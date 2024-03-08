УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7271 відвідувач онлайн
Новини
1 588 16

Із Сектора Гази евакуювали 59 громадян України

сектор,гази

7-8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектора Гази.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

"Через КП Рафах на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їх сімей (дітей - 15 , жінок - 37, чоловіків - 8 )", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, ближчим часом їх буде перевезено до України.

Також читайте: 29 українців не евакуювали із Сектора Гази через їхню співпрацю з ХАМАСом

Автор: 

Сектор Гази (193) українці (2573) евакуація (2399)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Знову позавозять якихось замотаних в ганчірки алахакбарських наложниць з їх виводком. Тут і без цього непотребу проблем вистачає.
показати весь коментар
08.03.2024 21:03 Відповісти
+9
А какое отношение к Украине имеют муслимские проститутки и их выродки?
показати весь коментар
08.03.2024 21:26 Відповісти
+8
Вони скоріше в Україну й не прибудуть,а розповзуться по європах з укр. паспортами.
показати весь коментар
08.03.2024 21:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наверное их тоже куда-то в министры пропихнут. или в наглядову раду, что ли.
показати весь коментар
08.03.2024 21:01 Відповісти
Знову позавозять якихось замотаних в ганчірки алахакбарських наложниць з їх виводком. Тут і без цього непотребу проблем вистачає.
показати весь коментар
08.03.2024 21:03 Відповісти
Вони скоріше в Україну й не прибудуть,а розповзуться по європах з укр. паспортами.
показати весь коментар
08.03.2024 21:34 Відповісти
паспорта они будут получать в Украине, а тут "ограничение" на выезд.
показати весь коментар
08.03.2024 21:50 Відповісти
з циганами вже вирішили? треба ще воїнів ісламу як в Європі - наїзд в натовп чи поножовщину проти "невірних"
показати весь коментар
08.03.2024 23:01 Відповісти
краше б евакуювали зграю циган з їхніми вилупками від ЦУМу в Івано-Франківську бо пройти не можливо, смикають за рукави і далі по сценарію.... - 6000нарядів МВС яких не можна на фронт -бо захищають тил з відомих причин тут в центрі не присутні.
показати весь коментар
08.03.2024 23:28 Відповісти
А какое отношение к Украине имеют муслимские проститутки и их выродки?
показати весь коментар
08.03.2024 21:26 Відповісти
Я надеюсь чоловикив ТЦК будет прямо в аэропорту встречать, иначе смысл этого всего? Представляю удивление на пиках всех этих Махмедов, которые почему то украинцами стали
показати весь коментар
08.03.2024 21:38 Відповісти
Что там забыли эти женщины? Аллахакбаров рожать поехали?
показати весь коментар
08.03.2024 21:47 Відповісти
Им пох, лишь бы "з рідного села куди завгодно".
показати весь коментар
08.03.2024 21:55 Відповісти
А сколько человек эвакуировали зеленые коммунисты с 24.02.22 из Мариуполя и других городов?
показати весь коментар
08.03.2024 22:03 Відповісти
Краще скажи, скільки їх не захотіло евакуюватись, щоб попасти в родную говєнь.
показати весь коментар
08.03.2024 22:31 Відповісти
не багато, причому росіяши більшу частину з них вбили.
показати весь коментар
08.03.2024 22:53 Відповісти
15 на 8 не делиться .. значит кого то в тцк забрали.. или 3 жены сойдьот за детей ? )
показати весь коментар
09.03.2024 05:19 Відповісти
Фатіма, Заріна, Бібігуль, Хафіза, Лейла, Гюльчатай, Гюльчатай..!!!!!
показати весь коментар
09.03.2024 08:51 Відповісти
 
 