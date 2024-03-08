Із Сектора Гази евакуювали 59 громадян України

7-8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектора Гази.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

"Через КП Рафах на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їх сімей (дітей - 15 , жінок - 37, чоловіків - 8 )", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, ближчим часом їх буде перевезено до України.

