РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5542 посетителя онлайн
Новости Война
1 554 1

Оккупанты запустили ракету в направлении Белгород-Днестровского района, - Воздушные силы

ракета

Утром 9 марта войска РФ запустили ракету в Одесскую область. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области!", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты выпустили ракету Х-31П в сторону Одесской области. Она упала на подлете к побережью, - Силы обороны Юга

Автор: 

Одесская область (3786) Воздушные силы (2616)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- В чём разница между украинцами и «рассеянами» ?...

- В менталитете… Украинцы живут по принципу : «Живи сам, і дай жить іншому…», а «рассеяне» - «Сами не живём, и вам не дадим…».
показать весь комментарий
09.03.2024 09:12 Ответить
 
 