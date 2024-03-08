РУС
Новости
1 850 15

Зеленский передал Эрдогану список крымских татар, удерживаемых Россией в тюрьмах

зеленський,ердоган

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом передал список удерживаемых в тюрьмах РФ крымских татар для содействия их освобождению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Благодарю президента за его усилия по освобождению наших граждан из российского плена. Благодаря посредничеству Турции нам удалось добиться значительных гуманитарных результатов. Сейчас мы рассчитываем на дальнейшие усилия", - заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции.

"Я передал сегодня список наших граждан, граждан Украины, в частности крымских татар, которые были репрессированы Россией на оккупированных территориях Украины и сейчас удерживаются в российских тюрьмах и лагерях в жесточайших, бесчеловечных условиях", - добавил он.

Президент Украины заявил: "Мы должны освободить их всех - и воинов, и гражданских людей, и тех, кого захватили в плен во время защиты своего народа, и тех, кто подвергается российским репрессиям только из-за того, кем он или она является. Всех - украинцев, крымских татар, всех. Таких как Нариман Джелял, Ление Умерова, Сервер Мустафаев и всех других наши незаконно удерживаемых в плену Россией".

Читайте также: По меньшей мере, 200 украинцев пребывают в заключении в оккупированном Крыму в связи с политическими преследованиями, - правозащитники

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) Эрдоган Реджеп Тайип (942) политзаключенные (1628) крымские татары (2718)
А список Азовцев, сданных им в плен в Мариуполе опять забыл?
показать весь комментарий
08.03.2024 21:27 Ответить
З татарами зрозуміло а украінців вирвати з полону
показать весь комментарий
08.03.2024 21:28 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2024 21:34 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2024 21:35 Ответить
Найкращий подарунок українські жінці - то квіти!... Квіти на могилі рашиста!
(с) не моє, але автора, на жаль, не запам'ятав.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:36 Ответить
Пропонуєте уважно слідкувати за вашими руками?
Багатьох відволікти важкувато буде, не вийде.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:36 Ответить
А яке відношення кримськи татари України мають до Турції?

Вони громадяни Турції? Ні.
Вони громадяни України? Так.

Що Зеленський цім хоче сказати?
Що кримськи татари близче до Турції ніж до України?

Може і Крим блище?!
Дурню, що ти робишь?
показать весь комментарий
08.03.2024 21:39 Ответить
В Турции хорошо, тепло

показать весь комментарий
08.03.2024 21:49 Ответить
Сидіти в Турецькій в'язниці напевно краще, хтось вважає.
Ця організація теж екстремісська у Туреччині.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%B7%D0%B1_%D1%83%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%96%D1%80 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хізб_ут-Тахрір
показать весь комментарий
08.03.2024 22:42 Ответить
В Україні появилась нова посада--президент-поштар. Браво!
показать весь комментарий
09.03.2024 09:51 Ответить
 
 