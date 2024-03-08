Из Сектора Газа эвакуировали 59 граждан Украины
7-8 марта состоялся очередной этап эвакуации граждан Украины из Сектора Газа.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле, информирует Цензор.НЕТ.
"Через КП Рафах на территорию Египта выведено 59 наших граждан и членов их семей (детей - 15, женщин - 37, мужчин - 8)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, граждане размещены в гостинице на территории Египта, в ближайшее время они будут перевезены в Украину.
