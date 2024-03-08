На окупованій Луганщині затримують чоловіків у рамках "мобілізації"

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганщини почали затримувати чоловіків в рамках примусової мобілізації.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"У так званій "лнр" достроковим є не тільки голосування за провладного кандидата в президенти рф, а й примусова мобілізація. Тож, готуватися до неї окупанти почали ще до завершення голосування. В декількох районах захопленої Луганщини вже затримують чоловіків призовного віку. Такий наказ надано місцевим правоохоронцям", - зазначив очільник області.

За словами Лисогора, в окупованому Сорокиному також спостерігаються значні проблеми з оформленням пенсій.

"Місцеве населення вже не знає, чи є сенс ставати в чергу до пенсійного фонду, якщо спеціалісти цієї установи приймають лише одну годину на добу. Всі, хто не встиг, формують чергу на наступний день", - додав він.

