараз найбільше бракує Україні. Ми прислухаємося до їхніх прохань і продовжуємо нашу підтримку", – сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Окрім постійної передачі військової техніки та обладнання, Литва також активно навчає українських військових, надає українцям лікування та реабілітацію, готує експертні консультації, виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України. Також Литва склала довгостроковий план підтримки.
Тепер зрозуміло, чому вчора і сьогодні такий бум-бум у касапів!
Ех, щоб ще подарунки з Чехії вчасно би надійшли б...