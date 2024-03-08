В ВСУ служат более 45 тысяч женщин - военнослужащих. ИНФОГРАФИКА
Численность женщин в ВСУ продолжает увеличиваться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Military Media Center
На январь 2024 года в украинской армии служит 45 587 женщин - военнослужащих. Отмечается, что это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года.
Из них 13 487 имеют статус участника боевых действий.
Общее количество женщин, работающих и служащих в ВСУ, в январе составило более 62 тысяч.
