Демократы Палаты представителей Конгресса США отклонили "компромиссный" документ республиканцев о помощи Украине

Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США настроены на поддержку поступившего из Сената законопроекта о помощи Украины и не соглашаются с компромиссным вариантом, предложенным республиканцем Брайаном Фицпатриком.

Об этом заявил лидер демократов в нижней палате конгрессмен Хаким Джеффрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Единственный путь для того, чтобы удовлетворить потребности американского народа в национальной безопасности - это чтобы республиканцы Палаты представителей внесли на голосование двухпартийный масштабный законопроект о нацбезопасности, поступивший из Сената", - подчеркнул лидер демократов.

Он подчеркнул, что все в нижней палате отдают себе отчет, если такое голосование состоится, то документ наберет более 300 голосов.

"Пора республиканцам в Палате представителей поддержать интересы нацбезопасности американского народа и порвать с пропутинскими экстремистами MAGA в их партии", - заявил Джеффрис.

В то же время он отметил, что другой документ, также предусматривающий поддержку Украины, представленный республиканцем Брайаном Фицпатриком, не содержит пакетов гуманитарной помощи для стран, страдающих от войн по всему миру. Поэтому, по его словам, этот документ "непроходим" с точки зрения демократов в Палате представителей.

Напомним, в феврале Сенат США 70 голосами одобрил двухпартийный законопроект о финансировании, предусматривающий более $60 млрд помощи Украине, а также поддержку Израиля и других стран-союзников без учета мер борьбы с иммиграцией.

Позже конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик представил другой двухпартийный документ, который он назвал компромиссным, включив в него вопросы границы. Законопроект предусматривает сокращенное финансирование по сравнению с сенатской версией. В частности, в этом документе для Украины выделяется $47 млрд.

+15
Та немає вже в них ніякої репутації, Європа це вже вкурила та вирішила йти своїм, ближчим до тіла, шляхом ...
08.03.2024 22:37
+13
прийміть хоть шось.пінг-понг по американськи шкодить в першу чергу самій Америці і її репутації надійного партнера.В нас теж є один любитель настільного тенісу,пограв в теніс і побіг в теплу ванночку,перекладаючи свої прямі обов'язки на всіх підрят.Весь цей трешняк з пінг-понгом закінчиться дуже погано для всіх.
08.03.2024 22:23
+12
Ти б же перше вищало в коментах, якби з"явились її фото поряд з Навальною)
08.03.2024 22:37
Фітцпатрік пожлобився
08.03.2024 22:13
Фіцпатрік - чмо...
08.03.2024 22:18
давай по новому,довбнi
08.03.2024 22:20
Всі трампісти - поци.
08.03.2024 22:21
Що таке Фіцпатрік , до кінця року щось буде?!
08.03.2024 22:21
прийміть хоть шось.пінг-понг по американськи шкодить в першу чергу самій Америці і її репутації надійного партнера.В нас теж є один любитель настільного тенісу,пограв в теніс і побіг в теплу ванночку,перекладаючи свої прямі обов'язки на всіх підрят.Весь цей трешняк з пінг-понгом закінчиться дуже погано для всіх.
08.03.2024 22:23
Та немає вже в них ніякої репутації, Європа це вже вкурила та вирішила йти своїм, ближчим до тіла, шляхом ...
08.03.2024 22:37
Нііііі...що ж це за безглуздя , вважають демократи, як то можна добрих хамасівців залишити голодними.
08.03.2024 22:23
Демократи козлодої, грьобані, але вони падли далеко, а нам тут не переливки ......
08.03.2024 22:29
https://www.facebook.com/grigory.koganitsky?ref=embed_comment

(C) "средства, необходимые для покупки 800 тысяч артснарядов, предназначенных для ВСУ, собираются в рамках этой инициативы, которая охватывает 18 стран"

Европе давно пора понять, что с жуликами из США ей не по пути и создание "Северного Союза" - взамен деградировавшегося НАТО -- это вопрос выживания
08.03.2024 22:31
Розкол між США і Європою, те що потрібно *****.
08.03.2024 23:47
Ніякого розколу немає. Є уїбні, які в очікуванні приходу трампа до влади вже миють йому дупу для майбутнього жополизання. І не тільки в Конгресі. І не тільки в Штатах.
09.03.2024 08:00
Свинособако, перш ніж щось патякати ротом, тобі варто знайти когось тупіше за себе.
09.03.2024 01:34
08.03.2024 22:34
Зате перша леді відвідала дитячий садок як і було заплановано, а не якогось там байдена.
08.03.2024 22:35
Ти б же перше вищало в коментах, якби з"явились її фото поряд з Навальною)
08.03.2024 22:37
На мою думку в тій ситуації це мало бути чітко підкреслено - шо візит не відбувся через "мальчік водочкі прінєсі" (С) а не через те, що візит кудись там важливіший за американців.
Хоча хз насправді. Світ *бонувся і носиться з тою "чорною вдовою" як дурень з торбою..
08.03.2024 22:49
Та все нормально там з комунікацією було.. Акцентувати на Навальній було б неправильно в розрізі сприйняття цього американською аудиторією.
08.03.2024 23:04
Ну шо, гайс, тепер демократів *********?))
08.03.2024 22:36
Грайтеся там в демократію, ми почекаємо нам спішити нікуди...
08.03.2024 22:36
еспубліканський « проект» це спеціальна торпеда яка по їх задуму заблакуе Закон, який прийняв Сенат.

Зараз у конгресі збирають підписи за пітиціею щоб обійти трампіста спікера Джонсона та поставити Закон Сенату на голосування. Бажаемо демократам успіху.

Стоп Трамп.
Слава Україні!
08.03.2024 22:39
Ніхто, дурачок, станом на зараз ніякі підписи не збирає.
08.03.2024 22:44
https://responsiblestatecraft.org/china-russia-ukraine-diplomacy/ Обидві петиції створили республіканці
Speaker of the House Mike Johnson (R-La.) maintains that he is in no rush to bring the foreign aid bill that passed the Senate in mid-February to the House floor. There are two discharge petitions, one led by Rep. Jim McGovern (D-Mass.), the other by Rep. Brian Fitzpatrick (R-Pa.), that are looking to collect signatures that could force the bill to the floor over the Speaker's objections.

демократи петицію не створювали, в чому тоді вони можуть досягти успіху?
08.03.2024 23:17
Доповнення демократи також створили https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118 петицію
станом на 15.03.2024 підписалось 177 конгресменів
скоріш за все це підписи демократів з 222 наявних демократів
15.03.2024 17:42
Да-да!
Слава байдену и его демпартии!!!
Щоб им побольше успиху, Украина и дальше будет от них получать то же, что получает с ноября прошлого года (ровно ни%ера).
Плюйте в Трампа, бо если он победит - помощь будете просить у хамаса и нелегалов.
09.03.2024 02:01
Кацап, не переймайся так за Україну.

То не твоя справа-
Як буде діяти незалежна Україна.
09.03.2024 03:39
+500
09.03.2024 02:02
Слава Великому Мудаку Трампу!
Усі швидко на вибори!

Бо у него зараз проблеми з грошами. Штрафів на 500 міліонів $.

Допоможем Рудому обдурити Америку Знову?
09.03.2024 03:40
Ситуація проста як опельсин.

Якщо переможе Трамп- це буде дуже погано для України (допомоги не буде) та погано для США.

Якщо переможе Байден- Україна буде отримувати зброю та гроші.

Других варіантів у цего дуета немае.
09.03.2024 06:24
Ты, я вижу, поддерживаешь вторжение 20 000 000 дармоедов в США.
А с какого пенисуария ты американский флаг прилепил, пригожинская ..... ?
15.03.2024 17:17
Украина уже отрымуе «зброю та грошI» с ноября. Пятый месяц.
В размере «ДВА НИ%уя».
Бо байден перемIг у 2020-му.
Вам в методичке не написали об этом, ботяра кацапський
17.03.2024 06:26
" не містить пакетів гуманітарної допомоги для країн, що страждають від війн по всьому світу"

Вони млять це серьозно? Тобто допомогу Україні і Ізраїлю просрали через те, що там нема допомоги і всім іншим країнім по всьому світу? Чи це я шось не розумію, чи це якісь lost in translation..
Шо блін відбувається?
08.03.2024 22:46
В демпартії США близько 70% членів - ліві соціалісти. Саме завдяки їх голосам Байден переміг на попередніх виборах. Включення в пакет додаткової фіндопомоги Україні ще фіндопомоги палестинцям Гази - умова голосування за прийняття пакету конгресменами демпартії, виборці яких є прихильниками ідей лівих соціалістів.
08.03.2024 23:09
Схоже "амєріка" - усьо...Там, на 2 роки **** вошей із гнидами...
08.03.2024 22:48
Летс гоу,камон
08.03.2024 22:56
i справдi, та яка може бути допомога Українi або Iзраiлю коли хустiти з хамасом голоднi?
08.03.2024 22:57
я боюся запитати, а які ще країни страждають від війн по всьому світу, аналогічно Україні?
клята америка
08.03.2024 23:00
Яка? Палездина!!! ШО НЕЯСНО???
НУ ще Пенисуела.
09.03.2024 02:04
Хочу запитати "аналітиків": ви яким боком до президента, сенату і конгресу США? Ви їх обирали? Вони вам щось обіцяли?
В Україні є свій президент, свій парламент, якіх ви обирали демократичним шляхом - всі претензії до них. По конституції України український народ є сувереном, а президент, депутати , міністри - обрані і наймані робітники Українського народу!
08.03.2024 23:09
Та ніяким ми боком до американців,тож не вони ядерку забрали,літаки болгарками розпиляли і чесне будапештське слово давали що гарантують нашу цілісність.
08.03.2024 23:23
гарантії територіальної цілісності в тому меморандумі надані з визначенням певної процедури. Розберися спочатку, що то за процедура і хто її дотримався.
08.03.2024 23:40
Клінтон вибачився, йому соромно
https://www.youtube.com/watch?v=S6KsLC-_1PM&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
09.03.2024 00:04
Знову не читали Пастернака?
08.03.2024 23:49
Конечно должны, вы про добровольный отказ от ЯО знаете? И США что то обещали
08.03.2024 23:37
Обещали признать Україну страной и не нарушать не целостность.
08.03.2024 23:50
А це США анексували крим,розвязали війну,зробили окуповані теріторіі додатковими штатами?
09.03.2024 04:26
До чого тут це?
09.03.2024 18:20
До того, шо треба дивитись, хто ворог.
Для тебе - Штати, для держави - пуйловська рашня.
За рашню мазу тягнеш, ботяра.
15.03.2024 17:22
Ти дебіл, де я писав що Штати ворог?
15.03.2024 18:11
Обіцяли "надавати допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно"
https://foreignukraines.com/2023/11/05/will-the-us-be-able-to-provide-military-aid-to-ukraine-as-much-as-needed/
08.03.2024 23:38
Хто?
Вам мало обещалок, которые вам байден надавал???
Ну, ждите.
"Обещанного три года ждут" (С) кацапская поговорка
Если победит Трамп - как раз три года и исполнится.
15.03.2024 17:24
вот уже клоуны-проиграли в Украине и устраивают цирк! надеюсь скоро Китай сотрёт в порошок сша!
08.03.2024 23:10
Китай зараз завзято тре расею, а вона ******** - всі ресурси і землі на продаж.
08.03.2024 23:12
Сотрет Китай США - и Украина расцветет?
СОЛОПйова обслушался? Или *********?
Прими касторку
09.03.2024 02:08
"американські " піврічні республікансько- демократичні танці, на могилах захисників українського народу
08.03.2024 23:17
Щепки летят, все более. А лес дремучий и поныне там.
08.03.2024 23:18
Республіканська партія перетворюється в кишенькову партію Трампа.

Його невістка Лара та один із найближчих соратників Майкл Уотлі у п'ятницю, 8 березня, зайняли ключові посади в Національному комітеті Республіканської партії (NRC), структурі, відповідальній за координацію виборчої стратегії, збір пожертвувань та проведення з'їзду для висунення кандидата в президенти.

Після кількох тижнів відкритого тиску з боку Трампа колишня голова NRC Ронна МакДеніел пішла у відставку зі своєї посади наприкінці лютого.
08.03.2024 23:20
"Водночас він зауважив, що інший документ, який також передбачає підтримку України, представлений республіканцем Браяном Фіцпатріком, не містить пакетів гуманітарної допомоги для країн, що страждають від війн по всьому світу. Тому, за його словами, цей документ є "непрохідним" з точки зору демократів у Палаті представників. "

Йдеться про гуманітарну допомогу для так званих палестинців, тобто на їжу для ХАМАС у розмірі 10 млрд $. Республіканці ніколи на це не підуть - а для Байдена арабські терористи важливіші за українців.
09.03.2024 00:55
В ООН попереджають, що чверть населення перебуває на межі голоду. Конфлікт спричинив наростаючу гуманітарну кризу. Цього тижня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що діти помирають від голоду на півночі Гази, де, за оцінками, 300 000 палестинців живуть без їжі та чистої води.
09.03.2024 01:16
ЄС, як і раніше, не визнає "жодних змін кордонів, які існували до 1967 року, в тому числі щодо Єрусалиму".
09.03.2024 01:26
Після перемоги в Шестиденній війні 1967 року Ізраїль заснував поселення на Західному березі річки Йордан. З точки зору Ради Безпеки ООН, ця територія перебуває під ізраїльською окупацією.
09.03.2024 01:28
Так звані палестинці знали на що йдуть, влаштовуючи різанину 7/10. Шкодувати арабських НАЦИСТІВ - те саме, що шкодувати німців у 1945 році, голодних і тих, що втекли на Захід, покинули Східну Пруссію, Судети, Сілезію...

До 1967 р. жодних визнаних кордонів не було, у 1967 р. Ізраїль звільнив свої землі від йорданських окупантів. І для довідки - Йорданія займає більше половини Палестини, цю державу створили британці в 1940 р. без усяких ООН і Ліги Націй. Тож палестинська держава вже є - і вона по інший бік річки Йордан - Йорданія.
09.03.2024 01:35
BBC

1947-1949. Раздел ООН, первая война, «катастрофа» и независимость

В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два независимых государства - еврейское и арабское. Иерусалиму, включая Вифлеем, полагался особый статус территории под контролем ООН.

Резолюция не понравилась никому, и буквально на следующий день начались столкновения.

Британский мандат истек 14 мая 1948 года. В тот же день Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. А на следующий день арабские государства напали на Израиль.

Они проиграли. Едва образованный и еще не знавший границ Израиль победил.

В результате «войны за независимость», как ее называют в Израиле, или «катастрофы», как она известна в арабском мире, молодое еврейское государство определилось в границах, включающих примерно половину территории, отведенной ООН под арабское государство.

Другая половина была оккупирована арабскими странами: Западный берег и восточный Иерусалим - Иорданией, а сектор Газа - Египтом.
09.03.2024 01:44
BBC

1967. Шестидневная война, беженцы и поселения

В конце мая 1967 года арабские страны стянули войска к границам Израиля и наперебой стали угрожать стереть еврейское государство с лица земли. Израиль нанёс упреждающий удар - и через 6 дней все было кончено.

Под израильской оккупацией оказались сектор Газа, Западный берег и восточный Иерусалим. Заодно Израиль занял сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров.

С этого момента конфликт стал перманентным. Арабы окончательно оформились как смертельные враги еврейского государства. А их надежды на создание Палестинского арабского государства отдалились в туманное будущее.

Бежавшие от войны жители Западного берега и Газы так и не смогли вернуться домой: Израиль видит в них угрозу полной арабизации и уничтожения страны.

В Газе сейчас около 2 млн палестинцев, на Западном берегу - почти 3 млн. А за границей, преимущественно в соседних странах региона, осели еще более 6 млн палестинских беженцев, согласно данным ООН.

Для сравнения: всё население Израиля приближается к 10 млн человек, из которых 2 млн - арабы.
09.03.2024 01:46
BBC

Одновременно Израиль стал заселять оккупированные территории. По данным ООН, на Западном берегу уже более полумиллиона израильских поселенцев, в Восточном Иерусалиме - еще свыше 200 тысяч. Небольшие поселения есть и на Голанских высотах, а вот в Газе их нет - Израиль вывез всех в 2005 году и отгородился огромным забором.

Международное сообщество считает поселения незаконными.

В проблемы беженцев и поселений упираются любые переговоры об урегулировании - еще до того, как они подходят к основным вопросам о статусе Иерусалима и создании арабской Палестины.
09.03.2024 01:54
Знаєте, чому цю війну названо 6-денною? Тому що США дали Ізраїлю не 6 днів, а якщо буде довше, пообіцяли санкції.
09.03.2024 08:22
Резолюция не понравилась арабам, евреи приняли резолюцию

Поэтому Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. А ь арабские государства напали на Израиль.

Они проиграли. Поэтому не имеют ни на что прав - как проигравшие агрессоры
09.03.2024 01:57
Шото ****** не рвется возвращать себе Газу, да и беженцев палестинских никто из братьев- мусульман принимать не хочет , шарахаются от этой чумы, имелб печальный опыт.
Приютили несчастненьких, а те кроме убийств и грабежей ничего делать не умеют и НЕ ХОТЯТ.
Изолировать этот гнойник, нехай учатся работать и сами себя кормить.
15.03.2024 17:31
Канада оголосила, що відновить виплати допомоги UNRWA, агентству ООН у справах палестинських біженців, після розслідування, яке виявило, що деякі члени причетні до нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Канада була однією з 16 країн, які припинили майбутні кошти після того, як Ізраїль представив докази насильства з боку співробітників UNRWA.
У заяві Канади йдеться, що фінансування відновиться, поки тривають розслідування щодо співробітників.
Канада є 11-м за величиною донором бюджету UNRWA

09.03.2024 01:39
Усі, хто платив UNRWA, фактично філії Хамас, були спонсорами Хамас - арабської нацистської організації
09.03.2024 01:58
100%
09.03.2024 06:59
А работать они не пробовали все 60 лет суЧЧествования палездины.
Сколько в ним вгатили сотен миллиардов уже и сосчитать невозможно.
Трамп прекратил им платить и они сидели тихо, но ООН снабжало баблом и цементом для туннелей , сахаром и селитрой для ракет КАССАМ.
Изолировать и превести на САМООБЕСПЕЧЕНИЕ !
09.03.2024 02:14
А могли б будувати дороги
09.03.2024 05:45
Они туннели рыли и бетонировали. С дорогами внутри.
А могли из побережья такую курортную зону сделать , что Терция с Египтом обзавидовались и грести бабло бульдозером, не клянча у людей.
15.03.2024 17:34
Предлагаю в помощь голодающим арабам отлавливать в Европе диких кабанов и выпускать их в палездине. Кто скажет , что это не еда?
09.03.2024 02:22
Що одні схематохники що інші - козли смердючі
09.03.2024 02:37
Стоит помнить:
Путин развязывал новые войны при каждом президенте США, кроме одного.
При Клинтоне была Чечня,
при Буше-младшем - Грузия,
при Обаме - Украина и Сирия,
при Байдене Путин начал широкомасштабное вторжение в Украину.
За почти четверть века пребывания Путина у власти лишь при одном президенте США не было нового путинского вторжения: это Дональд Трамп.
09.03.2024 07:22
Ну що ? Сподіваюсь всі зрозуміли що демократи ще гірші підараси ніж республіканці.
09.03.2024 08:10
до головного руснявого підора як до Місяця рачки...
09.03.2024 08:44
"...документ, який також передбачає підтримку України, представлений республіканцем Браяном Фіцпатріком, не містить пакетів гуманітарної допомоги для країн, що страждають від війн по всьому світу."

Ну от, усе таємне стало явним. Що ж ховається за "пакетами гуманітарної допомоги для країн, що страждають від війн по всьому світу"?

Це 5 млрд доларів на допомогу нелегальним мігрантам із Мексики та інших країн. Ці гроші передбачені на їхню швидку натуралізацію в США. Водночас, для закриття південного кордону США достатньо лише указу президента.
Але нелегали - це одержувачі допомоги від держави та, відповідно, природний електорат демократичної партії.

Далі у законопроекті є 10 млрд допомоги для Гази. Інакше кажучи, для хамасу, оскільки близько 100% населення Гази підтримують хамас. Коли у 2016 році президентом став Трамп, він відразу скасував гроші арабам-палестинцям. І терор проти Ізраїлю негайно припинився. Байден, коли став президентом, негайно забрав 150 млн доларів з допомоги Україні і передав їх у палестинську автономію. Серед 9 мільйонів нелегалів, які проникли до США через південний кордон за 3 роки правління Байдена, за деякими оцінками є до півмільйона тренованих бойовиків. Не кажучи про наркодилерів та кримінальні елементи. Причому цифра 9 мільйонів - це мінімальна оцінка, за іншими даними, проникло до 20 мільйонів нелегалів. Це справжнє вторгнення до США, як заявив губернатор Техасу. Республіканці стверджують, що законопроект - це ширма для фінансування нелегальних мігрантів у США та арабського терору проти Ізраїлю.

А гроші для України Білий дім має.
09.03.2024 08:17
 
 