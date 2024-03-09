Оккупанты запустили ракету в направлении Белгород-Днестровского района, - Воздушные силы
Утром 9 марта войска РФ запустили ракету в Одесскую область. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Ракета с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области!", - говорится в сообщении.
- В менталитете… Украинцы живут по принципу : «Живи сам, і дай жить іншому…», а «рассеяне» - «Сами не живём, и вам не дадим…».