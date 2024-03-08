У бою з окупантами загинув воїн із Київської області Дмитро Худолій
Житель Київської області Дмитро Худолій 3 березня віддав своє життя, захищаючи Україну від російських загарбників.
Про це у Telegram-каналі повідомив Макарівський міський голова Вадим Токар, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна сумна звістка пекучим болем надійшла в нашу громаду! 3 березня 2024 року загинув мешканець смт Кодра Дмитро Худолій, 1985 року народження", – йдеться в повідомленні.
Захисник взяв до рук зброю у березні 2022 року та був водієм кулеметного взводу військової частини А4017.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Героям Слава!!!
Тримаймося браття! Допомагаймо Захисникам України!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!