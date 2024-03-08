УКР
У бою з окупантами загинув воїн із Київської області Дмитро Худолій

Житель Київської області Дмитро Худолій 3 березня віддав своє життя, захищаючи Україну від російських загарбників.

Про це у Telegram-каналі повідомив Макарівський міський голова Вадим Токар, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна сумна звістка пекучим болем надійшла в нашу громаду! 3 березня 2024 року загинув мешканець смт Кодра Дмитро Худолій, 1985 року народження", – йдеться в повідомленні.

Захисник взяв до рук зброю у березні 2022 року та був водієм кулеметного взводу військової частини А4017.

Вічна пам'ять...
08.03.2024 12:30 Відповісти
Низький уклін Герою! Вічна пам'ять.
08.03.2024 12:37 Відповісти
Дякую!
08.03.2024 12:42 Відповісти
Герої не вмирають!

Героям Слава!!!
08.03.2024 12:45 Відповісти
Вічна памʼять Герою Украіни та щирі співчуття батькам Дмитра 😪😪😪
08.03.2024 13:10 Відповісти
Низький уклін Захиснику та Родині від усіх Українців!
Тримаймося браття! Допомагаймо Захисникам України!
08.03.2024 13:13 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
08.03.2024 13:40 Відповісти
Царства небесного,земля пухом ГЕРОЮ УКРАЇНИ !!!
08.03.2024 15:52 Відповісти
 
 