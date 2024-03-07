Штурмовичка Пантера про бої за Кліщіївку та Курдюмівку: "Я сама знаю, де моє місце". ВIДЕО

Альона на псевдо Пантера до повномасштабного вторгнення була кінологинею в Національній поліції. Нині вона штурмовичка полку "Цунамі" бригади НПУ "Лють", брала участь у боях за Кліщіївку та Курдюмівку, виводила групи по мінному полю, попри контузію тягнула на собі пораненого побратима та змушена була повертатися назад, аби допомогти з евакуацією інших.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв’ю для "Бутусов плюс" Пантера розповіла про найважчий бій, гендерні стереотипи щодо жінки у штурмовому підрозділі, а також чому більше ніколи не повернеться до собак.

