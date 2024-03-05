Командир піхотної роти 28 ОМБр Іван Яблонський: "Війна закінчиться тоді, коли закінчаться кацапи". ВIДЕО

Іван Яблонський, на фронті більш відомий як Чупік, пішов захищати Україну ще у 2014 році. Нині він командир піхотної роти 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Іван - непересічна та популярна в армії людина, адже він являється блогером.

Інтерв'ю з воїном ЗСУ опублікував на своїй сторінці в ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Про зміни на фронті після відставки Залужного, мобілізацію та командирів на "нулі" дивіться далі.

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