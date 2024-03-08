В бою с оккупантами погиб воин из Киевской области Дмитрий Худолий
Житель Киевской области Дмитрий Худолий 3 марта отдал свою жизнь, защищая Украину от российских захватчиков.
Об этом в Telegram-канале сообщил Макаривский городской голова Вадим Токарь, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще одно печальное известие страшной болью поступило в нашу громаду! 3 марта 2024 года погиб житель пгт Кодра Дмитрий Худолий, 1985 года рождения", - говорится в сообщении.
Защитник взял в руки оружие в марте 2022 года и был водителем пулеметного взвода воинской части А4017.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям Слава!!!
Тримаймося браття! Допомагаймо Захисникам України!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!