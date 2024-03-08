Турция готова принять мирный саммит с участием России, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять мирный саммит с участием России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С самого начала мы вносим вклад в завершение войны на основе переговоров. Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена и Россия", - сказал президент Турции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эрдоган подчеркнул, что "мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость нашего стратегического партнера – Украины".
"К сожалению, война все более негативно влияет в региональном и глобальном плане, и в первую очередь на Украину. Не были сделаны дипломатические шаги по использованию стола переговоров, который мы построили в Стамбуле в марте 2022 года для установления мира", - отметил он.
Президент Турции также выразил готовность поддержать новые договоренности по экспорту зерна.
По его словам, "вступление в силу соглашения о свободной торговле, как можно скорее, без сомнения, даст импульс развитию наших отношений".
Эрдоган отметил, что "существование в Украине крымских татар является одним из важнейших факторов усиления дружбы между двумя странами. Крымские татары, являющиеся неотъемлемой частью Украины, самоотверженно сражаются за восстановление территориальной целостности Украины".
"В будущем мы, с одной стороны, будем солидарны с Украиной, а с другой - будем продолжать нашу работу по завершению войны справедливым миром на основе переговоров", - заявил президент Турции.
Кацапьоздал ?
Заходь, Україна!
Згодом зьясуется, що у цему плані е «турецьки інтереси» що до українського Криму.
Стамбул - це капітуляція і здача України. Якщо в тебе вистачає ідіотизму ії порівнбвати, то - піздуй за русським ваєнним карабльом, ***** зебільний.
Звісно Ердоган всіма кінцівками буде тягти Україну за стіл перемовин, а дєрьмаківська шобла буде патякати про неприйнятність цього і потайки вести ці перемовини...
Це й так зрозуміло.
Мене цікавить лише одне: що відбудеться в Туреччині після візиту бідосика? Ще один землетрус? Пожежа? Повінь? 🤔
той самий газ лише Турецький до Європи йде.
Хоча судячи по відео які заполонили мережу, з бичками тцка що бють людей на вулицях, в країні залишилася тільки клавіатурна бригада яка дуже хоче воювати, чужими руками правда.
Все йде по плану, оманському плану.
Батько-засновник Турецької Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк запровадив чіткий поділ між державою та релігією. Дотримуючись принципу світськості, він також скасував релігійні братства і халіфат, тому ісламісти донині відчувають до нього неприязнь.
Ердоган же з моменту свого приходу до влади підтримує подібні релігійні групи, надаючи їм численні привілеї. До речі, він ніколи не вимовляє повного імені Мустафи Кемаля Ататюрка. Для нього він завжди "ветеран Мустафа Кемаль". Адже "Ататюрк" означає "прабатько турків". "Схоже, він цього не визнає", - так звучить поширена критика на адресу Ердогана.
Oднією довгостроковою метою Ататюрка було формування турецької нації з руїн багатонаціональної Османської імперії. Це вдалося реалізувати лише обмежено. У країні досі тривають конфлікти з представниками низки національних меншин, серед яких вірмени, алевіти та курди. Лише у збройному конфлікті із забороненою в країні Робітничею партією Курдистану з 1984 року загинули майже 40 тисяч осіб.
Останніми роками Ердоган уміло використовував географічне положення своєї країни, пропонуючи свої послуги як посередника в конфліктах між Україною і Росією або, як нині, між Ізраїлем і ХАМАС.
якщо тільки виділити як Ізраїлю, тут треба всю п'ятірку зацікавити, як тоді.
Записи в ООН навіть є, від 1945
Дата принятия в ООН: 24-10-1945
24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
Бо коли домовляються, то рашка влаштовує обшуки суден, гальмує морські шляхи тощо.
А коли не домовляються, то раша-флот лежить на дні морському, а суда інших країн спокійно доставляють вантажі.
Може вже пора оту продажну владу поховати-раз і назавжди, разом з недобитками ригів та їхніх прихфостнів!
Аль Капоне