Республиканцы в Палате представителей готовят собственный проект помощи Украине - кредитную программу, - СМИ
Республиканцы в Палате представителей Конгресса США, спикер Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей работают над созданием нового проекта пакета помощи Украине, предусматривающего предоставление Киеву кредитов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.
Как отмечается, законодатели надеются, что новый законопроект сможет пройти через Конгресс, не оттолкнув консерваторов, выступающих против дальнейшего финансирования Украины.
По данным собеседников, планы находятся на предыдущей стадии и еще далеки от окончательного формирования, но республиканцы, поддерживающие Украину, хотят быть готовы к принятию закона, как только Конгресс утвердит очередной срок закрытия правительства – 22 марта.
По словам двух источников, голосование за критически важную помощь для Украины будет перенесено на апрель с учетом запланированного двухнедельного перерыва в работе Конгресса в конце марта.
Среди обсуждаемых предложений рассматривать часть невоенной помощи как кредиты, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккоул, республиканец от Техаса, участвующий в обсуждении, и сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины.
Отмечается, что экономическая помощь правительства Украины и поддержка его долгосрочных усилий по восстановлению страны будет также зависеть от кредита согласно этому плану.
Кроме того, российские активы, конфискованные правительством США, также могут быть использованы в качестве залога по кредитам.
А чим Трамп то не подобається?, він був зробив куди більше для України, ніж адміністрація демократів Обами-Байдена.
Схлестнулись по непоняткам про деньги.
А чому твій братан по ботофермі цього не підтверджує?
але що абсолютно зрозуміло всім - що це буде через тисячу років після паРашки
бо паРашка - штучне створення з 140 окупованих народів
я такі тенденції як у нас з угорцями - там у тисячі разів більше, буквально з будь яким окупованим народом, що існує там
до того ж, всі ті народи відокремлені не від якоїсь всратої угорщини
а від Китаю, для початку, від Туреччини багато хто
наприклад ті ж самі буряти - це просто турки, них мова турецька наприклад, так само татари
а турки свою імперію мріють відновити
Китай так взагалі вважає що Сибір належить ним
не кажучи вже про те, що чеченці та дагестанці лише формально у складі паРашки
до речі, у чеченів головне прислів'я знаєте яке? "Москва - параша, вся росія будет наша".
А тюрки Сибіру, - це якути (саха), алтайці та тувинці. Ще сибірські татари, але їх майже не залишилося.
на перший погляд - це чудова новина, дуже позитивна для нас
якщо кредит нам буде надано під заставу російского майна - то для нас це не змінює взагалі нічого
вони просто собі готують юридичну базу щоб забрати майно російскої держави
принципово у них два шляха - перший, якщо росія не відшкодує збитки Україні - таким чином забирати собі російске майно, але для цього треба щоб розмір збитків затвердив суд, це може розтягнутися на десятки років
другий шлях - конфіскація застави, це швидкий шлях
тому це дуже добра новина для нас, та вдесятеро гірша для росіян, ніж спроби конфіскувати їх майно за невиплату репарацій.
2. Вы можете взять кредит под залог имущества соседа?
Это нам доверят. Мы выпускаем облигации под будущие репарации, Запад их принимает залогом. Но отвечать по счетам прийдется нам
безкоштовний сир, в мишоловці
Кредит під 50% річних.
з яких 33 млрд євро у формі кредитів
покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше - 4,76 млрд євро.
50 - 33-5= 12 млд / 5 рокив
Робота в конгресі над критичною допомогою Україні прямо - кипить .
..
Браво Донні, це конгінеально!
Чи головне лише гучно перднути в чергових потугах піару з намаганням принизити опонента?
Для всіх країн, якщо не можна продати, то є звичайний лендліз
- зброя тільки до 5 років
- оплата ремонта та знищенної зброї
для України встановили 50 років, та зняли всі оплати
дякуємо республіканцям що розробили закон
дякуємо адміністрації, що надала "халяву" обмежену коштами, замість необмеженного лендлізу
якщо потрібен результат - то потрібен лендліз
якщо потрібен процесс - то потрібна "халява", надавати "капельно", та кожний рік просити гроші у Конгреса
а нешановні харанти не хочуть спочатку повернути нам те, що забрали? а саме літаки, ракети і ЯЗ?
а потім про кредити поговоримо...