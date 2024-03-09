РУС
Республиканцы в Палате представителей готовят собственный проект помощи Украине - кредитную программу, - СМИ

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США, спикер Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей работают над созданием нового проекта пакета помощи Украине, предусматривающего предоставление Киеву кредитов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

Как отмечается, законодатели надеются, что новый законопроект сможет пройти через Конгресс, не оттолкнув консерваторов, выступающих против дальнейшего финансирования Украины.

По данным собеседников, планы находятся на предыдущей стадии и еще далеки от окончательного формирования, но республиканцы, поддерживающие Украину, хотят быть готовы к принятию закона, как только Конгресс утвердит очередной срок закрытия правительства – 22 марта.

По словам двух источников, голосование за критически важную помощь для Украины будет перенесено на апрель с учетом запланированного двухнедельного перерыва в работе Конгресса в конце марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы уверены, что США окажут помощь Украине, - ОП

Среди обсуждаемых предложений рассматривать часть невоенной помощи как кредиты, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккоул, республиканец от Техаса, участвующий в обсуждении, и сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины.

Отмечается, что экономическая помощь правительства Украины и поддержка его долгосрочных усилий по восстановлению страны будет также зависеть от кредита согласно этому плану.

Кроме того, российские активы, конфискованные правительством США, также могут быть использованы в качестве залога по кредитам.

Читайте также: Демократы Палаты представителей Конгресса США отклонили "компромиссный" документ республиканцев о помощи Украине

Конгресс США (1262) помощь (8063) США (27759)
+20
Мені одному огидна поведінка гегемона?сверхдержава всралася бо скінчилися гроші.гарний знак усім союзникам США що треба розраховувати на власні сили.
09.03.2024 09:38 Ответить
+12
Чуваки тягнуть з рішенням як можуть. Типу ми вас підтримуємо, бла-бла-бла... І роблять все, щоб нічого не робити, зберігши при цьому видимість дій.
09.03.2024 09:25 Ответить
+11
Кредит под залог имущества Зеленского и 95 квартала
09.03.2024 09:20 Ответить
А це тепер демократи почнуть блокувати)
09.03.2024 09:19 Ответить
Мені одному огидна поведінка гегемона?сверхдержава всралася бо скінчилися гроші.гарний знак усім союзникам США що треба розраховувати на власні сили.
09.03.2024 09:38 Ответить
Виборчий процес...Одні з небагатьох мінусів демократії.
09.03.2024 09:41 Ответить
Ні це злочинна бездіяльність американської правоохоронної системи.за фокуси на Капітолії Трамп повинен був присісти років на 100 чи хоча б відсторонений від президентських перегонів.але він купив рішення верховного суду.
09.03.2024 09:50 Ответить
Ну це твоя конспірологія і твої бажання) Якщо б уже в США почали садити за заклики вийти на протест...)
А чим Трамп то не подобається?, він був зробив куди більше для України, ніж адміністрація демократів Обами-Байдена.
09.03.2024 10:01 Ответить
Лизав дупу путєну під час особистої зустрічі?
09.03.2024 10:02 Ответить
Ну це вже залежить від твої пріоритетів)) - можна називати путіна воєнним злочинцем і виділити на третій рік війни своєму союзнику кілька десятків старих ф-16 і атакамс. А можна називати путіна і Сі "great guys", але при цьому розв"язувати торгову війну проти Китаю, ******* російських союзників в Сирії, розблокувати летальну допомогу Україні, тримати ціни на нафту на низькому рівні...)
09.03.2024 10:09 Ответить
Генерал який знищив вагнерівців і Сирії подав у відставку в знак протесту проти політики Трампа.тільки сліпий не бачить що трамп-популіст та китайський шпигун.
09.03.2024 10:16 Ответить
"що трамп-популіст" а хто ні?) , "та китайський шпигун" - ясно, лікуйся)
09.03.2024 10:31 Ответить
Так політика трампа-це самоізоляції США та розвал НАТО -що грає на користь китаю.тільки елітні диванні вислюки цього не розуміють.
09.03.2024 10:34 Ответить
Ага, пам"ятаю, як за його президенства США "самоізолювалось" і НАТО "розвалилось")
09.03.2024 10:42 Ответить
Сьогоднішня зустріч з ізолянтом орбаном вам у поміч.те що у перший срок йому не дозволили зробити він зробить у другому.обіцянка закінчити війну у 24 години це не популізм?
09.03.2024 10:47 Ответить
Популізм і що?) Зустріч з Орбаном в поміч до чого? "що у перший срок йому не дозволили зробити він зробить у другому" - яким дурачком потрібно бути, щоб заявляти подібну маячню, маючи перед собою перший термін Трампа, де США на світовій арені вели значно агресивніше і рішучіше, ніж зараз)
09.03.2024 10:52 Ответить
До того що орбан платна повія сосії а значить і китаю.кремль робить ставку на безпринципних популістів які ******* гроші.тільки вислюки цього не розуміють.
09.03.2024 10:55 Ответить
Оставьте вы про Сирию и вагнеровцев. Там была история с коммерческими интересами. Контроль конкретного НПЗ. Амеры 3 раза переспрашивали о наличии рос. военных (как бы чего не вышло). Москва отказалась от оф. контроля предприятия. Такого раньше не было. Такого после не было. Их (кацапов) за 3 дня предупреждали о ударах.
Схлестнулись по непоняткам про деньги.
09.03.2024 10:46 Ответить
Там була спроба рейдерського захоплення вагнерами американської нафтобази.а ти кацап ідеш у спам.
09.03.2024 10:50 Ответить
Так американців досить можно купити за гроші Карлсон та Джонсон можуть підтвердити.а Трамп мафіозі який хоче стати диктатором.
09.03.2024 10:04 Ответить
Ну?
А чому твій братан по ботофермі цього не підтверджує?
09.03.2024 15:24 Ответить
Тобто,кредити залишаться в ЮСА,в України будуть борги,а на виплату кредиту підуть природні ресурси та земля(тому шо гроші зелень давно розікрала)? Круто!
09.03.2024 09:19 Ответить
О, латентний виборець Юлі виліз)
09.03.2024 09:21 Ответить
Читайте внимательнее, кредит на невоенную помощь, то есть на живые деньги для бюджета
09.03.2024 09:22 Ответить
Земля й так уже у власності іноземних концесій головне не дати втекти з грошима мафії ермака-татарова.
09.03.2024 09:22 Ответить
що такий м.....м....нерозумний хлопчина тут робить? вам не соромно писати свою маячню розумним і грамотним читачам?
09.03.2024 09:29 Ответить
Ви ж пишете і нічого.
09.03.2024 09:30 Ответить
а чьи природные ресурсы? неужто народные? вроде как уже давно нет, и земля - тоже вдруг по 100 000 га "в одни руки", да и леса и даже озера\реки как-то оказались закрыты (там, где не засраны). вот холопов перестреляют, негров на плантации наберут - и нормально. у Хйла тоже явный перебор населения с такой политикой. имхо, это вообще уровень папуасов с золотым унитазом, вот их и должно быть тысяч 10 -20 максимум.
09.03.2024 16:34 Ответить
Кредит под залог имущества Зеленского и 95 квартала
09.03.2024 09:20 Ответить
було би непогано. ) проте там зазначають, що заставою кредиту можуть використати заморожені активи *********.
09.03.2024 09:36 Ответить
Догадываются наверно, что к нашему бюджету присосалось много иждивенцев из оп
09.03.2024 09:54 Ответить
вони не здогадуються, вони точно знають. )
09.03.2024 10:56 Ответить
США на це не піде, це підірве довіру до їхніх паперів.
09.03.2024 11:15 Ответить
буде видно. вони ж там законодавство спеціальне приймають.. і при чому тут довіра? американці хіба приймають від банжюків кошти у свої цінні папери? адекватним інвесторам нічого не загрожує. а от коли активи агресора і бандюка розміщені у фінансових установах цивілізованого західного світу - от це якраз і може підірвати довіру. країни, які сповідують політику демократії, цінностей вляпались в брудні і криваві гроші тиранів і агресорів. не конфісковуючи такі кошти, вони і підривають таким чином до себе довіру. добре, що хоч заморозили їх..
09.03.2024 12:13 Ответить
так можна визнати будь-кого неугодного та відібрати. справа тут складна, це не політика
09.03.2024 12:49 Ответить
будь-кого неугодного не визнають. мова не про визнання. мова про покарання не неугодного, а покарання воєнних злочинців, якими є кацапи. чи ви не вважаєте кацапів воєнними злочинцями, а вважаєте їх просто неугодними для Штатів, в яких Штати за просто так - захотіли і відібрали активи?
09.03.2024 12:55 Ответить
може Україна й зникне, подивиться на карти у мультиках дінамічних, намає року щоб якась країна зникала або з'являлася нова
але що абсолютно зрозуміло всім - що це буде через тисячу років після паРашки
бо паРашка - штучне створення з 140 окупованих народів
я такі тенденції як у нас з угорцями - там у тисячі разів більше, буквально з будь яким окупованим народом, що існує там
до того ж, всі ті народи відокремлені не від якоїсь всратої угорщини
а від Китаю, для початку, від Туреччини багато хто
наприклад ті ж самі буряти - це просто турки, них мова турецька наприклад, так само татари
а турки свою імперію мріють відновити
Китай так взагалі вважає що Сибір належить ним
не кажучи вже про те, що чеченці та дагестанці лише формально у складі паРашки
до речі, у чеченів головне прислів'я знаєте яке? "Москва - параша, вся росія будет наша".
09.03.2024 09:39 Ответить
Буряти і калмики, - це частини монгольского етносу. У них і мова монгольська.
А тюрки Сибіру, - це якути (саха), алтайці та тувинці. Ще сибірські татари, але їх майже не залишилося.

09.03.2024 09:56 Ответить
так, вибачте, я переплутав бурятів та якутів
09.03.2024 09:59 Ответить
Єхануров підтверджує. )))
09.03.2024 10:05 Ответить
Чуваки тягнуть з рішенням як можуть. Типу ми вас підтримуємо, бла-бла-бла... І роблять все, щоб нічого не робити, зберігши при цьому видимість дій.
09.03.2024 09:25 Ответить
Та ні,це просто передвиборна тяганина короткуватої ковдри.Один одного підставити хоче,похвалитись який я хороший
09.03.2024 09:40 Ответить
Знущаються ?
09.03.2024 09:27 Ответить
як завжди важливі лише деталі, а не загальне бла-бла-бла
на перший погляд - це чудова новина, дуже позитивна для нас

якщо кредит нам буде надано під заставу російского майна - то для нас це не змінює взагалі нічого
вони просто собі готують юридичну базу щоб забрати майно російскої держави
принципово у них два шляха - перший, якщо росія не відшкодує збитки Україні - таким чином забирати собі російске майно, але для цього треба щоб розмір збитків затвердив суд, це може розтягнутися на десятки років
другий шлях - конфіскація застави, це швидкий шлях
тому це дуже добра новина для нас, та вдесятеро гірша для росіян, ніж спроби конфіскувати їх майно за невиплату репарацій.
09.03.2024 09:28 Ответить
1. Рос активов в США мизер (по сравнению с Европой)
2. Вы можете взять кредит под залог имущества соседа?
Это нам доверят. Мы выпускаем облигации под будущие репарации, Запад их принимает залогом. Но отвечать по счетам прийдется нам
09.03.2024 10:54 Ответить
Тягнуть час
09.03.2024 09:34 Ответить
Канікули№2
09.03.2024 09:37 Ответить
До речі після 22 березня в Конгресі двотижнева перерва. Тобто, якщо нашу допомогу не проголосують до 22 березня (причому проголосували має і палата представників і сенат), то далі доведеться чекати першої половини квітня
09.03.2024 10:13 Ответить
Це просто гра
09.03.2024 09:41 Ответить
Здавалося б, куди вже далі обсиратися Штатам, але трампісти в цьому плані - "оптимісти".
09.03.2024 09:43 Ответить
*********?? Будете з касапського конфісконого бабла забирати, це єдиний варіант допустимий.. а взагалі - гімнюки вони.. страшні гімнюки..
09.03.2024 09:49 Ответить
Кредити??? Нам зброя потрібнаа!
09.03.2024 09:59 Ответить
на ці кредити вони куплять зброю і дадуть вам
09.03.2024 10:19 Ответить
Зброя як і раніше буде безкоштовною, вони хочуть невійськові витрати зробити кредитними (те що ми витрачаємо на виплати пенсії, субсидії, зарплати бюджетникам і т.д.)
09.03.2024 12:25 Ответить
це вам так хочеться, насправді
безкоштовний сир, в мишоловці
09.03.2024 12:51 Ответить
О,з цього треба було й починати.
Кредит під 50% річних.
09.03.2024 10:07 Ответить


з яких 33 млрд євро у формі кредитів
покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше - 4,76 млрд євро.

50 - 33-5= 12 млд / 5 рокив
09.03.2024 10:18 Ответить
демократи з республіканцями вже пів року на світовій арені показують "американську квартальну виставу допомоги Україні ", сценарій котрої написаний в 3,14дерації .Назва-"Як друзі США допомагали куйлу окупувати Україну і знищувати український народ "
09.03.2024 10:45 Ответить
За словами двох джерел, голосування за критично важливу для України буде перенесено на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня. Джерело:
Робота в конгресі над критичною допомогою Україні прямо - кипить .

..
09.03.2024 10:49 Ответить
американці свій авторитет в кредит зливають?
Браво Донні, це конгінеально!
09.03.2024 11:56 Ответить
Воювати у кредит?!)))))) Апогей людської тупості - Господи давай вже або топи, або вижигай!!!
09.03.2024 12:16 Ответить
Демократы и республиканцы друг друга стоят. Там тупость зашкаливает. США не заслуживает ни тех ни других. Пользы от них 0.0 для США и мира. Демократы тупо пускают через границу с Мексикой всю!! мерзость, лишь для того чтоб понравиться такой же мерзости которая уже осела в штатах и чтоб разбавить юг своими будущими "избирателями".
09.03.2024 12:34 Ответить
А чим відрізняється ленд-лиз, який не був задіяний, від т.з. кредитної програми?
Чи головне лише гучно перднути в чергових потугах піару з намаганням принизити опонента?
09.03.2024 12:36 Ответить
Ленд-Ліз умовно безоплатний. Техніка, яку втрачено в бою, не підлягає оплаті. А вцілілу можна повернути після війни. Оплачувати треба тільки ту, яку ми захочемо залишити собі після війни.
09.03.2024 12:49 Ответить
Потрібно добавити, що безоплатний лендліз котрий запропонували республіканці та прийняли для Украіни

Для всіх країн, якщо не можна продати, то є звичайний лендліз
- зброя тільки до 5 років
- оплата ремонта та знищенної зброї

для України встановили 50 років, та зняли всі оплати

дякуємо республіканцям що розробили закон
дякуємо адміністрації, що надала "халяву" обмежену коштами, замість необмеженного лендлізу

якщо потрібен результат - то потрібен лендліз
якщо потрібен процесс - то потрібна "халява", надавати "капельно", та кожний рік просити гроші у Конгреса
09.03.2024 15:02 Ответить
Землею віддавати будемо?
09.03.2024 12:47 Ответить
Американці дивуються, що китайці не звертають на них уваги та скоро будуть копняків давати! Докотились...
09.03.2024 12:48 Ответить
Я уявляю, по висновкам всієї війни, все одно не перемогти, так за неперемогу ще й в анальне кредитне рабство потрапити одночасно і до США і до ЄС, і ніколи з нього не вийти. Ось такий фінал 30 років незалежності...
09.03.2024 13:05 Ответить
яка ганьба...
а нешановні харанти не хочуть спочатку повернути нам те, що забрали? а саме літаки, ракети і ЯЗ?
а потім про кредити поговоримо...
10.03.2024 01:24 Ответить
 
 