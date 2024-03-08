Турция готова принять мирный саммит с участием России, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять мирный саммит с участием России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С самого начала мы вносим вклад в завершение войны на основе переговоров. Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена и Россия", - сказал президент Турции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган подчеркнул, что "мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость нашего стратегического партнера – Украины".

"К сожалению, война все более негативно влияет в региональном и глобальном плане, и в первую очередь на Украину. Не были сделаны дипломатические шаги по использованию стола переговоров, который мы построили в Стамбуле в марте 2022 года для установления мира", - отметил он.

Президент Турции также выразил готовность поддержать новые договоренности по экспорту зерна.

По его словам, "вступление в силу соглашения о свободной торговле, как можно скорее, без сомнения, даст импульс развитию наших отношений".

Читайте также: Турция верит в возможность "справедливого мира" между Украиной и Россией, - Эрдоган

Эрдоган отметил, что "существование в Украине крымских татар является одним из важнейших факторов усиления дружбы между двумя странами. Крымские татары, являющиеся неотъемлемой частью Украины, самоотверженно сражаются за восстановление территориальной целостности Украины".

"В будущем мы, с одной стороны, будем солидарны с Украиной, а с другой - будем продолжать нашу работу по завершению войны справедливым миром на основе переговоров", - заявил президент Турции.