Зеленський передав Ердогану список кримських татар, яких Росія тримає у в’язницях
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом передав список кримських татар, яких тримають у в’язницях РФ, для сприяння їх звільненню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дякую президенту за його зусилля зі звільнення наших громадян з російського полону. Завдяки посередництву Туреччини нам вдалося досягти значних гуманітарних результатів. Зараз ми розраховуємо на подальші зусилля", - заявив Зеленський під час пресконференції з президентом Туреччини.
"Я передав сьогодні список наших громадян, громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією на окупованих територіях України і зараз утримуються в російських тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких, нелюдських умовах", - додав він.
Президент України заявив: "Ми маємо звільнити їх усіх - і воїнів, і цивільних людей, і тих, кого захопили в полон під час захисту свого народу, і тих, хто зазнає російських репресій тільки через те, ким він чи вона є. Усіх - українців, кримських татар, усіх. Таких як Наріман Джелял, Леніє Умерова, Сервер Мустафаєв і всі інші наші незаконно полонені Росією".
(с) не моє, але автора, на жаль, не запам'ятав.
Багатьох відволікти важкувато буде, не вийде.
Вони громадяни Турції? Ні.
Вони громадяни України? Так.
Що Зеленський цім хоче сказати?
Що кримськи татари близче до Турції ніж до України?
Може і Крим блище?!
Дурню, що ти робишь?
Ця організація теж екстремісська у Туреччині.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%B7%D0%B1_%D1%83%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%96%D1%80 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хізб_ут-Тахрір