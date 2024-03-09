УКР
Окупанти запустили ракету у напрямку Білгород-Дністровського району, - Повітряні сили

ракета

Зранку 9 березня війська РФ запустили ракету на Одещину. У регіоні наразі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області!", - йдеться у повідомленні.

