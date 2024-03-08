На оккупированной Луганщине задерживают мужчин в рамках "мобилизации"
Россияне на временно оккупированных территориях Луганщины начали задерживать мужчин в рамках принудительной мобилизации.
Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
"В так называемой "ЛНР" досрочным является не только голосование за провластного кандидата в президенты РФ, но и принудительная мобилизация. Итак, готовиться к ней оккупанты начали еще до завершения голосования. В нескольких районах захваченной Луганщины уже задерживают мужчин призывного возраста. Такой приказ дан местным правоохранителям", - отметил глава области.
По словам Лысогора, в оккупированном Сорокино также наблюдаются значительные проблемы с оформлением пенсий.
"Местное население уже не знает, есть ли смысл становиться в очередь в пенсионный фонд, если специалисты этого учреждения принимают всего один час в сутки. Все, кто не успел, формируют очередь на следующий день", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Саме це буде на Донбасі після закінчення війни...
Воно сидить десь в Нарьян-Марі 😂
Вам би в Холівуд, сценарії апокаліптичних "Бєзумних Максів" писати.
Хоча, життя "там" вже реально схоже на голівудський треш категорії "Д" 😕
кацапи самі роблять
"окончатєльноє рєшеніє лугондонско вопроса"
нам залишиться дещо підскрести по чердаках та підвалах 😂
за раз його не виловеш
отож тепер пішли по кружках балалаєчників в сільсько-шахтарських клубах 😂
Тож примусова мобілізація там іде безперервно, просто з різною інтенсивністю...
Між іншим, серед списку ПРАВ І СВОБОД, якими може користуватися громадянин будь-якої країни, є і ОБОВ'ЯЗКИ.
Просто те, що ви оце зараз викинули (скажу чемно) на сторінки форума, каже саме про те, хто ви є.
Дивно (хоча, ні), що досі знаходяться люди, яки можуть поставити знак дорівнює між "мобілізацією громадян України на її захист" і "мобілізацією громадян України на напад на неї".
P.S. Також і лайкоси під вашим постом так само говорять і про тих людей.
Ось приклад.
"Знак дорівнює ставлять між методами та заходами мобілізацій. А тут ми вже давно кацапів наздогнали. Зніміть рожеві окуляри, та розплющить нарешті очі."
Схоже у вас є факти про те, як проходить мобілізація обох сторін, ви ці факти порівняли і прийшли до адекватного висновку, а не просто сказали узагальнено і для краси, порівнюючи хер з пальцем.
https://ips.ligazakon.net/document/view/t052435?ed=2005_03_02&an=307 1. Громадяни зобов'язані:
https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=168 з'являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки України - за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов'язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки України) для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період;
https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=170 3. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), або у строки, визначені командирами військових частин (військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки України - за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку, військовозобов'язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України - за викликом керівників відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов'язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - за викликом керівників відповідних органів управління https://ips.ligazakon.net/document/view/t222228?ed=2022_04_21&an=150 центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=170 ).
https://ips.ligazakon.net/document/view/t125404?ed=2012_10_02&an=104 4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.
https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=171 5. Призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за сприяння місцевих органів виконавчої влади або командири військових частин (військовозобов'язаних, резервістів Служби безпеки України - Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов'язаних, резервістів Служби зовнішньої розвідки України - відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов'язаних Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - відповідні органи управління https://ips.ligazakon.net/document/view/t222228?ed=2022_04_21&an=150 центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=171 ).
Це все, що тобі тупенька, треба знати щодо того - "демократична" чи ні в нас країна. Бо відповідь: демократична. І повністю демократично парламент (складений з представників народу) прийняв закон, який зобов'язує з'являтись громадянам по першому виклику в ТЦК і проходити військову службу в військових частинах.
Якщо в тебе якесь інше уявлення про "демократичність" і "законність" - то ти хвора на голову - звенись до психіатра.
"Я поважаю закон поперед усе! Але буду виконувати вимоги закону тільки після того, як виконають ці вимоги закону інші - корупціонери. Бо тільки дійсно чесна людина типу мене може дотримуватися закону тільки і суто тільки після того, як закону дотримуються всі злочинці!"
Ти краще прочитай статтю 65 Конституції України. Спеціально для тебе, любитель власних прав:
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
І закон відповідний є: Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відкрий статтю 22 і почитай, як і яким чином ти маєш обов'язок і у який спосіб повинен відбувати військову службу.
Ага, окупанти тобі, вишкребок, точно більше правів та свобод нададать. Одразу як з підвалу без нігтів, очей та геніталій випустять...
Их нужно резать !
В крайнем варианте - стричь..