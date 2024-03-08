РУС
Новости
Из Сектора Газа эвакуировали 59 граждан Украины

7-8 марта состоялся очередной этап эвакуации граждан Украины из Сектора Газа.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле, информирует Цензор.НЕТ.

"Через КП Рафах на территорию Египта выведено 59 наших граждан и членов их семей (детей - 15, женщин - 37, мужчин - 8)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, граждане размещены в гостинице на территории Египта, в ближайшее время они будут перевезены в Украину.

Читайте также: 29 украинцев не эвакуировали из Сектора Газа из-за их сотрудничества с ХАМАС

Сектор Газа (184) украинцы (3899) эвакуация (2159)
Топ комментарии
+17
Знову позавозять якихось замотаних в ганчірки алахакбарських наложниць з їх виводком. Тут і без цього непотребу проблем вистачає.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:03 Ответить
+9
А какое отношение к Украине имеют муслимские проститутки и их выродки?
показать весь комментарий
08.03.2024 21:26 Ответить
+8
Вони скоріше в Україну й не прибудуть,а розповзуться по європах з укр. паспортами.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:34 Ответить
наверное их тоже куда-то в министры пропихнут. или в наглядову раду, что ли.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:01 Ответить
паспорта они будут получать в Украине, а тут "ограничение" на выезд.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:50 Ответить
з циганами вже вирішили? треба ще воїнів ісламу як в Європі - наїзд в натовп чи поножовщину проти "невірних"
показать весь комментарий
08.03.2024 23:01 Ответить
краше б евакуювали зграю циган з їхніми вилупками від ЦУМу в Івано-Франківську бо пройти не можливо, смикають за рукави і далі по сценарію.... - 6000нарядів МВС яких не можна на фронт -бо захищають тил з відомих причин тут в центрі не присутні.
показать весь комментарий
08.03.2024 23:28 Ответить
Я надеюсь чоловикив ТЦК будет прямо в аэропорту встречать, иначе смысл этого всего? Представляю удивление на пиках всех этих Махмедов, которые почему то украинцами стали
показать весь комментарий
08.03.2024 21:38 Ответить
Что там забыли эти женщины? Аллахакбаров рожать поехали?
показать весь комментарий
08.03.2024 21:47 Ответить
Им пох, лишь бы "з рідного села куди завгодно".
показать весь комментарий
08.03.2024 21:55 Ответить
А сколько человек эвакуировали зеленые коммунисты с 24.02.22 из Мариуполя и других городов?
показать весь комментарий
08.03.2024 22:03 Ответить
Краще скажи, скільки їх не захотіло евакуюватись, щоб попасти в родную говєнь.
показать весь комментарий
08.03.2024 22:31 Ответить
не багато, причому росіяши більшу частину з них вбили.
показать весь комментарий
08.03.2024 22:53 Ответить
15 на 8 не делиться .. значит кого то в тцк забрали.. или 3 жены сойдьот за детей ? )
показать весь комментарий
09.03.2024 05:19 Ответить
Фатіма, Заріна, Бібігуль, Хафіза, Лейла, Гюльчатай, Гюльчатай..!!!!!
показать весь комментарий
09.03.2024 08:51 Ответить
 
 