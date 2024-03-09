Кемерон виступив проти відправлення військових в Україну, навіть для навчальних місій
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти відправлення західних військових в Україну навіть для здійснення ними тренувальних місій.
"Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв’ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung, опублікованому в суботу, заявив, що виступає проти відправлення західних військ в Україну, навіть для проведення навчальних місій", - йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Кемерон зазначив, що навчальні місії найкраще здійснювати за кордоном, зазначивши, що Велика Британія підготувала таким чином вже 60 тисяч українських військових.
За його словами, розміщення іноземних військових в Україні зробить їх мішенями для РФ.
Кемерон зазначив, що Україні потрібно більше зброї великої дальності, і що він готовий працювати з Берліном, щоб подолати небажання ФРН постачати німецькі крилаті ракети Taurus Україні.
Справа в тому що війна в Україні не через Україну . В Україні русня лише демонструє світу свою силу , це своєрідне- попередження Заходу , робіть мовляв - те що ми хочемо , грайте по наших правилах , бо буде й вам те що з Україною ..
Кацапи точать зуби на західну демократію в цілому . На західний спосіб життя , і західні правила . Вони про це відкрито говорять ,, вони живуть мрією про те як бомбитимуть Берлін і Лондон , як з Вашингтона зроблять ядерний попіл і тд. . Але Захід цього вперто не хоче чути , і далі продовжує жити в полоні ілюзій , що мовляв - вся справа в Україні .. І от тільки мовляв - вона впаде як все припиниться . Але це неправда ,, програш України лише додасть кацапам куражу і впевненості .
Захід ніхто й питати не буде , хоче він війни чи ні . Як кацапському сЦарю в голову збреде , як він скаже - так і буде . У Заходу немає вибору . Йому прийдеться воювати . Рано чи пізно .
Там ( на кацапії ) 140 млн розлючених на Захід варварів , і від цього нікуди не дітися .
