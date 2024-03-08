В бою с оккупантами погиб воин из Киевской области Дмитрий Худолий

Житель Киевской области Дмитрий Худолий 3 марта отдал свою жизнь, защищая Украину от российских захватчиков.

Об этом в Telegram-канале сообщил Макаривский городской голова Вадим Токарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одно печальное известие страшной болью поступило в нашу громаду! 3 марта 2024 года погиб житель пгт Кодра Дмитрий Худолий, 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

Защитник взял в руки оружие в марте 2022 года и был водителем пулеметного взвода воинской части А4017.