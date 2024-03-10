Росія вночі атакувала 39 "шахедами", сили ППО знищили - 35, - Повітряні сили
У ніч на 10 березня російські окупанти ударили 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
В результаті бойової роботи збито 35 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.
Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ.
