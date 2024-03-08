У ЗСУ служать понад 45 тисяч військовослужбовиць. ІНФОГРАФІКА
Чисельність жінок в ЗСУ продовжує збільшуватися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Military Media Center
Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Зазначається, що це на 2108 осіб більше ніж у жовтні 2023 року.
З них 13 487 мають статус учасника бойових дій.
Загальна кількість жінок, які працюють і служать у ЗСУ, у січні становила понад 62 тисячі.
Якщо зовсім стисло - збільшити народжуваність.