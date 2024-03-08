Зеленский передал Эрдогану список крымских татар, удерживаемых Россией в тюрьмах
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом передал список удерживаемых в тюрьмах РФ крымских татар для содействия их освобождению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Благодарю президента за его усилия по освобождению наших граждан из российского плена. Благодаря посредничеству Турции нам удалось добиться значительных гуманитарных результатов. Сейчас мы рассчитываем на дальнейшие усилия", - заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции.
"Я передал сегодня список наших граждан, граждан Украины, в частности крымских татар, которые были репрессированы Россией на оккупированных территориях Украины и сейчас удерживаются в российских тюрьмах и лагерях в жесточайших, бесчеловечных условиях", - добавил он.
Президент Украины заявил: "Мы должны освободить их всех - и воинов, и гражданских людей, и тех, кого захватили в плен во время защиты своего народа, и тех, кто подвергается российским репрессиям только из-за того, кем он или она является. Всех - украинцев, крымских татар, всех. Таких как Нариман Джелял, Ление Умерова, Сервер Мустафаев и всех других наши незаконно удерживаемых в плену Россией".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(с) не моє, але автора, на жаль, не запам'ятав.
Багатьох відволікти важкувато буде, не вийде.
Вони громадяни Турції? Ні.
Вони громадяни України? Так.
Що Зеленський цім хоче сказати?
Що кримськи татари близче до Турції ніж до України?
Може і Крим блище?!
Дурню, що ти робишь?
Ця організація теж екстремісська у Туреччині.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%B7%D0%B1_%D1%83%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%96%D1%80 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хізб_ут-Тахрір