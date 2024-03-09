Кэмерон выступил против отправки военных в Украину даже для учебных миссий

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против отправки западных военных в Украину даже для осуществления ими тренировочных миссий.

"Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, опубликованном в субботу, заявил, что выступает против отправления западных войск в Украину, даже для проведения учебных миссий", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кэмерон отметил, что учебные миссии лучше всего осуществлять за границей, отметив, что Великобритания подготовила таким образом уже 60 тысяч украинских военных.

По его словам, размещение иностранных военных в Украине сделает их мишенями для РФ.

Кэмерон отметил, что Украине нужно больше оружия большой дальности, и он готов работать с Берлином, чтобы преодолеть нежелание ФРГ поставлять немецкие крылатые ракеты Taurus Украине.