В ВСУ служат более 45 тысяч женщин - военнослужащих. ИНФОГРАФИКА

Численность женщин в ВСУ продолжает увеличиваться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Military Media Center

На январь 2024 года в украинской армии служит 45 587 женщин - военнослужащих. Отмечается, что это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года.

Из них 13 487 имеют статус участника боевых действий.

Общее количество женщин, работающих и служащих в ВСУ, в январе составило более 62 тысяч.

Также смотрите: Штурмовик Пантера о боях за Клещиевку и Курдюмовку: "Я сама знаю, где мое место". ВИДЕО