Из Сектора Газа эвакуировали 59 граждан Украины

7-8 марта состоялся очередной этап эвакуации граждан Украины из Сектора Газа.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле, информирует Цензор.НЕТ.

"Через КП Рафах на территорию Египта выведено 59 наших граждан и членов их семей (детей - 15, женщин - 37, мужчин - 8)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, граждане размещены в гостинице на территории Египта, в ближайшее время они будут перевезены в Украину.

Читайте также: 29 украинцев не эвакуировали из Сектора Газа из-за их сотрудничества с ХАМАС