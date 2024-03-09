Республиканцы в Палате представителей готовят собственный проект помощи Украине - кредитную программу, - СМИ

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США, спикер Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей работают над созданием нового проекта пакета помощи Украине, предусматривающего предоставление Киеву кредитов.

Как отмечается, законодатели надеются, что новый законопроект сможет пройти через Конгресс, не оттолкнув консерваторов, выступающих против дальнейшего финансирования Украины.

По данным собеседников, планы находятся на предыдущей стадии и еще далеки от окончательного формирования, но республиканцы, поддерживающие Украину, хотят быть готовы к принятию закона, как только Конгресс утвердит очередной срок закрытия правительства – 22 марта.

По словам двух источников, голосование за критически важную помощь для Украины будет перенесено на апрель с учетом запланированного двухнедельного перерыва в работе Конгресса в конце марта.

Среди обсуждаемых предложений рассматривать часть невоенной помощи как кредиты, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккоул, республиканец от Техаса, участвующий в обсуждении, и сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины.

Отмечается, что экономическая помощь правительства Украины и поддержка его долгосрочных усилий по восстановлению страны будет также зависеть от кредита согласно этому плану.

Кроме того, российские активы, конфискованные правительством США, также могут быть использованы в качестве залога по кредитам.

