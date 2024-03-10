РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4927 посетителей онлайн
Новости
4 323 18

Сенат США одобрил законопроект о частичном финансировании правительства, Байден его подписал

сша,сенат

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил финансирование половины правительственных учреждений до конца текущего финансового года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.

Сенаторы проголосовали 75 голосами за одобрение пакета расходов в размере 467,5 миллиарда долларов США, который пойдет на финансирование сельского хозяйства, транспорта, жилья, энергетики, ветеранов и других программ до конца финансового года 30 сентября. Против было 22 сенатора.

Отмечается, что финансирование этих программ должно закончиться в полночь. Согласно плану, утвержденному в конце февраля, Конгресс должен был временно финансировать один набор федеральных агентств до 8 марта, а другой – до 22 марта, пока законодатели будут работать над пакетом законов для финансирования правительства до конца бюджетного года, то есть до конца сентября.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании части американского правительства до конца финансового года, говорится в заявлении Белого дома.

Также читайте: Пакет помощи Украине могут вынести на рассмотрение Палаты представителей США в середине марта или даже в апреле, - CNN

"Спасибо лидерам Шумеру и Макконнеллу, сенаторам Мюррею и Коллинзу, спикеру Майку Джонсону, лидеру Джеффрису и представителям Грейнджер и ДеЛауро за их руководство", – говорится в заявлении.

Американский Конгресс планирует 22 марта принять второй пакет из оставшихся шести законопроектов о финансировании на весь год. Этот пакет будет касаться министерств обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.

Автор: 

Байден Джо (2800) США (27759) Сенат США (525)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
оманських. до мінських зелений ще не доріс
показать весь комментарий
10.03.2024 07:59 Ответить
+3
І зову розпочнеться 77 раунд мінських перемовин про допомогу Україні.
показать весь комментарий
10.03.2024 07:56 Ответить
+3
А типу міг не підписати? Це шоу старе як Опра Уінфрі, старіше навіть за лайно динозавра.
показать весь комментарий
10.03.2024 07:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дай нам Боже пропітляти повз того рудого лайна.
папіку не молитися - якись криворогаті в нього молитви останнім часом.
показать весь комментарий
10.03.2024 07:50 Ответить
Дивний новий світ
показать весь комментарий
10.03.2024 07:55 Ответить
І зову розпочнеться 77 раунд мінських перемовин про допомогу Україні.
показать весь комментарий
10.03.2024 07:56 Ответить
відпочити треба тиждень - две. стільки працювали!
показать весь комментарий
10.03.2024 07:57 Ответить
оманських. до мінських зелений ще не доріс
показать весь комментарий
10.03.2024 07:59 Ответить
А типу міг не підписати? Це шоу старе як Опра Уінфрі, старіше навіть за лайно динозавра.
показать весь комментарий
10.03.2024 07:59 Ответить
не повірите - міг і не підписати.
показать весь комментарий
10.03.2024 08:02 Ответить
от вас пре на Трампа - ну прям техасскій ренджер - йоха!
показать весь комментарий
10.03.2024 08:05 Ответить
а що: - трампіст? Не помічав раніше...
показать весь комментарий
10.03.2024 12:00 Ответить
Чудні діла твоі - Господи!
показать весь комментарий
10.03.2024 08:06 Ответить
Радіємо.
Дайбі, і надалі в них фсьо буде харашо!
показать весь комментарий
10.03.2024 08:54 Ответить
Санта Барбара !
показать весь комментарий
10.03.2024 08:59 Ответить
США- на половину врятувалися...
показать весь комментарий
10.03.2024 09:41 Ответить
Как сказал поллярнф=ый ведуший политшоу в США:Америка в кризисе уже потому что ОБА кандидата в Президенты-самые старые в историии США кандидаты в Предиденты. Если у Демократов и Республиканцев нет молодых энергичных незакомплексованных кандидатов и они вынуждены выдвигать ти двух стариков-маразматиков то это проблема и республиканцев и демократов и всех граждан США. Да у старых людей есть опыт,но нет и не может быть креативности и мозги всеравно более медленно соображают и давят уже сформированные комлексы. Старую собаку новым фокусам не обучить. Америка-в реальном кризисе системы госуправления.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:08 Ответить
Що може знати про роботу мозку той, хто не здатен навіть опанувати державну?
показать весь комментарий
10.03.2024 13:55 Ответить
І що нам з цієї новини? радіти чи засмучуватись?
показать весь комментарий
10.03.2024 11:37 Ответить
чим швидше Конгрес закінчить розбиратися зі своїм держбюджетом - тим швидше вони приступлять до законопроектів Байдена, демократів або двопартійного сенатського про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:02 Ответить
 
 