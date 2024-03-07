Штурмовичка Пантера про бої за Кліщіївку та Курдюмівку: "Я сама знаю, де моє місце". ВIДЕО
Альона на псевдо Пантера до повномасштабного вторгнення була кінологинею в Національній поліції. Нині вона штурмовичка полку "Цунамі" бригади НПУ "Лють", брала участь у боях за Кліщіївку та Курдюмівку, виводила групи по мінному полю, попри контузію тягнула на собі пораненого побратима та змушена була повертатися назад, аби допомогти з евакуацією інших.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв’ю для "Бутусов плюс" Пантера розповіла про найважчий бій, гендерні стереотипи щодо жінки у штурмовому підрозділі, а також чому більше ніколи не повернеться до собак.
П.С, а по фактам ты ничего ей не предъявишь потому что форму можна постирать после выхода, интервью не с окопа писалось, а маникюр у баб на фронте я своими глазами видел - для наших женщин это норма.
П.С.С. маникюр можешь себе тоже сделать, тебе можно, никто не осудит )))
Інтерв'ю записано між бойовими. Вона жінка, жінки ******* виглядати красиво.
навіть в совєцькі армії не служив?
так ти савсєм плоскостопий! і як тільки за клавою сидиш ? не падаєш ?
Який же ж ти покидьок...
чи вже пора за розум взятись і битись далі ?
а до шашликів ми повернемось, хоч 20 травня цього року, якщо бажаєте
я не проти
до речі, хто буде захищати дітей, дружин та батьків дезертирів ? їх квартиру чи корову ?
що знову доброволець Микола, якого ви вважаєте дурачком ?
закінчуються добровольці Миколи....
Але ніколи не вважав що Україна приречена.
Зараз я вже геть старий, але із подивом побачив як мої аполітичні російськомовні (по вулиці) діти та їх знайомі після 24.02.22 стали україномовними і Патріотами - хтось бьється на фронті, хтось вже загинув, інші активно займаються волонтерством.
Виросли нові генерації Патріотів і їх в рази більше ніж було нас.
Україна це склянка, яка наполовину повна чи порожня - Вам судити
Якщо не воюєте, то чому?
Просто цікаво.
Отам на Тисі треба встановити: "Кожному своє" - ганебна смерть у річці
Ти будеш на регулярній основі получати піздюляторів від ветеранів,підсрачників і лящів, так що моя тобі порада вали нахер і живи собі десь там
а так і буде, будуть лупити ухилянтів в абщєствєнном транспорті і ніхто навіть слова не скаже
Якщо країною керує Верховний Ухилянт, то що можна вимагати від рядового ухилянта?
І кастрацію треба починати з голови, а не з низу. Бо внизу то вже результат, а причина в голові. Отже боротися треба починати з причинами, а не з наслідками.
Зараз ці дебіли пропонують каструвати виїжджаючих українців, а за якихось 30 років будуть з гордістю казати "ось це наші канадські українці, науковці, винахідники та справжні патріоти, генофонд нації".
Так що пан Андрійко, йди у дупу зі своїми особистими накидами.
що вбогих дезертирів стало жалко ?
тут ще радикальніші пропозіції щодо потенційних втоплеників є:
Надя савченко повторюється. Щось для України це вже становиться нормою.
В армії жінки, насправді, завжди служили, чи працювали.
До речі. Чимало військових-чоловіків були і є явно не на своєму місці. Якось так.
Кулеметниця Анка при Чапаєві то було виключення з правил.