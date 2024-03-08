Демократы Палаты представителей Конгресса США отклонили "компромиссный" документ республиканцев о помощи Украине

Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США настроены на поддержку поступившего из Сената законопроекта о помощи Украины и не соглашаются с компромиссным вариантом, предложенным республиканцем Брайаном Фицпатриком.

Об этом заявил лидер демократов в нижней палате конгрессмен Хаким Джеффрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Единственный путь для того, чтобы удовлетворить потребности американского народа в национальной безопасности - это чтобы республиканцы Палаты представителей внесли на голосование двухпартийный масштабный законопроект о нацбезопасности, поступивший из Сената", - подчеркнул лидер демократов.

Он подчеркнул, что все в нижней палате отдают себе отчет, если такое голосование состоится, то документ наберет более 300 голосов.

"Пора республиканцам в Палате представителей поддержать интересы нацбезопасности американского народа и порвать с пропутинскими экстремистами MAGA в их партии", - заявил Джеффрис.

В то же время он отметил, что другой документ, также предусматривающий поддержку Украины, представленный республиканцем Брайаном Фицпатриком, не содержит пакетов гуманитарной помощи для стран, страдающих от войн по всему миру. Поэтому, по его словам, этот документ "непроходим" с точки зрения демократов в Палате представителей.

Напомним, в феврале Сенат США 70 голосами одобрил двухпартийный законопроект о финансировании, предусматривающий более $60 млрд помощи Украине, а также поддержку Израиля и других стран-союзников без учета мер борьбы с иммиграцией.

Позже конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик представил другой двухпартийный документ, который он назвал компромиссным, включив в него вопросы границы. Законопроект предусматривает сокращенное финансирование по сравнению с сенатской версией. В частности, в этом документе для Украины выделяется $47 млрд.

