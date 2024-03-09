Кемерон виступив проти відправлення військових в Україну, навіть для навчальних місій

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти відправлення західних військових в Україну навіть для здійснення ними тренувальних місій.

"Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв’ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung, опублікованому в суботу, заявив, що виступає проти відправлення західних військ в Україну, навіть для проведення навчальних місій", - йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Кемерон зазначив, що навчальні місії найкраще здійснювати за кордоном, зазначивши, що Велика Британія підготувала таким чином вже 60 тисяч українських військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія готова допомогти Німеччині у постачанні ракет Taurus в Україну, - глава МЗС Кемерон

За його словами, розміщення іноземних військових в Україні зробить їх мішенями для РФ.

Кемерон зазначив, що Україні потрібно більше зброї великої дальності, і що він готовий працювати з Берліном, щоб подолати небажання ФРН постачати німецькі крилаті ракети Taurus Україні.