5 725 60

Турция готова принять мирный саммит с участием России, - Эрдоган

зеленський,ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять мирный саммит с участием России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С самого начала мы вносим вклад в завершение войны на основе переговоров. Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена и Россия", - сказал президент Турции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган подчеркнул, что "мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость нашего стратегического партнера – Украины".

"К сожалению, война все более негативно влияет в региональном и глобальном плане, и в первую очередь на Украину. Не были сделаны дипломатические шаги по использованию стола переговоров, который мы построили в Стамбуле в марте 2022 года для установления мира", - отметил он.

Президент Турции также выразил готовность поддержать новые договоренности по экспорту зерна.

По его словам, "вступление в силу соглашения о свободной торговле, как можно скорее, без сомнения, даст импульс развитию наших отношений".

Читайте также: Турция верит в возможность "справедливого мира" между Украиной и Россией, - Эрдоган

Эрдоган отметил, что "существование в Украине крымских татар является одним из важнейших факторов усиления дружбы между двумя странами. Крымские татары, являющиеся неотъемлемой частью Украины, самоотверженно сражаются за восстановление территориальной целостности Украины".

"В будущем мы, с одной стороны, будем солидарны с Украиной, а с другой - будем продолжать нашу работу по завершению войны справедливым миром на основе переговоров", - заявил президент Турции.

Автор: 

Эрдоган Реджеп Тайип (942) переговоры с Россией (1298)
Топ комментарии
+26
А от і Стамбул 2 під'їхав. Швидко вони.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:12 Ответить
+24
Для альтернативно обдарованих - Мінськ врятува в 14 році від такого жаху, який Зелений підарас привів до нас у 22. І дозволив 8 років крутити ***** на болту, посилювати армію і розробляти зброю.
Стамбул - це капітуляція і здача України. Якщо в тебе вистачає ідіотизму ії порівнбвати, то - піздуй за русським ваєнним карабльом, ***** зебільний.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:18 Ответить
+19
Для початку проведіть перемовини з Ізраїлем, не кажучи вже про курдів, потім киздіть далі
показать весь комментарий
08.03.2024 21:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
08.03.2024 21:09 Ответить
Що це ?
Кацапьоздал ?
08.03.2024 21:14 Ответить
Пастка готова!

Заходь, Україна!
08.03.2024 21:19 Ответить
«Міротворці» турецькі йдіть за руським кораблем!

Згодом зьясуется, що у цему плані е «турецьки інтереси» що до українського Криму.
08.03.2024 21:23 Ответить
"Туреччина готова прийняти..." Урррааааа!!! Це все, чого лише не хватало для перемогииии!!!
Ердоган ПНХ і багато, багато разів.
Хитрий таракан
Втрата прибутку від "зернової угоди", втрата прибутку від московитських туристів, втрата прибутку від роботи з московитськими банками, втрата прибутку від значного зменшення "реекспорту" до московії...
Звісно Ердоган всіма кінцівками буде тягти Україну за стіл перемовин, а дєрьмаківська шобла буде патякати про неприйнятність цього і потайки вести ці перемовини...
Це й так зрозуміло.

Мене цікавить лише одне: що відбудеться в Туреччині після візиту бідосика? Ще один землетрус? Пожежа? Повінь? 🤔
США підведе великий авіаносець до Фамагусти...
Прорив каналізації...
туристи нікуди особливо не поділися, ще й газовий хаб у них.
той самий газ лише Турецький до Європи йде.
Стамбул буде віддавати ?
Ще один Лукашенко (добрий следователь)!
а, за участі курдів?
Рашка захопила землі в Украіні шоб миритися - якась нова реальність - Ердоган
вона захопила землі щоб їх не віддавати, всіх хто мріє про кардон 91 попрошу завітати в ТЦК.
Хоча судячи по відео які заполонили мережу, з бичками тцка що бють людей на вулицях, в країні залишилася тільки клавіатурна бригада яка дуже хоче воювати, чужими руками правда.
Твій зелений під… с , їх подарував куміру ***** « дагаварилісь паасередине» Південь був 💯подарунком ЧОНГАР РОЗМІНОВАНИЙ , всі військові відведені ! От тепер ви , хто , ойго обрав і відвоевуйте ! Беріть за сраку ермакападальляка
мій *********** ? краще б ви мене кацапом назвали.
Все йде по плану, оманському плану.
1923 року Мустафа Кемаль Ататюрк проголосив Турецьку Республіку. Вона мала стати західною, ********, світською і мирною. Політика Туреччини за Ердогана багато в чому суперечить реформам "праотця турків".

Батько-засновник Турецької Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк запровадив чіткий поділ між державою та релігією. Дотримуючись принципу світськості, він також скасував релігійні братства і халіфат, тому ісламісти донині відчувають до нього неприязнь.

Ердоган же з моменту свого приходу до влади підтримує подібні релігійні групи, надаючи їм численні привілеї. До речі, він ніколи не вимовляє повного імені Мустафи Кемаля Ататюрка. Для нього він завжди "ветеран Мустафа Кемаль". Адже "Ататюрк" означає "прабатько турків". "Схоже, він цього не визнає", - так звучить поширена критика на адресу Ердогана.

Oднією довгостроковою метою Ататюрка було формування турецької нації з руїн багатонаціональної Османської імперії. Це вдалося реалізувати лише обмежено. У країні досі тривають конфлікти з представниками низки національних меншин, серед яких вірмени, алевіти та курди. Лише у збройному конфлікті із забороненою в країні Робітничею партією Курдистану з 1984 року загинули майже 40 тисяч осіб.
Останніми роками Ердоган уміло використовував географічне положення своєї країни, пропонуючи свої послуги як посередника в конфліктах між Україною і Росією або, як нині, між Ізраїлем і ХАМАС.
А что заявил голобородько?
Турки ідуть лісом. якщо нам потрубні будуть такі друзі, то ми Лукашенка покличемо. бай.
Та віддай вже курдам їх історичні землі, потім перемовини ...
у них ніколи не було держави, що їм віддавати?
якщо тільки виділити як Ізраїлю, тут треба всю п'ятірку зацікавити, як тоді.
Щось кацапом засмерділо аж ніс заклало ...куйло теж стверджує що України як держави не існувало, а тому які там землі повертати ...
Чому не існувало?
Записи в ООН навіть є, від 1945
https://www.un.org/ru/about-us/member-states/ukraine Украина

Дата принятия в ООН: 24-10-1945
24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
Салах ед Дін - курд, на хвилиночку. У курдів були свої держави і свої династії задовго до появи турецької держави.
А арахамія уже там?
Арахамія вже з гілки на гілку перепригує і їсть банани.
а ердоган буде запрошувати на саміт Китай з Іраном?
Заценіть символізм путінської 5 колони з ОПи. Україну саме в березні 2022 зеленський з його арахаміями-подоляками-арестовичами намагалися нагнути на "стамбульсько-москальсько-зеленські" так звані "мірниє угоди". І, якби не наші ЗСУ на чолі з Залужним, які саме тоді вибили нах кацапів з під Києва, то Боневтік вже був повністю готовий злити Україну на кацапських умовах. І саме зараз, в березні 2024, з участю Боневтіка, турок та кацапах (на бекграунді) знов намагаються нагнути на стамбульські договорняки про здачу України. Кацапи ******* символізм та "дати" і такий "збіг" це зайвий доказ, що ЗЕ-ОПа працює в унісон з їхніми кураторами з кремля...
Краще, коли не домовляються.
Бо коли домовляються, то рашка влаштовує обшуки суден, гальмує морські шляхи тощо.
А коли не домовляються, то раша-флот лежить на дні морському, а суда інших країн спокійно доставляють вантажі.
Це що, хочуть з другої спроби поховати Україну?
Може вже пора оту продажну владу поховати-раз і назавжди, разом з недобитками ригів та їхніх прихфостнів!
буде справжнє жму-руку-абнімаю від зеленого зрадника
«Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності переговорів з ворогами - значить, зрадники вже про все домовилися».

Аль Капоне
Туреччина показала своє нутро за весь час війни і ні чим не ліпша за Венгрію готова прийняти і спереду і заді від х*йла
пЕрдоган.
Хитродупий султан, завдяки якому русня отримує усе, без чого залишилась через санкції.
"......завершення війни справедливим миром на основі переговорів " закінчиться--- "не стрелять " , відводом наших військ з позицій , розмінуванням , зброю на склади , військо по домам , для того зелень змінила генералів , командирів , на лояльних . А потім дуже швидко орки захватять всю територію України, і буде по всій Україні Буча, Маріуполь, Ірпінь -2 . А Херпіду зі своєю бандою , літачками втече , десь в Європу, або подалі ...
Какой хитрожопый турецкий султан пошел нынче.
Мирний самміт з людоїдами - прикольно!!!
Тут нічого особистого, просто клубніка цей рік рання, клієнт нужен, понял , да??
Ну вот теперь стало понятно зачем Зеленский в Турцию летал.
