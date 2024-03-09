УКР
Велика Британія готова допомогти Німеччині у постачанні ракет Taurus в Україну, - глава МЗС Кемерон

Велика Британія пропонує Німеччині кільцевий обмін, щоб допомогти поставити в Україну далекобійні ракети Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в цьому, як і в усіх інших питаннях, щоб допомогти Україні", - наголосив він.

За його словами, допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники все ще довіряють Німеччині попри злиті переговори про Taurus, - Шольц

"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України... Але не будемо повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо", - додав глава британського МЗС.

Також Кемерон відкинув побоювання, що передача Taurus може призвести до ескалації.

"Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації", - сказав він, додавши, що Британія довіряє запевненням України.

Читайте також: Берлін та Лондон обіцяють не дати Путіну вбити між собою клин

Велика Британія (5742) Німеччина (7661) Кемерон Девід (110) ракети (4144)
+10
Ганьбитися можна лише дарунком можливості хутину громити українські міста, грабувати українське зерно ( і продавати його у німеччіну?) , і оккуповувати дикий орді українську землю .

і це Шольц зараз робить
09.03.2024 13:03 Відповісти
+6
На Шольца у россіян мабудь є компромат , як на Орбана . І вони йому погрожують .

НИЧІМБІЛЬШЕ НЕ ПОЯСНИТЬ проблеми з озброєнням від Німеччини
09.03.2024 12:59 Відповісти
+4
Что на этот раз Шольц скажет ? "Да они ржавые, и вообще не той системы".
09.03.2024 13:02 Відповісти
09.03.2024 12:55 Відповісти
Зачьот пану Міністру Камерону за тонкий англійський гумор!

Будете тримтячого гера Шольца тримати, щоб він Таурус не уроніл, коли буде українцям передавати !? 😂
09.03.2024 13:47 Відповісти
Хто знає, ці таурс взагалі десь примірялись вже? Може вони погані, і німці не хочуть давати, щоб не ганьбитися.
09.03.2024 12:58 Відповісти
Ганьбитися можна лише дарунком можливості хутину громити українські міста, грабувати українське зерно ( і продавати його у німеччіну?) , і оккуповувати дикий орді українську землю .

і це Шольц зараз робить
09.03.2024 13:03 Відповісти
Швидше за все, так воно і є. Грошики муркелі свиснули, а від ракет - одні корпуси. Та й вигляд якийсь стрьомний. Такі форми не літають.
09.03.2024 13:12 Відповісти
Рубані форми можуть мати ліпшу аеродинаміку ніж закругленні - а якшо почитать вас то Ф117 взагалі не літав .
09.03.2024 14:04 Відповісти
Ф117 - то сплошний суперкомп'ютер, що управляє рулями/двигунами. Сам він просто дровиняка. Думаю, у ракети місця немає для такого. І енергії.
09.03.2024 16:53 Відповісти
Коли зявився Ф 117 суперкомпи мали продуктивність декілька Гігафлопс - а теперка самий дешевий смартфон має таку потужність. Такшо ви надрукували повну хрінь .
09.03.2024 16:59 Відповісти
З невігласами не сперечаюсь.
09.03.2024 18:20 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/FLOPS - добре я невіглас але почитать ви ж це можете ( чи будете тупо стверджувати шо я невіглас - а ось подібна поведінка дійсно покаже хто з нас двох невіглас ).
09.03.2024 18:56 Відповісти
Ти йому про фому, а він про єрьому! я про управління ракетою, а не комп.
09.03.2024 19:15 Відповісти
Ну так ну так - не буду з вами сперечатися ви в усьому праві а я невіглас ( ви класичний приклад тих шо чують дзвін але не знають де він - так шо щасти вам а я пшов ).
09.03.2024 19:28 Відповісти
На Шольца у россіян мабудь є компромат , як на Орбана . І вони йому погрожують .

НИЧІМБІЛЬШЕ НЕ ПОЯСНИТЬ проблеми з озброєнням від Німеччини
09.03.2024 12:59 Відповісти
Чого ж все елементарно - цим світом правлять гроші! І якщо скажем ТОП10 бізнесу німечинни або США мали/мають бізнес в *********, то повірте доки вони не дозволять - жоден політик з місця не рипнеться. Саме тому нам не дають конфісковані в засраші гроші та достатьної зброї
09.03.2024 14:19 Відповісти
Шоб вам не казали - вам не кажуть усієї правди, Шоб вам не казали - мова завжди йде про гроші
09.03.2024 15:02 Відповісти
Раз для Вас так елементарно , НАЗВИТЬ БУДЬ ЛАСКА ПРИЗВІЩА німецьких і американських бизнесменов , які саботують відправку в Україну ракет
09.03.2024 17:14 Відповісти
Вас шо в гуглі забаніли? В мене не вистачить часу перелічити хоча б офіційний бізнесс, бо там не десятки а сотні західних контор які крутять бабки через росію, якщо вам так цікаво пошукайте не лінуйтесь

From Ritter Sport to Metro and Knauf, many Germany firms still active in Russian market, sanctions notwithstanding
https://www.aa.com.tr/en/economy/major-german-brands-still-active-in-russia-despite-sanctions-military-support-for-ukraine/2798018

Over 300 U.S. companies still operate in Russia-and risk being complicit in the Kremlin's war crimes
https://fortune.com/2024/03/04/over-300-us-companies-still-operate-in-russia-risk-being-complicit-in-the-kremlins-war-crimes/
09.03.2024 18:28 Відповісти
Что на этот раз Шольц скажет ? "Да они ржавые, и вообще не той системы".
09.03.2024 13:02 Відповісти
Шось дуже голосно про це кричать
09.03.2024 13:03 Відповісти
А то вже ВБ відкрито підй-є німців, бо розуміють, що ракет немає.
09.03.2024 13:13 Відповісти
После того, как всерьёз рассматривался вопрос, наступать ли на хвост ************ Кабаевой, потому что (^баный позор!!!) Путя может рассердиться, эти спихивания друг на друга с передачей оружия, со всякими трусливыми оговорками (туда стрелять, туда не стрелять), не удивляют.
09.03.2024 13:06 Відповісти
Німці можуть дати британцям тільки Фау2
09.03.2024 13:08 Відповісти
Пора дотискати Шульца,та негайно знищувати Керченський міст та залишки чорноморського флоту
09.03.2024 13:08 Відповісти
а готовність якого класу?
09.03.2024 13:12 Відповісти
через 3 місяці і британці з німцями прийдуть до злагоди,
але ракети таурус скажуть "ні" і лягуть на ремонт,
те саме касається і атакамсів.
не для того те залізяччя будували,
шо б воно по русні літало - так, бавилися інженери...
09.03.2024 13:15 Відповісти
Німеччина: - нема загроз = має тисячу Таурусів.

Зеленщина - на неї планують напасти "партньори"(як каже Подоляк), має: - розмінування, "порізку" ракетних програм і т.д.

А тепер подумаємо - Трамп досить скептично ставиться до нас.
А як би ви на місці Трампа(навіть якщо не був би він рабом путіна) ставились би до такої країни ви?
якщо "мізги" не стали на місце(в верхніх полушаріях), то досить знайти фоточку нашої, прости Аллах, "делегації" до Вашингтону(а), і відчути відрАзу амер. оф. осіб до цього цирку.
ідіоти в піжамах, кривляються, можете 5 секунд послухати кривомордого з кривоанглійською мовою в інтерв.ю Фоксу(це типу шоб Байдену показати зелену жо..у)
Це ж просто "треш". якщо це не спеціально, тоді, цих поцієнтів варто б на лікування, бо цей "перфоманс" коштував..... дорого. дуже дорого. і так, я би на місці навіть друзів нашої держави, як мінімум би просто "отетЕрів" від відрАзи до цього цирку. це жах, але вони це свідомо зробили!
"маємо те що дебіли нагаласували". Саме смішне шо третина населення - твердо заЗе.
хоча, я от з вірунів дивуюсь, вроді би все ясно, не будьте дебілами, але воно радісно лізе до капища і терпить "обіднення гаманця", але там "віра", а тут - прямо стаду сцуть в очі о ок - Бубачка боневтікович янетряпка наш прип..здєнт!
ну це реально ..... дивно
09.03.2024 13:15 Відповісти
БРИТАНИИ ОЧЕРЕДНОЙ РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
09.03.2024 13:29 Відповісти
подбей Шольцу левый глаз ,он сразу согласится
09.03.2024 13:29 Відповісти
Дякумо, друзі.
09.03.2024 13:30 Відповісти
не кажи гоп поки не перескочишь
09.03.2024 13:32 Відповісти
а незя это было тихо сделать ,тихо закупить таурсы и передать нам Смерть Шадов
09.03.2024 13:31 Відповісти
пиар никогда к добру не приводил
09.03.2024 13:34 Відповісти
Навіщо боятися так званої ескалації??? Куди вже далі пиня може ескалювати? Кине атомну бомбу? Ну він все одно її кине - раніше чи пізДніше. Хай кидає раніше - можна буде швидше знешкодити ні тягнути з тим божевільним кідаловим.
09.03.2024 13:34 Відповісти
Які обмеження?? Ви там граєтесь.. а Наші хлопці б'ються насмерть..
09.03.2024 14:19 Відповісти
Сьогодні почув цікаве пояснення, чому шольц не дає тауруси. Виявляється, він хоче бути полсередником під час майбутніх мирних переговорів. А якщо він надасть тауруси і українці ними зруйнують кримський міст, то його зусилля зведуться нанівець.

Ну ось така логіка...
09.03.2024 14:36 Відповісти
Допомогати можно тому, хто щось хоче зробити, але йому важко. А як можно допомогти Німеччині поставити ракети в Україну, якщо вона не хоче їх поставляти?Інавіть не збираться хотіти.
09.03.2024 15:22 Відповісти
"Велика Британія готова допомогти Німеччині у постачанні ракет Taurus в Україну, - глава МЗС Кемерон ", тобто копняками під дупу тевтонську ?
09.03.2024 15:39 Відповісти
 
 