Велика Британія готова допомогти Німеччині у постачанні ракет Taurus в Україну, - глава МЗС Кемерон

Велика Британія пропонує Німеччині кільцевий обмін, щоб допомогти поставити в Україну далекобійні ракети Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в цьому, як і в усіх інших питаннях, щоб допомогти Україні", - наголосив він.

За його словами, допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України... Але не будемо повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо", - додав глава британського МЗС.

Також Кемерон відкинув побоювання, що передача Taurus може призвести до ескалації.

"Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації", - сказав він, додавши, що Британія довіряє запевненням України.

