Туреччина готова прийняти мирний саміт за участю Росії, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти мирний саміт за участю Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Із самого початку ми робимо внесок у завершення війни на основі переговорів. Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучено й Росію", - сказав президент Туреччини після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Ердоган наголосив, що "ми підтримуємо територіальну цілісність, суверенітет і незалежність нашого стратегічного партнера - України".

"На жаль, війна дедалі більше негативно впливає в регіональному й глобальному плані, і насамперед на Україну. Не було зроблено дипломатичних кроків щодо використання столу переговорів, який ми побудували в Стамбулі в березні 2022 року для встановлення миру", - зазначив він.

Президент Туреччини також висловив готовність підтримати нові домовленості щодо експорту зерна.

За його словами, "набуття чинності угодою про вільну торгівлю якомога швидше, без сумніву, дасть імпульс розвитку наших відносин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом

Ердоган зазначив, що "існування в Україні кримських татар є одним з найважливіших чинників посилення дружби між двома країнами. Кримські татари, які є невід'ємною частиною України, самовіддано борються за відновлення територіальної цілісності України".

"У майбутньому ми, з одного боку, будемо солідарні з Україною, а з другого - продовжуватимемо нашу роботу щодо завершення війни справедливим миром на основі переговорів", - заявив президент Туреччини.