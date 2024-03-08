На оккупированной Луганщине задерживают мужчин в рамках "мобилизации"

Россияне на временно оккупированных территориях Луганщины начали задерживать мужчин в рамках принудительной мобилизации.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"В так называемой "ЛНР" досрочным является не только голосование за провластного кандидата в президенты РФ, но и принудительная мобилизация. Итак, готовиться к ней оккупанты начали еще до завершения голосования. В нескольких районах захваченной Луганщины уже задерживают мужчин призывного возраста. Такой приказ дан местным правоохранителям", - отметил глава области.

По словам Лысогора, в оккупированном Сорокино также наблюдаются значительные проблемы с оформлением пенсий.

"Местное население уже не знает, есть ли смысл становиться в очередь в пенсионный фонд, если специалисты этого учреждения принимают всего один час в сутки. Все, кто не успел, формируют очередь на следующий день", - добавил он.

