Командир піхотної роти 28 ОМБр Іван Яблонський: "Війна закінчиться тоді, коли закінчаться кацапи". ВIДЕО
Іван Яблонський, на фронті більш відомий як Чупік, пішов захищати Україну ще у 2014 році. Нині він командир піхотної роти 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Іван - непересічна та популярна в армії людина, адже він являється блогером.
Інтерв'ю з воїном ЗСУ опублікував на своїй сторінці в ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Про зміни на фронті після відставки Залужного, мобілізацію та командирів на "нулі" дивіться далі.
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+24 Грицько Злий
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Це русизм.
Українською - "адже він є блогером", або "адже він - блогер".
"путін-*****"
Справді, слово "являється" є в українській мові. І воно вживається тоді, коли щось прибуває: ...являється у сні...
Нема нічого гіршого за прикацапленого хохла. Він нічим не цікавиться, не читає, але продовжує демонструвати своє неуцтво.
Дурнику, треба писати не "...краще всіх...", а "...краще за всіх...". Того вимагають норми української мови. Щоправда, базарних перекупок вони не стосуються. Їм можна все
Почитай, дурнику:
https://l-ponomar.com/yak-pravylno-yavlyayetsya-chy-ye/
https://ukrainian.stackexchange.com/questions/2976/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%94