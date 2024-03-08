РУС
В Литве арестовали лиц, шпионивших в пользу Беларуси

Во второй половине 2023 года в Литве были задержаны несколько человек по подозрению в сборе и передаче несекретной информации о Вооруженных силах Литвы.

Отмечается, что злоумышленники собирали информацию о:

  • добровольческих силах национальной обороны;
  • передвижении военной техники и местах ее дислокации;
  • гражданских объектах стратегического значения.

"Подозреваемые собирали интересующую иностранные разведки информацию, передавали ее заказчику и получали за это вознаграждение, выполняя при этом задачи соответствующих белорусских структур", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемые являются гражданами Литовской Республики, не имеют разрешений на работу с секретной информацией и доступа к такой информации.

Руководитель Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис отметил, что литовские граждане, отправляющиеся в Беларусь, подвергаются риску быть завербованными на границе, и что белорусские службы могут также попытаться завербовать белорусских граждан, работающих в Литве. По словам Яунишкиса, эти службы стали более "агрессивными".

"Используя запугивание, службы пытаются завербовать и сотрудников литовской дипломатической миссии в Беларуси, но пока безуспешно, следует отметить", - сказал Яунишкис.

 

