Сенат США схвалив законопроєкт про часткове фінансування уряду, Байден його підписав

Сенат США слідом за Палатою представників схвалив фінансування половини урядових установ до кінця цього фінансового року.

Сенатори проголосували 75 голосами за схвалення пакета витрат у розмірі 467,5 мільярдів доларів США, який піде на фінансування сільського господарства, транспорту, житла, енергетики, ветеранів та інших програм до кінця фінансового року 30 вересня. Проти було 22 сенатори.

Зазначається, що фінансування цих програм мало закінчитися опівночі. Згідно з планом, затвердженим наприкінці лютого, Конгрес мав тимчасово фінансувати один набір федеральних агентств до 8 березня, а інший – до 22 березня, поки законодавці працюватимуть над пакетом законів для фінансування уряду до кінця бюджетного року, тобто до кінця вересня.

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування частини американського уряду до кінця фінансового року, йдеться у заяві Білого дому.

"Дякуємо лідерам Шумеру та Макконнеллу, сенаторам Мюррею та Коллінзу, спікеру Майку Джонсону, лідеру Джеффрісу та представникам Грейнджер і ДеЛауро за їх керівництво", – йдеться у заяві.

Американський Конгрес планує 22 березня прийняти другий пакет з шести законопроєктів про фінансування на весь рік, що залишилися. Цей пакет стосуватиметься міністерств оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоров'я та соціальних служб.