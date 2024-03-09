Кэмерон выступил против отправки военных в Украину даже для учебных миссий
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против отправки западных военных в Украину даже для осуществления ими тренировочных миссий.
"Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, опубликованном в субботу, заявил, что выступает против отправления западных войск в Украину, даже для проведения учебных миссий", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Кэмерон отметил, что учебные миссии лучше всего осуществлять за границей, отметив, что Великобритания подготовила таким образом уже 60 тысяч украинских военных.
По его словам, размещение иностранных военных в Украине сделает их мишенями для РФ.
Кэмерон отметил, что Украине нужно больше оружия большой дальности, и он готов работать с Берлином, чтобы преодолеть нежелание ФРГ поставлять немецкие крылатые ракеты Taurus Украине.
хто вміє робити гарні барбекю, той талановитий в усьому!
пацани інше догризуть... - ті щє вовки!
Тому, до речі, така реакція на цей толєрантічєскій брєд виливається у підтримку Трампа. Одну хурню хочуть замінити іншою хурньою. Як проста відповідь на складні питання.
От, наприклад, шо таке "небінарність", я досі не можу осягнути розумом. Може, я тупий?
Адже він народився в Африці, а живе в Америці.
***********
Зеленський, якби міг, за такі слова відправив би Кемерона послом в Україну.
"Йде на південь і повертає на північ, крутиться, крутиться на ходу своєму вітер, і на круги своя повертається вітер"
(Еккл., 1, 6)
Справа в тому що війна в Україні не через Україну . В Україні русня лише демонструє світу свою силу , це своєрідне- попередження Заходу , робіть мовляв - те що ми хочемо , грайте по наших правилах , бо буде й вам те що з Україною ..
Кацапи точать зуби на західну демократію в цілому . На західний спосіб життя , і західні правила . Вони про це відкрито говорять ,, вони живуть мрією про те як бомбитимуть Берлін і Лондон , як з Вашингтона зроблять ядерний попіл і тд. . Але Захід цього вперто не хоче чути , і далі продовжує жити в полоні ілюзій , що мовляв - вся справа в Україні .. І от тільки мовляв - вона впаде як все припиниться . Але це неправда ,, програш України лише додасть кацапам куражу і впевненості .
Захід ніхто й питати не буде , хоче він війни чи ні . Як кацапському сЦарю в голову збреде , як він скаже - так і буде . У Заходу немає вибору . Йому прийдеться воювати . Рано чи пізно .
Там ( на кацапії ) 140 млн розлючених на Захід варварів , і від цього нікуди не дітися .
Горіть у пеклі