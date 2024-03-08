УКР
На окупованій Луганщині затримують чоловіків у рамках "мобілізації"

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганщини почали затримувати чоловіків в рамках примусової мобілізації.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"У так званій "лнр" достроковим є не тільки голосування за провладного кандидата в президенти рф, а й примусова мобілізація. Тож, готуватися до неї окупанти почали ще до завершення голосування. В декількох районах захопленої Луганщини вже затримують чоловіків призовного віку. Такий наказ надано місцевим правоохоронцям", - зазначив очільник області.

За словами Лисогора, в окупованому Сорокиному також спостерігаються значні проблеми з оформленням пенсій.

"Місцеве населення вже не знає, чи є сенс ставати в чергу до пенсійного фонду, якщо спеціалісти цієї установи приймають лише одну годину на добу. Всі, хто не встиг, формують чергу на наступний день", - додав він.

Читайте: Мешканця Луганщини, який воював проти України у батальйоні "Шторм" так званої ЛНР, засуджено 15 років позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора

+8
Чим більше "мобілізують" тим нам менше залишиться. Там лишаються тільки ті які ладні бути мобілізованими. Всі інші давно звідти виїхали.
08.03.2024 09:17 Відповісти
+6
До чого це? На нас напали. У нас мобілізують людей для захисту країни, громадянином якої вони є.

Між іншим, серед списку ПРАВ І СВОБОД, якими може користуватися громадянин будь-якої країни, є і ОБОВ'ЯЗКИ.

Просто те, що ви оце зараз викинули (скажу чемно) на сторінки форума, каже саме про те, хто ви є.
Дивно (хоча, ні), що досі знаходяться люди, яки можуть поставити знак дорівнює між "мобілізацією громадян України на її захист" і "мобілізацією громадян України на напад на неї".

P.S. Також і лайкоси під вашим постом так само говорять і про тих людей.
08.03.2024 09:30 Відповісти
+5
При СРСР була студентська пісня у жанрі "чорного гумору" - про наслідки ІІІ Світової війни Там були такі слова: "будут женщины только в музеи ходить - за ширинку рукой подержаться..."
Саме це буде на Донбасі після закінчення війни...
08.03.2024 09:24 Відповісти
У вас - так, а в нас - ні.
08.03.2024 09:40 Відповісти
У "Великобританії"? Судячи з характеру твоїх дописів - ТВОЯ "Грейт Брітн" знаходиться десь в районі "ВнутріМКАДья"
08.03.2024 09:48 Відповісти
Бєрітє вище... по мапі, шановний Яре!
Воно сидить десь в Нарьян-Марі 😂
08.03.2024 10:16 Відповісти
У Нарьян-Марі таких "грамотних" немає Тим більше - "са знанием хахляцкай мовы" Вони там слово "х*й" з трьома "ашипками" пишуть!
08.03.2024 10:23 Відповісти
Проблему вирішать репродуктивні центри та вібратори.
08.03.2024 09:30 Відповісти
....в домах культури шахт, які під визги болгарки ріжуть на метал ...

Вам би в Холівуд, сценарії апокаліптичних "Бєзумних Максів" писати.

Хоча, життя "там" вже реально схоже на голівудський треш категорії "Д" 😕
08.03.2024 09:45 Відповісти
+💯!

кацапи самі роблять

"окончатєльноє рєшеніє лугондонско вопроса"

нам залишиться дещо підскрести по чердаках та підвалах 😂
08.03.2024 09:26 Відповісти
"народ" луганди хітьор, живучи і ізворотлів 😂

за раз його не виловеш
08.03.2024 09:28 Відповісти
Славнозвісна Луганська філармонія вже "йок",
отож тепер пішли по кружках балалаєчників в сільсько-шахтарських клубах 😂
08.03.2024 09:37 Відповісти
ХЗ, хто тобі там щось розповідає і бреше (чи тобі здається, що бреше, бо в тебе манія переслідування), а мого племінника в селі за 20 км від Луганська в квітні 2022 року загарбники на вулиці точно так же, як і зараз, взяли під ручки та закинули в урал. Через 3 місяці прийшла похоронка - без тіла. Один з перших хаймарсів прилетів в гуртожиток, де ті мобілізовані квартирували як оселедці в діжці. "Впізнали" за номером автомата, який йому видали. В каші тіл ніхто копирсатись не став - лопатами покидали в братську могилу.

Тож примусова мобілізація там іде безперервно, просто з різною інтенсивністю...
08.03.2024 09:46 Відповісти
В атаку женуть загородзагони? Бо інакше як примусити воювати тих, хто вкрай цього не бажає? А здатись в полон в першому ж бою хто заважає?
08.03.2024 09:52 Відповісти
Ніхто. Це твоє рішення. Незаконне. За це відсидиш в тюрмі. Строк - в залежності від того, на якій стадії виконання вимог закону ти показав себе гімном.
08.03.2024 10:00 Відповісти
А в ТОТ - просто розстрілюють тих, хто відмовляється в атаки йти.
08.03.2024 10:01 Відповісти
"викрадення, вбивства, катування" - це ви зараз кажете про мобілізаційний процесс в Україні?
08.03.2024 09:39 Відповісти
А чого не можете озвучувати тут, що з цими вашими джерелами не так? Шарій? Русвесна?
08.03.2024 09:46 Відповісти
Йди сам "листай", кацапський глистай ! 👿
08.03.2024 09:49 Відповісти
Мобілізація і проводиться в рамках закону і в спосіб передбачений законом. Ніде в законі не написано, що хтось має право ухилятись від мобілізації, не приходити в ТЦК по першій повістці, давати хабарі тощо. Але ж тобі хоч сци в очі - ти будеш верещати, що ти не для війни народжений і хтось інший повинен виконувати обов'язки перед державою, а ти народжений тільки для прав та привілеїв і саме держава тобі у всьому винна.
08.03.2024 09:53 Відповісти
Популізм - біч **********, що є то є. Можна беспідставно сказати будь-яку дичину, аби звучала лаконічно, красиво і максимально неконкретно - кожен слухач потім може домалювати туди своє.

Ось приклад.

"Знак дорівнює ставлять між методами та заходами мобілізацій. А тут ми вже давно кацапів наздогнали. Зніміть рожеві окуляри, та розплющить нарешті очі."

Схоже у вас є факти про те, як проходить мобілізація обох сторін, ви ці факти порівняли і прийшли до адекватного висновку, а не просто сказали узагальнено і для краси, порівнюючи хер з пальцем.
08.03.2024 09:45 Відповісти
Важко щось доводити людині яка не хоче чути точку зору що відрізняється від її власної. Добре. Ми демократична країна, ніхто нікого в армію не заганяє, з корупцією у нас все чисто ну і т. д. Слухай найвеличнішого, та дивись марафон. Ходи здоровий, хай щастить.

08.03.2024 09:52 Відповісти
Важко щось доводити людині, яка тупо ігнорує закон України і не вважає за потрібне виконувати прямі вимоги закону. Наприклад, тобі, тупенька. Є Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII. Стаття 22:

https://ips.ligazakon.net/document/view/t052435?ed=2005_03_02&an=307 1. Громадяни зобов'язані:

https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=168 з'являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки України - за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов'язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки України) для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період;

https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=170 3. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), або у строки, визначені командирами військових частин (військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки України - за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку, військовозобов'язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України - за викликом керівників відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов'язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - за викликом керівників відповідних органів управління https://ips.ligazakon.net/document/view/t222228?ed=2022_04_21&an=150 центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=170 ).

https://ips.ligazakon.net/document/view/t125404?ed=2012_10_02&an=104 4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=171 5. Призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за сприяння місцевих органів виконавчої влади або командири військових частин (військовозобов'язаних, резервістів Служби безпеки України - Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов'язаних, резервістів Служби зовнішньої розвідки України - відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов'язаних Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - відповідні органи управління https://ips.ligazakon.net/document/view/t222228?ed=2022_04_21&an=150 центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту https://ips.ligazakon.net/document/view/t211357?ed=2021_03_30&an=171 ).

Це все, що тобі тупенька, треба знати щодо того - "демократична" чи ні в нас країна. Бо відповідь: демократична. І повністю демократично парламент (складений з представників народу) прийняв закон, який зобов'язує з'являтись громадянам по першому виклику в ТЦК і проходити військову службу в військових частинах.

Якщо в тебе якесь інше уявлення про "демократичність" і "законність" - то ти хвора на голову - звенись до психіатра.
08.03.2024 09:59 Відповісти
Чорноробам? Тут скоріше "чорноротим". Скільки ж під будь-якою новиною про мобілізацію на цензорі збирається мамкиних юристів і "людей в статусі людина".

"Я поважаю закон поперед усе! Але буду виконувати вимоги закону тільки після того, як виконають ці вимоги закону інші - корупціонери. Бо тільки дійсно чесна людина типу мене може дотримуватися закону тільки і суто тільки після того, як закону дотримуються всі злочинці!"
08.03.2024 10:12 Відповісти
Дякую за відповідь. Те, що я хотів від вас почути, я почув.
08.03.2024 10:20 Відповісти
Слабоваты ваши познания в области прав.Согласно ст.8 КУ Украина есть правовой державой,а не державой обязанностей.
08.03.2024 11:42 Відповісти
Тупенький, стаття 8 про верховенство права, а не про твої вигадані особисті права робити все, що тобі заманеться. Але я розумію, кацапам українську мову важко опанувати, та й прав в них немає, а тільки "вольності", даровані черговим диктатором, тому ти просто не розумієш значення короткого речення про верховенство права.

Ти краще прочитай статтю 65 Конституції України. Спеціально для тебе, любитель власних прав:

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

І закон відповідний є: Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відкрий статтю 22 і почитай, як і яким чином ти маєш обов'язок і у який спосіб повинен відбувати військову службу.
08.03.2024 12:44 Відповісти
Дурень,верховенство права и мои права это одно и тоже,права не для животных и не для машин ,а для людей.Пошел бы подучился прежде,чем по клавишам стучать. А вот Конституция Ст.17"Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності." Чего скажешь знаток Конституций и законов?
06.04.2024 08:07 Відповісти
О, сцикло ухилянтське вже вигадало, що ЗСУ його, довбеня, обмежує, пригнічує свободи...

Ага, окупанти тобі, вишкребок, точно більше правів та свобод нададать. Одразу як з підвалу без нігтів, очей та геніталій випустять...
06.04.2024 10:56 Відповісти
А мразь украиноязычная,в ВСУ открещиваются от твоих ТЦК.Желаешь людям под оккупацию попасть гнида западенская
06.04.2024 16:14 Відповісти
Відношення до людей окупації не однозначне. Рівно як і прикордонної зони. Захисники більше не беруть гостинці у місцевих, ціни для ЗСУ виростають як на дріжджах, чого коштує тільки відео від Бутусова, коли баба шоколад бере у Авдіївці від ворога. Хоча,відео таки постановочне.
08.03.2024 09:20 Відповісти
Ждуни від окупантів на камеру хоч гівно візьмуть, якщо воно - гуманітарка 😂
08.03.2024 09:31 Відповісти
ждунів під ніж кацапи пускають
08.03.2024 09:20 Відповісти
Зачем стадам дары свободы?
Их нужно резать !
В крайнем варианте - стричь..
08.03.2024 09:33 Відповісти
Ага. Або скубти. Але так, щоб не кричав (с) ...
08.03.2024 09:43 Відповісти
...ця, рутинна вже, новина і длЯ продуманих жлобів, сцикунів-уклоністів-йуристів, ліворуціонерів-борців з ТЦК, на неокупованій території України.. звісно, якщо в них є гідність і голова, яка не тільки для того аби пожрать і поржать
08.03.2024 09:49 Відповісти
 
 