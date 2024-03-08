В оккупированных Токмаке и Мелитополе сообщили о громких взрывах

Жители на временно оккупированной территории Запорожской области сообщают о громких взрывах, в частности, в Токмаке и Мелитополе.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, минувшей ночью был зафиксирован взрыв в Токмаке, неподалеку от района КШЗ, который оккупанты превратили в свою военную базу.

Он также отметил, что вчера были слышны взрывы в Мелитополе.

"Взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, привезшая боеприпасы", - добавил Федоров.

