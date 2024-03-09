Оккупанты запустили ракету в направлении Белгород-Днестровского района, - Воздушные силы

Утром 9 марта войска РФ запустили ракету в Одесскую область. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области!", - говорится в сообщении.

