В бою с оккупантами погиб воин из Киевской области Дмитрий Худолий

Житель Киевской области Дмитрий Худолий 3 марта отдал свою жизнь, защищая Украину от российских захватчиков.

Об этом в Telegram-канале сообщил Макаривский городской голова Вадим Токарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одно печальное известие страшной болью поступило в нашу громаду! 3 марта 2024 года погиб житель пгт Кодра Дмитрий Худолий, 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

Защитник взял в руки оружие в марте 2022 года и был водителем пулеметного взвода воинской части А4017.

Вічна пам'ять...
08.03.2024 12:30 Ответить
Низький уклін Герою! Вічна пам'ять.
08.03.2024 12:37 Ответить
Дякую!
08.03.2024 12:42 Ответить
Герої не вмирають!

Героям Слава!!!
08.03.2024 12:45 Ответить
Вічна памʼять Герою Украіни та щирі співчуття батькам Дмитра 😪😪😪
08.03.2024 13:10 Ответить
Низький уклін Захиснику та Родині від усіх Українців!
Тримаймося браття! Допомагаймо Захисникам України!
08.03.2024 13:13 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
08.03.2024 13:40 Ответить
Царства небесного,земля пухом ГЕРОЮ УКРАЇНИ !!!
08.03.2024 15:52 Ответить
 
 