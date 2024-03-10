Сенат США одобрил законопроект о частичном финансировании правительства, Байден его подписал
Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил финансирование половины правительственных учреждений до конца текущего финансового года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.
Сенаторы проголосовали 75 голосами за одобрение пакета расходов в размере 467,5 миллиарда долларов США, который пойдет на финансирование сельского хозяйства, транспорта, жилья, энергетики, ветеранов и других программ до конца финансового года 30 сентября. Против было 22 сенатора.
Отмечается, что финансирование этих программ должно закончиться в полночь. Согласно плану, утвержденному в конце февраля, Конгресс должен был временно финансировать один набор федеральных агентств до 8 марта, а другой – до 22 марта, пока законодатели будут работать над пакетом законов для финансирования правительства до конца бюджетного года, то есть до конца сентября.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании части американского правительства до конца финансового года, говорится в заявлении Белого дома.
"Спасибо лидерам Шумеру и Макконнеллу, сенаторам Мюррею и Коллинзу, спикеру Майку Джонсону, лидеру Джеффрису и представителям Грейнджер и ДеЛауро за их руководство", – говорится в заявлении.
Американский Конгресс планирует 22 марта принять второй пакет из оставшихся шести законопроектов о финансировании на весь год. Этот пакет будет касаться министерств обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.
