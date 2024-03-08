РУС
В ВСУ служат более 45 тысяч женщин - военнослужащих. ИНФОГРАФИКА

Численность женщин в ВСУ продолжает увеличиваться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Military Media Center

На январь 2024 года в украинской армии служит 45 587 женщин - военнослужащих. Отмечается, что это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года.

Из них 13 487 имеют статус участника боевых действий.

Общее количество женщин, работающих и служащих в ВСУ, в январе составило более 62 тысяч.

Жінки у війську

женщины (898) ВСУ (6848)
Це гроші на вітер.
08.03.2024 12:16 Ответить
Служать? Де, в штабах, в тилу? Якщо з десяток з них справді воюють, то не варте уваги
08.03.2024 13:16 Ответить
Злямзили у фінів. Ті, робили це для поліпшення демографічного клімату.
Якщо зовсім стисло - збільшити народжуваність.
08.03.2024 15:35 Ответить
 
 