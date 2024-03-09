УКР
Кемерон виступив проти відправлення військових в Україну, навіть для навчальних місій

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти відправлення західних військових в Україну навіть для здійснення ними тренувальних місій.

"Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв’ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung, опублікованому в суботу, заявив, що виступає проти відправлення західних військ в Україну, навіть для проведення навчальних місій", - йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Кемерон зазначив, що навчальні місії найкраще здійснювати за кордоном, зазначивши, що Велика Британія підготувала таким чином вже 60 тисяч українських військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія готова допомогти Німеччині у постачанні ракет Taurus в Україну, - глава МЗС Кемерон

За його словами, розміщення іноземних військових в Україні зробить їх мішенями для РФ.

Кемерон зазначив, що Україні потрібно більше зброї великої дальності, і що він готовий працювати з Берліном, щоб подолати небажання ФРН постачати німецькі крилаті ракети Taurus Україні.

Кемерон Девід
+17
Всі просять мало не на колінах нас-здайтеся,ми благаємо.Бо жити хочимо спокійно,в нас бізнес з мордором.
09.03.2024 20:37 Відповісти
+11
Цікаво, на заході залишився ще хоч один Чоловік? З великої літери.
09.03.2024 20:35 Відповісти
+10
Ще одне сцикло
09.03.2024 20:36 Відповісти
З фронту пишите чи дрочер дивану?!
09.03.2024 21:05 Відповісти
Завітайте додому на Черкащину. Запитайте людей, що вони думають про ваших теперешніх сусідів.
09.03.2024 21:38 Відповісти
Ви вже ,чи Ви ще ?
10.03.2024 00:08 Відповісти
напудили в штани лорди.
09.03.2024 21:23 Відповісти
Цікаво, на заході залишився ще хоч один Чоловік? З великої літери.
09.03.2024 20:35 Відповісти
Звичайно, такий Чоловік є і ми знаємо імʼя Його. Ми віримо у Його другий прихід як мессії 😇Але поперше він мусить врятувати Америку а потім вже займеться іншими проблемами.
09.03.2024 20:46 Відповісти
Ти про помаранчевого Ісусика?))
09.03.2024 20:50 Відповісти
Цікаво, я не знаю. Тому й спитав. Просвітіть. Навіщо темнити?
09.03.2024 21:00 Відповісти
барбекю на уікенд - важлива частина америкнського образу життя. Без цього ніяк.
09.03.2024 21:09 Відповісти
свинячя попка
09.03.2024 21:15 Відповісти
майстерненько так.
хто вміє робити гарні барбекю, той талановитий в усьому!
09.03.2024 21:17 Відповісти
у нас у ЗСУ зараз багато гарних кухарів.
09.03.2024 21:21 Відповісти
сумніву нема - смачного хлопцям!
09.03.2024 21:27 Відповісти
Такий кусяру мені на тиждень вистачить.
09.03.2024 21:30 Відповісти
недооцінюєте ви себе - сніданок
09.03.2024 21:33 Відповісти
Ну не лізе воно в мене такими кусярами.
09.03.2024 22:20 Відповісти
жуйте мєєдлено, як час є - ваші пів чуба...
пацани інше догризуть... - ті щє вовки!
09.03.2024 22:24 Відповісти
На Заході бути чоловіком зараз непрестижно. Як там кажуть, - "токсична маскулінність", тренд не той. В моді суцільна фемінізація. А, во, згадав, - головний ворог для західного суспільства тепер, - "білий цисгєндєрний супрємасіст". (с)

Тому, до речі, така реакція на цей толєрантічєскій брєд виливається у підтримку Трампа. Одну хурню хочуть замінити іншою хурньою. Як проста відповідь на складні питання.
09.03.2024 20:49 Відповісти
Як ми кажемо:в сша сама пригнічена людина - це білий чоловік традиційної статевої орієнтації. Виродився захід. Догралися в толерастію.
09.03.2024 21:04 Відповісти
Мені оці ******* західні словесні покручі ("цисгєндєрні супрємасісти", "гєндери" і т.д.) чомусь дуже нагадують комуняцький "новояз".
От, наприклад, шо таке "небінарність", я досі не можу осягнути розумом. Може, я тупий?
09.03.2024 21:33 Відповісти
Така ж хрінь, як і *афроамериканець*.
09.03.2024 22:19 Відповісти
Якщо по-чесному, то найсправжнісінький афроамериканець, - це Ілон Маск (Шарліз Терон, до речі, теж).
Адже він народився в Африці, а живе в Америці.

09.03.2024 22:29 Відповісти
Хтось усуває конкурентів...
09.03.2024 22:08 Відповісти
Зеленський, якби міг, за такі слова відправив би Кемерона послом в Україну.
09.03.2024 20:36 Відповісти
треба ВЛК не пройти спочатку
09.03.2024 20:40 Відповісти
Ще одне сцикло
09.03.2024 20:36 Відповісти
Всі просять мало не на колінах нас-здайтеся,ми благаємо.Бо жити хочимо спокійно,в нас бізнес з мордором.
09.03.2024 20:37 Відповісти
100%
09.03.2024 20:41 Відповісти
не відправите в Україну , будете відправляти в Польщу ! а може і в Німеччину .
09.03.2024 20:37 Відповісти
Амви наразі будете проти Польщі чи Німеччини, якщо дупи з дивана не піднімите. З якого дива інші повинні усе зробити для вас,а ви будете тільки накази віддавати. Може досить маленьких зеленських на сайтах,без дяки за допомогу
09.03.2024 21:11 Відповісти
я дякую американцям за те що порізали ракети і літаки в замін на туалетний папірець ! дякую німчурі за те що за 20 років вигодувала монстра за дешевий газ ! а тако ж всім нашим партнерам які постачають кацапам компоненти до ракет які летять в Україну ! дякую за заборону бити по кацапії тим мізером що дають !
10.03.2024 05:52 Відповісти
Тренуватися можливо, і біля кордонів з Україною на території країн-НАТО, сусідів України! Але для цього, треба мати патріотів на посадах у ЦОВВ, а не призначених їх преЗЕдентом осіб для грошей…
09.03.2024 20:39 Відповісти
Бо раССєя нападе??
09.03.2024 20:40 Відповісти
Починає проступати образ ще тїєі, "старої доброї Британії" з її знаменитою (і дуже дієвою, *****!) політикою.

"Йде на південь і повертає на північ, крутиться, крутиться на ходу своєму вітер, і на круги своя повертається вітер"
(Еккл., 1, 6)
09.03.2024 20:40 Відповісти
взагалі у вас більш поширений термін "англосакси".
09.03.2024 21:12 Відповісти
і не мрій. У мене тут на форумі індульгенція на травлю кацапських пропагандонів.
09.03.2024 21:58 Відповісти
ти обережніше тут з російськими пропагандонськими наративами, бо модератор може тебе для початку забанити на три доби.
09.03.2024 22:18 Відповісти
Вы дорогие,партнэры....хоть бы для понта,типа кацапа пугнуть....могли и другое говорить.Что то типа,кацап ты достал...заходим в Украину в июне,если своих орков не выводишь.....
09.03.2024 20:52 Відповісти
Так рашка тільки по людях в 4 р більша - це ж яким потрібно бути конченим шо б лишити нас 1 на 1 з ядерною ордою
09.03.2024 20:55 Відповісти
Украина должна была победить. И оружия вначале было достаточно, и солдат на территории Украины раза в два больше. Запад не может ввязываться в третью мировую из-за страны которая даже не в НАТО.
09.03.2024 21:02 Відповісти
Оружия достаточно? Я щось пропустив?
09.03.2024 21:07 Відповісти
Але ввязалися щоб відібрати в України ядерну зброю, і тоді соплі не жували!
09.03.2024 21:11 Відповісти
Ну так - хаи рашка вбиває кого хоче - тільки б нас не чіпала
09.03.2024 21:15 Відповісти
Штати теж не хотіли колись вступати в 2-гу Світову війну, аж поки їх півень не клюнув у Перл-Харборі.. після усіх світових воєн наївно думати, що на Україні все закінчиться і ху йло заспокоється і далі всі будуть спокійно собі торгувати між собою. розпочався уже великий зсув Світового порядку. далі буде тільки гірше і ескалація зростатиме.
09.03.2024 22:28 Відповісти
Це жарт ?? Невже ви й дійсно вважаєте що тієї жменьки зброї ( 20 Хаймарсів , кілька Петріотів , кілька сот танків і арти , а ******** авіації і взагалі - 0 ) , яку Захід надав Україні для війни з армією , яка десятиліттями накопичувала зброю для війни з блоком НАТО , було достатньо .? Я вже мовчу про снаряди , яких Україна отримала лише 30% від того що просила .
Справа в тому що війна в Україні не через Україну . В Україні русня лише демонструє світу свою силу , це своєрідне- попередження Заходу , робіть мовляв - те що ми хочемо , грайте по наших правилах , бо буде й вам те що з Україною ..
Кацапи точать зуби на західну демократію в цілому . На західний спосіб життя , і західні правила . Вони про це відкрито говорять ,, вони живуть мрією про те як бомбитимуть Берлін і Лондон , як з Вашингтона зроблять ядерний попіл і тд. . Але Захід цього вперто не хоче чути , і далі продовжує жити в полоні ілюзій , що мовляв - вся справа в Україні .. І от тільки мовляв - вона впаде як все припиниться . Але це неправда ,, програш України лише додасть кацапам куражу і впевненості .
Захід ніхто й питати не буде , хоче він війни чи ні . Як кацапському сЦарю в голову збреде , як він скаже - так і буде . У Заходу немає вибору . Йому прийдеться воювати . Рано чи пізно .
Там ( на кацапії ) 140 млн розлючених на Захід варварів , і від цього нікуди не дітися .
10.03.2024 00:07 Відповісти
Тобто ви в США сцикливі підараси які постійно натрапляєте на одні і ті ж граблі
10.03.2024 11:19 Відповісти
Жаль, що маю вік та зароблені хвороби. Але на протязі цієї проклятої війни мені хочеться знову стати молодим та застрелити не тільки кацапа, а, інколи, і німця, і француза,і британця чи американця. Або наслати на всіх них ще не застрелених кацапів. І це все частіше, і частіше.
09.03.2024 21:09 Відповісти
Думаю ви скоро побачите батл кацапів із колективним заходом.
09.03.2024 22:53 Відповісти
Не маю сумнівів. Єдине, чого бажаю, щоб я не був солдатом армії Кацапстану. Бо це б означало, що України вже немає.
09.03.2024 22:58 Відповісти
Рональда Рейгана на вас не має, сцикливі нікчеми
09.03.2024 21:38 Відповісти
Честерфілд. Молодий Рейган.

09.03.2024 21:48 Відповісти
Народ, ну треба знати історію. Згадайте "В Британії немає вічних ворогів і вічних друзів, в Британії є вічні інтереси". І в Україні має бути таке ж ставлення до решти країн. А то спочатку турки брати, потім мазури брати, англійці....А воно он як.
09.03.2024 21:59 Відповісти
Гандонів завжди треба називати своїм іменем
10.03.2024 11:21 Відповісти
Камертон гандон, Джонсонюк людина з великої літери!
09.03.2024 22:23 Відповісти
Зауважте , він нічого не сказав про відправку західних війск на кордон Австрії і росії. Оптиміст.
09.03.2024 23:56 Відповісти
це сказав наш харант, що жваво колись відібрав нашу зброю, ракети, літаки і ЯЗ.
Горіть у пеклі
10.03.2024 00:35 Відповісти
Камерон проявил слабость, он должен покинуть и бозорить свой пост.
10.03.2024 01:40 Відповісти
One more Coward.
10.03.2024 03:11 Відповісти
 
 