РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8953 посетителя онлайн
Новости Война
3 260 58

На оккупированной Луганщине задерживают мужчин в рамках "мобилизации"

окупанти,рашисти,загарбники

Россияне на временно оккупированных территориях Луганщины начали задерживать мужчин в рамках принудительной мобилизации.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"В так называемой "ЛНР" досрочным является не только голосование за провластного кандидата в президенты РФ, но и принудительная мобилизация. Итак, готовиться к ней оккупанты начали еще до завершения голосования. В нескольких районах захваченной Луганщины уже задерживают мужчин призывного возраста. Такой приказ дан местным правоохранителям", - отметил глава области.

По словам Лысогора, в оккупированном Сорокино также наблюдаются значительные проблемы с оформлением пенсий.

"Местное население уже не знает, есть ли смысл становиться в очередь в пенсионный фонд, если специалисты этого учреждения принимают всего один час в сутки. Все, кто не успел, формируют очередь на следующий день", - добавил он.

Также читайте: На оккупированных территориях востока Украины наблюдается продовольственный дефицит, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10258) Луганская область (6535)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Чим більше "мобілізують" тим нам менше залишиться. Там лишаються тільки ті які ладні бути мобілізованими. Всі інші давно звідти виїхали.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:17 Ответить
+6
До чого це? На нас напали. У нас мобілізують людей для захисту країни, громадянином якої вони є.

Між іншим, серед списку ПРАВ І СВОБОД, якими може користуватися громадянин будь-якої країни, є і ОБОВ'ЯЗКИ.

Просто те, що ви оце зараз викинули (скажу чемно) на сторінки форума, каже саме про те, хто ви є.
Дивно (хоча, ні), що досі знаходяться люди, яки можуть поставити знак дорівнює між "мобілізацією громадян України на її захист" і "мобілізацією громадян України на напад на неї".

P.S. Також і лайкоси під вашим постом так само говорять і про тих людей.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:30 Ответить
+5
При СРСР була студентська пісня у жанрі "чорного гумору" - про наслідки ІІІ Світової війни Там були такі слова: "будут женщины только в музеи ходить - за ширинку рукой подержаться..."
Саме це буде на Донбасі після закінчення війни...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чим більше "мобілізують" тим нам менше залишиться. Там лишаються тільки ті які ладні бути мобілізованими. Всі інші давно звідти виїхали.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:17 Ответить
При СРСР була студентська пісня у жанрі "чорного гумору" - про наслідки ІІІ Світової війни Там були такі слова: "будут женщины только в музеи ходить - за ширинку рукой подержаться..."
Саме це буде на Донбасі після закінчення війни...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:24 Ответить
У вас - так, а в нас - ні.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:40 Ответить
У "Великобританії"? Судячи з характеру твоїх дописів - ТВОЯ "Грейт Брітн" знаходиться десь в районі "ВнутріМКАДья"
показать весь комментарий
08.03.2024 09:48 Ответить
Бєрітє вище... по мапі, шановний Яре!
Воно сидить десь в Нарьян-Марі 😂
показать весь комментарий
08.03.2024 10:16 Ответить
У Нарьян-Марі таких "грамотних" немає Тим більше - "са знанием хахляцкай мовы" Вони там слово "х*й" з трьома "ашипками" пишуть!
показать весь комментарий
08.03.2024 10:23 Ответить
Проблему вирішать репродуктивні центри та вібратори.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:30 Ответить
....в домах культури шахт, які під визги болгарки ріжуть на метал ...

Вам би в Холівуд, сценарії апокаліптичних "Бєзумних Максів" писати.

Хоча, життя "там" вже реально схоже на голівудський треш категорії "Д" 😕
показать весь комментарий
08.03.2024 09:45 Ответить
+💯!

кацапи самі роблять

"окончатєльноє рєшеніє лугондонско вопроса"

нам залишиться дещо підскрести по чердаках та підвалах 😂
показать весь комментарий
08.03.2024 09:26 Ответить
"народ" луганди хітьор, живучи і ізворотлів 😂

за раз його не виловеш
показать весь комментарий
08.03.2024 09:28 Ответить
Славнозвісна Луганська філармонія вже "йок",
отож тепер пішли по кружках балалаєчників в сільсько-шахтарських клубах 😂
показать весь комментарий
08.03.2024 09:37 Ответить
ХЗ, хто тобі там щось розповідає і бреше (чи тобі здається, що бреше, бо в тебе манія переслідування), а мого племінника в селі за 20 км від Луганська в квітні 2022 року загарбники на вулиці точно так же, як і зараз, взяли під ручки та закинули в урал. Через 3 місяці прийшла похоронка - без тіла. Один з перших хаймарсів прилетів в гуртожиток, де ті мобілізовані квартирували як оселедці в діжці. "Впізнали" за номером автомата, який йому видали. В каші тіл ніхто копирсатись не став - лопатами покидали в братську могилу.

Тож примусова мобілізація там іде безперервно, просто з різною інтенсивністю...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:46 Ответить
В атаку женуть загородзагони? Бо інакше як примусити воювати тих, хто вкрай цього не бажає? А здатись в полон в першому ж бою хто заважає?
показать весь комментарий
08.03.2024 09:52 Ответить
Ніхто. Це твоє рішення. Незаконне. За це відсидиш в тюрмі. Строк - в залежності від того, на якій стадії виконання вимог закону ти показав себе гімном.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:00 Ответить
А в ТОТ - просто розстрілюють тих, хто відмовляється в атаки йти.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:01 Ответить
До чого це? На нас напали. У нас мобілізують людей для захисту країни, громадянином якої вони є.

Між іншим, серед списку ПРАВ І СВОБОД, якими може користуватися громадянин будь-якої країни, є і ОБОВ'ЯЗКИ.

Просто те, що ви оце зараз викинули (скажу чемно) на сторінки форума, каже саме про те, хто ви є.
Дивно (хоча, ні), що досі знаходяться люди, яки можуть поставити знак дорівнює між "мобілізацією громадян України на її захист" і "мобілізацією громадян України на напад на неї".

P.S. Також і лайкоси під вашим постом так само говорять і про тих людей.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:30 Ответить
"викрадення, вбивства, катування" - це ви зараз кажете про мобілізаційний процесс в Україні?
показать весь комментарий
08.03.2024 09:39 Ответить
А чого не можете озвучувати тут, що з цими вашими джерелами не так? Шарій? Русвесна?
показать весь комментарий
08.03.2024 09:46 Ответить
Йди сам "листай", кацапський глистай ! 👿
показать весь комментарий
08.03.2024 09:49 Ответить
Мобілізація і проводиться в рамках закону і в спосіб передбачений законом. Ніде в законі не написано, що хтось має право ухилятись від мобілізації, не приходити в ТЦК по першій повістці, давати хабарі тощо. Але ж тобі хоч сци в очі - ти будеш верещати, що ти не для війни народжений і хтось інший повинен виконувати обов'язки перед державою, а ти народжений тільки для прав та привілеїв і саме держава тобі у всьому винна.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:53 Ответить
Популізм - біч **********, що є то є. Можна беспідставно сказати будь-яку дичину, аби звучала лаконічно, красиво і максимально неконкретно - кожен слухач потім може домалювати туди своє.

Ось приклад.

"Знак дорівнює ставлять між методами та заходами мобілізацій. А тут ми вже давно кацапів наздогнали. Зніміть рожеві окуляри, та розплющить нарешті очі."

Схоже у вас є факти про те, як проходить мобілізація обох сторін, ви ці факти порівняли і прийшли до адекватного висновку, а не просто сказали узагальнено і для краси, порівнюючи хер з пальцем.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:45 Ответить
Важко щось доводити людині яка не хоче чути точку зору що відрізняється від її власної. Добре. Ми демократична країна, ніхто нікого в армію не заганяє, з корупцією у нас все чисто ну і т. д. Слухай найвеличнішого, та дивись марафон. Ходи здоровий, хай щастить.

показать весь комментарий
08.03.2024 09:52 Ответить
Важко щось доводити людині, яка тупо ігнорує закон України і не вважає за потрібне виконувати прямі вимоги закону. Наприклад, тобі, тупенька. Є Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII. Стаття 22:

https://ips.ligazakon.net/document/view/t052435?ed=2005_03_02&an=307 1. Громадяни зобов'язані:

https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=168 з'являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки України - за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов'язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки України) для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період;

https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=170 3. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), або у строки, визначені командирами військових частин (військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки України - за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку, військовозобов'язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України - за викликом керівників відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов'язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - за викликом керівників відповідних органів управління https://ips.ligazakon.net/document/view/t222228?ed=2022_04_21&an=150 центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=170 ).

https://ips.ligazakon.net/document/view/t125404?ed=2012_10_02&an=104 4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=171 5. Призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за сприяння місцевих органів виконавчої влади або командири військових частин (військовозобов'язаних, резервістів Служби безпеки України - Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов'язаних, резервістів Служби зовнішньої розвідки України - відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов'язаних Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - відповідні органи управління https://ips.ligazakon.net/document/view/t222228?ed=2022_04_21&an=150 центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=171 ).

Це все, що тобі тупенька, треба знати щодо того - "демократична" чи ні в нас країна. Бо відповідь: демократична. І повністю демократично парламент (складений з представників народу) прийняв закон, який зобов'язує з'являтись громадянам по першому виклику в ТЦК і проходити військову службу в військових частинах.

Якщо в тебе якесь інше уявлення про "демократичність" і "законність" - то ти хвора на голову - звенись до психіатра.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:59 Ответить
Чорноробам? Тут скоріше "чорноротим". Скільки ж під будь-якою новиною про мобілізацію на цензорі збирається мамкиних юристів і "людей в статусі людина".

"Я поважаю закон поперед усе! Але буду виконувати вимоги закону тільки після того, як виконають ці вимоги закону інші - корупціонери. Бо тільки дійсно чесна людина типу мене може дотримуватися закону тільки і суто тільки після того, як закону дотримуються всі злочинці!"
показать весь комментарий
08.03.2024 10:12 Ответить
Дякую за відповідь. Те, що я хотів від вас почути, я почув.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:20 Ответить
Слабоваты ваши познания в области прав.Согласно ст.8 КУ Украина есть правовой державой,а не державой обязанностей.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:42 Ответить
Тупенький, стаття 8 про верховенство права, а не про твої вигадані особисті права робити все, що тобі заманеться. Але я розумію, кацапам українську мову важко опанувати, та й прав в них немає, а тільки "вольності", даровані черговим диктатором, тому ти просто не розумієш значення короткого речення про верховенство права.

Ти краще прочитай статтю 65 Конституції України. Спеціально для тебе, любитель власних прав:

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

І закон відповідний є: Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відкрий статтю 22 і почитай, як і яким чином ти маєш обов'язок і у який спосіб повинен відбувати військову службу.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:44 Ответить
Дурень,верховенство права и мои права это одно и тоже,права не для животных и не для машин ,а для людей.Пошел бы подучился прежде,чем по клавишам стучать. А вот Конституция Ст.17"Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності." Чего скажешь знаток Конституций и законов?
показать весь комментарий
06.04.2024 08:07 Ответить
О, сцикло ухилянтське вже вигадало, що ЗСУ його, довбеня, обмежує, пригнічує свободи...

Ага, окупанти тобі, вишкребок, точно більше правів та свобод нададать. Одразу як з підвалу без нігтів, очей та геніталій випустять...
показать весь комментарий
06.04.2024 10:56 Ответить
А мразь украиноязычная,в ВСУ открещиваются от твоих ТЦК.Желаешь людям под оккупацию попасть гнида западенская
показать весь комментарий
06.04.2024 16:14 Ответить
Відношення до людей окупації не однозначне. Рівно як і прикордонної зони. Захисники більше не беруть гостинці у місцевих, ціни для ЗСУ виростають як на дріжджах, чого коштує тільки відео від Бутусова, коли баба шоколад бере у Авдіївці від ворога. Хоча,відео таки постановочне.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:20 Ответить
Ждуни від окупантів на камеру хоч гівно візьмуть, якщо воно - гуманітарка 😂
показать весь комментарий
08.03.2024 09:31 Ответить
ждунів під ніж кацапи пускають
показать весь комментарий
08.03.2024 09:20 Ответить
Зачем стадам дары свободы?
Их нужно резать !
В крайнем варианте - стричь..
показать весь комментарий
08.03.2024 09:33 Ответить
Ага. Або скубти. Але так, щоб не кричав (с) ...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:43 Ответить
...ця, рутинна вже, новина і длЯ продуманих жлобів, сцикунів-уклоністів-йуристів, ліворуціонерів-борців з ТЦК, на неокупованій території України.. звісно, якщо в них є гідність і голова, яка не тільки для того аби пожрать і поржать
показать весь комментарий
08.03.2024 09:49 Ответить
 
 