Велика Британія готова допомогти Німеччині у постачанні ракет Taurus в Україну, - глава МЗС Кемерон
Велика Британія пропонує Німеччині кільцевий обмін, щоб допомогти поставити в Україну далекобійні ракети Taurus.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.
"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в цьому, як і в усіх інших питаннях, щоб допомогти Україні", - наголосив він.
За його словами, допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.
"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України... Але не будемо повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо", - додав глава британського МЗС.
Також Кемерон відкинув побоювання, що передача Taurus може призвести до ескалації.
"Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації", - сказав він, додавши, що Британія довіряє запевненням України.
Будете тримтячого гера Шольца тримати, щоб він Таурус не уроніл, коли буде українцям передавати !? 😂
і це Шольц зараз робить
НИЧІМБІЛЬШЕ НЕ ПОЯСНИТЬ проблеми з озброєнням від Німеччини
From Ritter Sport to Metro and Knauf, many Germany firms still active in Russian market, sanctions notwithstanding
https://www.aa.com.tr/en/economy/major-german-brands-still-active-in-russia-despite-sanctions-military-support-for-ukraine/2798018
Over 300 U.S. companies still operate in Russia-and risk being complicit in the Kremlin's war crimes
https://fortune.com/2024/03/04/over-300-us-companies-still-operate-in-russia-risk-being-complicit-in-the-kremlins-war-crimes/
але ракети таурус скажуть "ні" і лягуть на ремонт,
те саме касається і атакамсів.
не для того те залізяччя будували,
шо б воно по русні літало - так, бавилися інженери...
Зеленщина - на неї планують напасти "партньори"(як каже Подоляк), має: - розмінування, "порізку" ракетних програм і т.д.
А тепер подумаємо - Трамп досить скептично ставиться до нас.
А як би ви на місці Трампа(навіть якщо не був би він рабом путіна) ставились би до такої країни ви?
якщо "мізги" не стали на місце(в верхніх полушаріях), то досить знайти фоточку нашої, прости Аллах, "делегації" до Вашингтону(а), і відчути відрАзу амер. оф. осіб до цього цирку.
ідіоти в піжамах, кривляються, можете 5 секунд послухати кривомордого з кривоанглійською мовою в інтерв.ю Фоксу(це типу шоб Байдену показати зелену жо..у)
Це ж просто "треш". якщо це не спеціально, тоді, цих поцієнтів варто б на лікування, бо цей "перфоманс" коштував..... дорого. дуже дорого. і так, я би на місці навіть друзів нашої держави, як мінімум би просто "отетЕрів" від відрАзи до цього цирку. це жах, але вони це свідомо зробили!
"маємо те що дебіли нагаласували". Саме смішне шо третина населення - твердо заЗе.
хоча, я от з вірунів дивуюсь, вроді би все ясно, не будьте дебілами, але воно радісно лізе до капища і терпить "обіднення гаманця", але там "віра", а тут - прямо стаду сцуть в очі о ок - Бубачка боневтікович янетряпка наш прип..здєнт!
ну це реально ..... дивно
Ну ось така логіка...