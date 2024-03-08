УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7271 відвідувач онлайн
Новини
1 850 15

Зеленський передав Ердогану список кримських татар, яких Росія тримає у в’язницях

зеленський,ердоган

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом передав список кримських татар, яких тримають у в’язницях РФ, для сприяння їх звільненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дякую президенту за його зусилля зі звільнення наших громадян з російського полону. Завдяки посередництву Туреччини нам вдалося досягти значних гуманітарних результатів. Зараз ми розраховуємо на подальші зусилля", - заявив Зеленський під час пресконференції з президентом Туреччини.

"Я передав сьогодні список наших громадян, громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією на окупованих територіях України і зараз утримуються в російських тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких, нелюдських умовах", - додав він.

Президент України заявив: "Ми маємо звільнити їх усіх - і воїнів, і цивільних людей, і тих, кого захопили в полон під час захисту свого народу, і тих, хто зазнає російських репресій тільки через те, ким він чи вона є. Усіх - українців, кримських татар, усіх. Таких як Наріман Джелял, Леніє Умерова, Сервер Мустафаєв і всі інші наші незаконно полонені Росією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 200 українців ув’язнені в окупованому Криму через політичні переслідування, - правозахисники

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) Ердоган Реджеп Таїп (975) політв’язні (1361) кримські татари (2005)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
А список Азовцев, сданных им в плен в Мариуполе опять забыл?
показати весь коментар
08.03.2024 21:27 Відповісти
+8
З татарами зрозуміло а украінців вирвати з полону
показати весь коментар
08.03.2024 21:28 Відповісти
+8
показати весь коментар
08.03.2024 21:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А список Азовцев, сданных им в плен в Мариуполе опять забыл?
показати весь коментар
08.03.2024 21:27 Відповісти
З татарами зрозуміло а украінців вирвати з полону
показати весь коментар
08.03.2024 21:28 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 21:34 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 21:35 Відповісти
Найкращий подарунок українські жінці - то квіти!... Квіти на могилі рашиста!
(с) не моє, але автора, на жаль, не запам'ятав.
показати весь коментар
08.03.2024 21:36 Відповісти
Пропонуєте уважно слідкувати за вашими руками?
Багатьох відволікти важкувато буде, не вийде.
показати весь коментар
08.03.2024 21:36 Відповісти
А яке відношення кримськи татари України мають до Турції?

Вони громадяни Турції? Ні.
Вони громадяни України? Так.

Що Зеленський цім хоче сказати?
Що кримськи татари близче до Турції ніж до України?

Може і Крим блище?!
Дурню, що ти робишь?
показати весь коментар
08.03.2024 21:39 Відповісти
В Турции хорошо, тепло

показати весь коментар
08.03.2024 21:49 Відповісти
Сидіти в Турецькій в'язниці напевно краще, хтось вважає.
Ця організація теж екстремісська у Туреччині.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%B7%D0%B1_%D1%83%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%96%D1%80 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хізб_ут-Тахрір
показати весь коментар
08.03.2024 22:42 Відповісти
В Україні появилась нова посада--президент-поштар. Браво!
показати весь коментар
09.03.2024 09:51 Відповісти
 
 