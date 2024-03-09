Окупанти запустили ракету у напрямку Білгород-Дністровського району, - Повітряні сили
Зранку 9 березня війська РФ запустили ракету на Одещину. У регіоні наразі оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області!", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- В менталитете… Украинцы живут по принципу : «Живи сам, і дай жить іншому…», а «рассеяне» - «Сами не живём, и вам не дадим…».