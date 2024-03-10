УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10426 відвідувачів онлайн
Новини
2 782 3

Росія вночі атакувала 39 "шахедами", сили ППО знищили - 35, - Повітряні сили

У ніч на 10 березня російські окупанти ударили 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

В результаті бойової роботи збито 35 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили кілька груп "Шахедів" з південного напрямку (оновлено)

Робота ППО

Автор: 

ППО (3486) Повітряні сили (2962)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один доказ "тупості" кацапів: якщо наші й "фантазують" стосовно кількості збитих БПЛА - то роблять це правдоподібніше Вони кажуть про те, що незначна частка змогла прорваться та принесла збитки Скільки насправді влучило - перевірить важко А кацапи "сбили все"! ТОді від чого ж пожежі та значні руйнування?!
показати весь коментар
10.03.2024 08:51 Відповісти
молодцы хлопцы
показати весь коментар
10.03.2024 15:55 Відповісти
 
 