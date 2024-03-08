Туреччина готова прийняти мирний саміт за участю Росії, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти мирний саміт за участю Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Із самого початку ми робимо внесок у завершення війни на основі переговорів. Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучено й Росію", - сказав президент Туреччини після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.
Ердоган наголосив, що "ми підтримуємо територіальну цілісність, суверенітет і незалежність нашого стратегічного партнера - України".
"На жаль, війна дедалі більше негативно впливає в регіональному й глобальному плані, і насамперед на Україну. Не було зроблено дипломатичних кроків щодо використання столу переговорів, який ми побудували в Стамбулі в березні 2022 року для встановлення миру", - зазначив він.
Президент Туреччини також висловив готовність підтримати нові домовленості щодо експорту зерна.
За його словами, "набуття чинності угодою про вільну торгівлю якомога швидше, без сумніву, дасть імпульс розвитку наших відносин".
Ердоган зазначив, що "існування в Україні кримських татар є одним з найважливіших чинників посилення дружби між двома країнами. Кримські татари, які є невід'ємною частиною України, самовіддано борються за відновлення територіальної цілісності України".
"У майбутньому ми, з одного боку, будемо солідарні з Україною, а з другого - продовжуватимемо нашу роботу щодо завершення війни справедливим миром на основі переговорів", - заявив президент Туреччини.
Кацапьоздал ?
Заходь, Україна!
Згодом зьясуется, що у цему плані е «турецьки інтереси» що до українського Криму.
Стамбул - це капітуляція і здача України. Якщо в тебе вистачає ідіотизму ії порівнбвати, то - піздуй за русським ваєнним карабльом, ***** зебільний.
Звісно Ердоган всіма кінцівками буде тягти Україну за стіл перемовин, а дєрьмаківська шобла буде патякати про неприйнятність цього і потайки вести ці перемовини...
Це й так зрозуміло.
Мене цікавить лише одне: що відбудеться в Туреччині після візиту бідосика? Ще один землетрус? Пожежа? Повінь? 🤔
той самий газ лише Турецький до Європи йде.
Хоча судячи по відео які заполонили мережу, з бичками тцка що бють людей на вулицях, в країні залишилася тільки клавіатурна бригада яка дуже хоче воювати, чужими руками правда.
Все йде по плану, оманському плану.
Батько-засновник Турецької Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк запровадив чіткий поділ між державою та релігією. Дотримуючись принципу світськості, він також скасував релігійні братства і халіфат, тому ісламісти донині відчувають до нього неприязнь.
Ердоган же з моменту свого приходу до влади підтримує подібні релігійні групи, надаючи їм численні привілеї. До речі, він ніколи не вимовляє повного імені Мустафи Кемаля Ататюрка. Для нього він завжди "ветеран Мустафа Кемаль". Адже "Ататюрк" означає "прабатько турків". "Схоже, він цього не визнає", - так звучить поширена критика на адресу Ердогана.
Oднією довгостроковою метою Ататюрка було формування турецької нації з руїн багатонаціональної Османської імперії. Це вдалося реалізувати лише обмежено. У країні досі тривають конфлікти з представниками низки національних меншин, серед яких вірмени, алевіти та курди. Лише у збройному конфлікті із забороненою в країні Робітничею партією Курдистану з 1984 року загинули майже 40 тисяч осіб.
Останніми роками Ердоган уміло використовував географічне положення своєї країни, пропонуючи свої послуги як посередника в конфліктах між Україною і Росією або, як нині, між Ізраїлем і ХАМАС.
якщо тільки виділити як Ізраїлю, тут треба всю п'ятірку зацікавити, як тоді.
Записи в ООН навіть є, від 1945
Дата принятия в ООН: 24-10-1945
24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
Бо коли домовляються, то рашка влаштовує обшуки суден, гальмує морські шляхи тощо.
А коли не домовляються, то раша-флот лежить на дні морському, а суда інших країн спокійно доставляють вантажі.
Може вже пора оту продажну владу поховати-раз і назавжди, разом з недобитками ригів та їхніх прихфостнів!
Аль Капоне