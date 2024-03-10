На Вінниччині працювала ППО, уламками пошкоджено інфраструктурний об’єкт, була пожежа

Минулої ночі на території Вінницької області працювали сили ППО, які збивали російські "Шахеди".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ

"Цієї ночі на Вінниччині внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Станом на 06:30 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Борзов також подякував усім службам за оперативну і злагоджену роботу.

Як повідомлялося, армія РФ вночі атакувала Україну 39 "шахедами", сили ППО знищили - 35.