Командир пехотной роты 28-й ОМБр Иван Яблонский: "Война закончится тогда, когда закончатся кацапы". ВИДЕО

Иван Яблонский, на фронте более известный, как Чупик, пошел защищать Украину еще в 2014 году. В настоящее время он командир пехотной роты 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Иван – незаурядный и популярный в армии человек, ведь он является блогером.

Интервью с воином ВСУ опубликовал на своей странице в ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Об изменениях на фронте после отставки Залужного, мобилизации и командирах на "нуле" смотрите дальше.

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