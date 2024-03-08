В окупованих Токмаку та Мелітополі повідомляють про гучні вибухи
Мешканці на тимчасово окупованій території Запорізької області повідомляють про гучні вибухи, зокрема в Токмаку та Мелітополі.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, минулої ночі було зафіксовано вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу.
Він також зауважив, що вчора лунали вибухи в Мелітополі.
"Злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", - додав Федоров.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль