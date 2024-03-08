У Литві заарештували осіб, які шпигували на користь Білорусі

У другій половині 2023 року в Литві було затримано кількох людей за підозрою у зборі та передачі несекретної інформації про Збройні сили Литви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

Зазначається, що зловмисники збирали інформацію про:

добровольчі сили національної оборони;

про пересування військової техніки та місця її дислокації;

цивільних об'єктів стратегічного значення.

"Підозрювані збирали інформацію, що цікавить іноземні розвідки, передавали її замовнику й отримували за цю винагороду, виконуючи при цьому завдання відповідних білоруських структур", - повідомили в прокуратурі.

Підозрювані є громадянами Литовської Республіки, не мають дозволів на роботу із секретною інформацією та доступу до такої інформації.

Керівник Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс зазначив, що литовські громадяни, які вирушають до Білорусі, наражаються на ризик бути завербованими на кордоні і що білоруські служби можуть також спробувати завербувати білоруських громадян, які працюють у Литві. За словами Яунішкіса, ці служби стали більш "агресивніші".

"Використовуючи залякування, служби намагаються завербувати і співробітників литовської дипломатичної місії в Білорусі, але поки що безуспішно, має наголосити", - сказав Яунішкіс.