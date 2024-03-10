УКР
4 323 18

Сенат США схвалив законопроєкт про часткове фінансування уряду, Байден його підписав

сша,сенат

Сенат США слідом за Палатою представників схвалив фінансування половини урядових установ до кінця цього фінансового року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

Сенатори проголосували 75 голосами за схвалення пакета витрат у розмірі 467,5 мільярдів доларів США, який піде на фінансування сільського господарства, транспорту, житла, енергетики, ветеранів та інших програм до кінця фінансового року 30 вересня. Проти було 22 сенатори.

Зазначається, що фінансування цих програм мало закінчитися опівночі. Згідно з планом, затвердженим наприкінці лютого, Конгрес мав тимчасово фінансувати один набір федеральних агентств до 8 березня, а інший – до 22 березня, поки законодавці працюватимуть над пакетом законів для фінансування уряду до кінця бюджетного року, тобто до кінця вересня.

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування частини американського уряду до кінця фінансового року, йдеться у заяві Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пакет допомоги Україні можуть винести на розгляд Палати представників США в середині березня або навіть у квітні, - CNN

"Дякуємо лідерам Шумеру та Макконнеллу, сенаторам Мюррею та Коллінзу, спікеру Майку Джонсону, лідеру Джеффрісу та представникам Грейнджер і ДеЛауро за їх керівництво", – йдеться у заяві.

Американський Конгрес планує 22 березня прийняти другий пакет з шести законопроєктів про фінансування на весь рік, що залишилися. Цей пакет стосуватиметься міністерств оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоров'я та соціальних служб.

Байден Джо (2898) США (24117) Сенат США (625)
+6
оманських. до мінських зелений ще не доріс
10.03.2024 07:59 Відповісти
+3
І зову розпочнеться 77 раунд мінських перемовин про допомогу Україні.
10.03.2024 07:56 Відповісти
+3
А типу міг не підписати? Це шоу старе як Опра Уінфрі, старіше навіть за лайно динозавра.
10.03.2024 07:59 Відповісти
дай нам Боже пропітляти повз того рудого лайна.
папіку не молитися - якись криворогаті в нього молитви останнім часом.
10.03.2024 07:50 Відповісти
Дивний новий світ
10.03.2024 07:55 Відповісти
І зову розпочнеться 77 раунд мінських перемовин про допомогу Україні.
10.03.2024 07:56 Відповісти
відпочити треба тиждень - две. стільки працювали!
10.03.2024 07:57 Відповісти
оманських. до мінських зелений ще не доріс
10.03.2024 07:59 Відповісти
А типу міг не підписати? Це шоу старе як Опра Уінфрі, старіше навіть за лайно динозавра.
10.03.2024 07:59 Відповісти
не повірите - міг і не підписати.
10.03.2024 08:02 Відповісти
от вас пре на Трампа - ну прям техасскій ренджер - йоха!
10.03.2024 08:05 Відповісти
а що: - трампіст? Не помічав раніше...
10.03.2024 12:00 Відповісти
Чудні діла твоі - Господи!
10.03.2024 08:06 Відповісти
Радіємо.
Дайбі, і надалі в них фсьо буде харашо!
10.03.2024 08:54 Відповісти
Санта Барбара !
10.03.2024 08:59 Відповісти
США- на половину врятувалися...
10.03.2024 09:41 Відповісти
Как сказал поллярнф=ый ведуший политшоу в США:Америка в кризисе уже потому что ОБА кандидата в Президенты-самые старые в историии США кандидаты в Предиденты. Если у Демократов и Республиканцев нет молодых энергичных незакомплексованных кандидатов и они вынуждены выдвигать ти двух стариков-маразматиков то это проблема и республиканцев и демократов и всех граждан США. Да у старых людей есть опыт,но нет и не может быть креативности и мозги всеравно более медленно соображают и давят уже сформированные комлексы. Старую собаку новым фокусам не обучить. Америка-в реальном кризисе системы госуправления.
10.03.2024 10:08 Відповісти
Що може знати про роботу мозку той, хто не здатен навіть опанувати державну?
показати весь коментар
І що нам з цієї новини? радіти чи засмучуватись?
показати весь коментар
чим швидше Конгрес закінчить розбиратися зі своїм держбюджетом - тим швидше вони приступлять до законопроектів Байдена, демократів або двопартійного сенатського про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
показати весь коментар
