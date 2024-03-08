Зеленский передал Эрдогану список крымских татар, удерживаемых Россией в тюрьмах

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом передал список удерживаемых в тюрьмах РФ крымских татар для содействия их освобождению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Благодарю президента за его усилия по освобождению наших граждан из российского плена. Благодаря посредничеству Турции нам удалось добиться значительных гуманитарных результатов. Сейчас мы рассчитываем на дальнейшие усилия", - заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции.

"Я передал сегодня список наших граждан, граждан Украины, в частности крымских татар, которые были репрессированы Россией на оккупированных территориях Украины и сейчас удерживаются в российских тюрьмах и лагерях в жесточайших, бесчеловечных условиях", - добавил он.

Президент Украины заявил: "Мы должны освободить их всех - и воинов, и гражданских людей, и тех, кого захватили в плен во время защиты своего народа, и тех, кто подвергается российским репрессиям только из-за того, кем он или она является. Всех - украинцев, крымских татар, всех. Таких как Нариман Джелял, Ление Умерова, Сервер Мустафаев и всех других наши незаконно удерживаемых в плену Россией".

