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Командир пехотной роты 28-й ОМБр Иван Яблонский: "Война закончится тогда, когда закончатся кацапы". ВИДЕО

Иван Яблонский, на фронте более известный, как Чупик, пошел защищать Украину еще в 2014 году. В настоящее время он командир пехотной роты 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Иван – незаурядный и популярный в армии человек, ведь он является блогером.

Интервью с воином ВСУ опубликовал на своей странице в ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Об изменениях на фронте после отставки Залужного, мобилизации и командирах на "нуле" смотрите дальше.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен россиянина: "Вилазь, сука!". ВИДЕО

Автор: 

интервью (231) Бутусов Юрий (4369) 28 отдельная механизированная бригада (187)


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Топ комментарии
+24
Війна закінчиться коли здохнуть кацапи. Точніше, мляха і не скажеш...
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05.03.2024 18:32
+11
адже він являється блогером

Це русизм.
Українською - "адже він є блогером", або "адже він - блогер".
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05.03.2024 18:34
+8
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05.03.2024 18:30
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05.03.2024 18:30 Ответить
Війна закінчиться коли здохнуть кацапи. Точніше, мляха і не скажеш...
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05.03.2024 18:32 Ответить
Головне, щоб вони закінчилися, повиздихали в українській владі.
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05.03.2024 21:53 Ответить
Так їх же туди кацапи і напхали. Чи ви думаєте шо кацап це національність? Ой ніііі.... Кацап це стан біологічного тіла.
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05.03.2024 22:04 Ответить
адже він являється блогером

Це русизм.
Українською - "адже він є блогером", або "адже він - блогер".
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05.03.2024 18:34 Ответить
Українською можна і так і так. Не ставте живу, розмаїту мову в вузькі рамки 19 сторіччя...
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05.03.2024 18:38 Ответить
Це тільки прикацапленим можна і так, і так. Норми української мови дозволяють лише так, як Вам пояснив Алекс Скела.
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05.03.2024 19:48 Ответить
Тут ви праві. Прикацаплене завжди знає як правильно гаваріть на етай вашей мовє. І не пропустіть моменту повчити...
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05.03.2024 20:07 Ответить
"Являтися" - то про святих, померлих і щойно прибулих. Звісно можна, питання лише - де і коли.
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05.03.2024 19:52 Ответить
А хіба в українській нема такого слова? А як правильно сказати виявилось, виявили?
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05.03.2024 18:40 Ответить
путін являється му-даком і путін є му-дак - вірно в обох варіантах.
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05.03.2024 18:47 Ответить
Знову неправильно!
"путін-*****"
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06.03.2024 08:06 Ответить
Являється Господь Бог, а блогером можна хіба бути.
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05.03.2024 19:02 Ответить
пані, Ви хоч якусь брошурку прочитайте на тему культури/грамотности мовлення.

Справді, слово "являється" є в українській мові. І воно вживається тоді, коли щось прибуває: ...являється у сні...
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05.03.2024 19:46 Ответить
Маячня. Нема жодних усталених норм подібного слововжитку. Крім як у вас в голові. І ще одне - більше всього на "правила мови" вказують такі собі неофіти, які зазвичай користуються російською, але впевнені що мову знають краще всіх...
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05.03.2024 20:05 Ответить
А прикацаплений хохол все не заспокоїться.

Нема нічого гіршого за прикацапленого хохла. Він нічим не цікавиться, не читає, але продовжує демонструвати своє неуцтво.

Дурнику, треба писати не "...краще всіх...", а "...краще за всіх...". Того вимагають норми української мови. Щоправда, базарних перекупок вони не стосуються. Їм можна все

Почитай, дурнику:

https://l-ponomar.com/yak-pravylno-yavlyayetsya-chy-ye/

https://ukrainian.stackexchange.com/questions/2976/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%94
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05.03.2024 20:21 Ответить
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05.03.2024 18:35 Ответить
Той випадок, коли не відняти і не додати.
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05.03.2024 18:36 Ответить
Все вірно. Тому що кацап - це уособлення зла на цій планеті серед людських народів
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05.03.2024 18:37 Ответить
Не згоден. Кацапи це оте сміття людства шо самі себе назвали "русский", а ось коли скінчаться росіяне (мордва, тувінци, кабардінци, кадирівці, осетини, буряти, інгуші, балкарці, якути, єрзя, казанські татари, карачаі та черкеси, чуваши, башкіри, хакаси, удмурти, слугі наріда та ті хто досі готовий голосувати за вову, ось тоді і війна скінчиться. А ВОЇНУ РЕСПЕКТ ТА ШАНА.
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05.03.2024 18:39 Ответить
Очень реалистичнее и правдивые слова. Вот это надо показывать и транслировать везде где возможно.
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05.03.2024 18:44 Ответить
где ж вы эти 140 миллионов хоронить то будете?!
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05.03.2024 18:49 Ответить
Використаємо для кацапів крематорії
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05.03.2024 19:01 Ответить
Зололотые слова, и я с ним полностью согласен. При чем закончатся ВСЕ, и те которых в детские гимнастерки и пилотки на день мракобесия наряжают.
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05.03.2024 18:56 Ответить
Влучно сказав,краще не скажеш.
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05.03.2024 19:52 Ответить
Дохрена ж їх ще молотити!
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06.03.2024 01:56 Ответить
і гниди
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06.03.2024 08:18 Ответить
Давайте реалістично і правду! Скоріш за все першими закінчимося ми, адже кацапів більше у 5-7 разів, це просто арифметика і нічого більше. Чудес не буває - у нас вже 3-й рік воюють без демобілізації, мільйони людей втекли закордон, в тому числі і чоловіки призивного віку. 95 відсотків тих що залишились в Україні в тилу воювати не хочуть, і зроблять все можливе і не можливе щоб в армію не потрапити, отримати бронювання, чи непридатність від ВЛК. Донатити на ВСУ і тримати "економічний фронт" ще немало хто з українських громадян готовий, а ось іти в окоп під обстріли і відвойовувати Лугандон з Кримом наступаючи по мінних полях - ні..... Ще повоюємо роки 3-4 і всі це зрозуміють, сувора життєва правда така не приємна і гордому, патріотичному українцеві дуже важко подібне прийняти....... .
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06.03.2024 12:07 Ответить
Відповідь на заголовок статті буде невтішна. З такою вибірковою допомогою Заходу, справді, першими закінчаться українці. Що вже відбувається для чоловіків на фронті а жінки-діти, пенси виїздом в ЄС.
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06.03.2024 12:52 Ответить
 
 