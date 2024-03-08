Демократи Палати представників Конгресу США відхилили "компромісний" документ республіканців про допомогу Україні
Представники Демократичної партії у Палаті представників Конгресу США налаштовані на підтримку законопроєкту про допомогу України, який надійшов із Сенату, та не погоджуються з компромісним варіантом, запропонованим республіканцем Браяном Фіцпатріком.
Про це заявив лідер демократів у нижній палаті конгресмен Гакім Джеффріс
"Єдиний шлях для того, щоби задовольнити потреби американського народу в національній безпеці – це щоби республіканці Палати представників внесли на голосування двопартійний масштабний законопроєкт про нацбезпеку, який надійшов із Сенату",- наголосив лідер демократів.
Він підкреслив, що всі в нижній палаті усвідомлюють, якщо таке голосування відбудеться, то документ набере понад 300 голосів.
"Настав час для республіканців у Палаті представників підтримати інтереси нацбезпеки американського народу та порвати з пропутінськими екстремістами MAGA у їхній партії", - заявив Джеффріс.
Водночас він зауважив, що інший документ, який також передбачає підтримку України, представлений республіканцем Браяном Фіцпатріком, не містить пакетів гуманітарної допомоги для країн, що страждають від війн по всьому світу. Тому, за його словами, цей документ є "непрохідним" з точки зору демократів у Палаті представників.
Нагадуємо, в лютому Сенат США 70 голосами схвалив двопартійний законопроєкт про фінансування, що передбачає понад $60 млрд допомоги Україні, а також підтримку Ізраїлю та інших країн-союзників без урахування заходів боротьби з імміграцією.
Пізніше конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрік представив інший двопартійний документ, який він назвав компромісним, включивши до нього питання кордону. Законопроєкт передбачає скорочене фінансування в порівнянні із сенатською версією. Зокрема, в цьому документі для України виділяється $47 млд.
Зараз у конгресі збирають підписи за пітиціею щоб обійти трампіста спікера Джонсона та поставити Закон Сенату на голосування.
Speaker of the House Mike Johnson (R-La.) maintains that he is in no rush to bring the foreign aid bill that passed the Senate in mid-February to the House floor. There are two discharge petitions, one led by Rep. Jim McGovern (D-Mass.), the other by Rep. Brian Fitzpatrick (R-Pa.), that are looking to collect signatures that could force the bill to the floor over the Speaker's objections.
станом на 15.03.2024 підписалось 177 конгресменів
скоріш за все це підписи демократів з 222 наявних демократів
