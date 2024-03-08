У бою з окупантами загинув воїн із Київської області Дмитро Худолій

Житель Київської області Дмитро Худолій 3 березня віддав своє життя, захищаючи Україну від російських загарбників.

Про це у Telegram-каналі повідомив Макарівський міський голова Вадим Токар, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна сумна звістка пекучим болем надійшла в нашу громаду! 3 березня 2024 року загинув мешканець смт Кодра Дмитро Худолій, 1985 року народження", – йдеться в повідомленні.

Захисник взяв до рук зброю у березні 2022 року та був водієм кулеметного взводу військової частини А4017.