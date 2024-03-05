Командир пехотной роты 28-й ОМБр Иван Яблонский: "Война закончится тогда, когда закончатся кацапы". ВИДЕО
Иван Яблонский, на фронте более известный, как Чупик, пошел защищать Украину еще в 2014 году. В настоящее время он командир пехотной роты 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Иван – незаурядный и популярный в армии человек, ведь он является блогером.
Интервью с воином ВСУ опубликовал на своей странице в ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Об изменениях на фронте после отставки Залужного, мобилизации и командирах на "нуле" смотрите дальше.
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Це русизм.
Українською - "адже він є блогером", або "адже він - блогер".
"путін-*****"
Справді, слово "являється" є в українській мові. І воно вживається тоді, коли щось прибуває: ...являється у сні...
Нема нічого гіршого за прикацапленого хохла. Він нічим не цікавиться, не читає, але продовжує демонструвати своє неуцтво.
Дурнику, треба писати не "...краще всіх...", а "...краще за всіх...". Того вимагають норми української мови. Щоправда, базарних перекупок вони не стосуються. Їм можна все
Почитай, дурнику:
https://l-ponomar.com/yak-pravylno-yavlyayetsya-chy-ye/
https://ukrainian.stackexchange.com/questions/2976/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%94