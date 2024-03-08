Зеленський передав Ердогану список кримських татар, яких Росія тримає у в’язницях

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом передав список кримських татар, яких тримають у в’язницях РФ, для сприяння їх звільненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дякую президенту за його зусилля зі звільнення наших громадян з російського полону. Завдяки посередництву Туреччини нам вдалося досягти значних гуманітарних результатів. Зараз ми розраховуємо на подальші зусилля", - заявив Зеленський під час пресконференції з президентом Туреччини.

"Я передав сьогодні список наших громадян, громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією на окупованих територіях України і зараз утримуються в російських тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких, нелюдських умовах", - додав він.

Президент України заявив: "Ми маємо звільнити їх усіх - і воїнів, і цивільних людей, і тих, кого захопили в полон під час захисту свого народу, і тих, хто зазнає російських репресій тільки через те, ким він чи вона є. Усіх - українців, кримських татар, усіх. Таких як Наріман Джелял, Леніє Умерова, Сервер Мустафаєв і всі інші наші незаконно полонені Росією".

