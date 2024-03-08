В окупованих Токмаку та Мелітополі повідомляють про гучні вибухи

Мешканці на тимчасово окупованій території Запорізької області повідомляють про гучні вибухи, зокрема в Токмаку та Мелітополі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої ночі було зафіксовано вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу.

Він також зауважив, що вчора лунали вибухи в Мелітополі.

"Злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", - додав Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав в окупованому Бердянську: Ліквідовано одну з організаторок псевдовиборів. ВІДЕО(оновлено)