В Литве арестовали лиц, шпионивших в пользу Беларуси

Во второй половине 2023 года в Литве были задержаны несколько человек по подозрению в сборе и передаче несекретной информации о Вооруженных силах Литвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

Отмечается, что злоумышленники собирали информацию о:

добровольческих силах национальной обороны;

передвижении военной техники и местах ее дислокации;

гражданских объектах стратегического значения.

"Подозреваемые собирали интересующую иностранные разведки информацию, передавали ее заказчику и получали за это вознаграждение, выполняя при этом задачи соответствующих белорусских структур", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемые являются гражданами Литовской Республики, не имеют разрешений на работу с секретной информацией и доступа к такой информации.

Руководитель Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис отметил, что литовские граждане, отправляющиеся в Беларусь, подвергаются риску быть завербованными на границе, и что белорусские службы могут также попытаться завербовать белорусских граждан, работающих в Литве. По словам Яунишкиса, эти службы стали более "агрессивными".

"Используя запугивание, службы пытаются завербовать и сотрудников литовской дипломатической миссии в Беларуси, но пока безуспешно, следует отметить", - сказал Яунишкис.