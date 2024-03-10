На Виннитчине работала ПВО, обломками поврежден инфраструктурный объект, был пожар

Минувшей ночью на территории Винницкой области работали силы ПВО, сбивавшие вражеские "Шахеды".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов

"Этой ночью на Виннитчине в результате работы ПВО обломки повредили объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар. По состоянию на 06:30 пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Борзов также поблагодарил всех служб за оперативную и слаженную работу.

Как сообщалось, армия РФ ночью атаковала Украину 39 "шахедами", сили ПВО уничтожили - 35.