Демократи Палати представників Конгресу США відхилили "компромісний" документ республіканців про допомогу Україні

Представники Демократичної партії у Палаті представників Конгресу США налаштовані на підтримку законопроєкту про допомогу України, який надійшов із Сенату, та не погоджуються з компромісним варіантом, запропонованим республіканцем Браяном Фіцпатріком.

Про це заявив лідер демократів у нижній палаті конгресмен Гакім Джеффріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Єдиний шлях для того, щоби задовольнити потреби американського народу в національній безпеці – це щоби республіканці Палати представників внесли на голосування двопартійний масштабний законопроєкт про нацбезпеку, який надійшов із Сенату",- наголосив лідер демократів.

Він підкреслив, що всі в нижній палаті усвідомлюють, якщо таке голосування відбудеться, то документ набере понад 300 голосів.

"Настав час для республіканців у Палаті представників підтримати інтереси нацбезпеки американського народу та порвати з пропутінськими екстремістами MAGA у їхній партії", - заявив Джеффріс.

Водночас він зауважив, що інший документ, який також передбачає підтримку України, представлений республіканцем Браяном Фіцпатріком, не містить пакетів гуманітарної допомоги для країн, що страждають від війн по всьому світу. Тому, за його словами, цей документ є "непрохідним" з точки зору демократів у Палаті представників.

Нагадуємо, в лютому Сенат США 70 голосами схвалив двопартійний законопроєкт про фінансування, що передбачає понад $60 млрд допомоги Україні, а також підтримку Ізраїлю та інших країн-союзників без урахування заходів боротьби з імміграцією.

Пізніше конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрік представив інший двопартійний документ, який він назвав компромісним, включивши до нього питання кордону. Законопроєкт передбачає скорочене фінансування в порівнянні із сенатською версією. Зокрема, в цьому документі для України виділяється $47 млд.

