УКР
Новини
1 962 5

У ЗСУ служать понад 45 тисяч військовослужбовиць. ІНФОГРАФІКА

Чисельність жінок в ЗСУ продовжує збільшуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Military Media Center

Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Зазначається, що це на 2108 осіб більше ніж у жовтні 2023 року.

З них 13 487 мають статус учасника бойових дій.

Загальна кількість жінок, які працюють і служать у ЗСУ, у січні становила  понад 62 тисячі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штурмовичка Пантера про бої за Кліщіївку та Курдюмівку: "Я сама знаю, де моє місце". ВIДЕО

Жінки у війську

Автор: 

жінки (642) ЗСУ (7852)
Це гроші на вітер.
08.03.2024 12:16 Відповісти
Служать? Де, в штабах, в тилу? Якщо з десяток з них справді воюють, то не варте уваги
08.03.2024 13:16 Відповісти
Злямзили у фінів. Ті, робили це для поліпшення демографічного клімату.
Якщо зовсім стисло - збільшити народжуваність.
08.03.2024 15:35 Відповісти
 
 