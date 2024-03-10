Россия ночью атаковала 39 "шахедами", силы ПВО уничтожили - 35, - Воздушные силы

В ночь на 10 марта российские оккупанты ударили 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донетчине и 39 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков беспилотников - мыс Чауда, Крым, Приморско-Ахтарск - РФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В результате боевой работы сбито 35 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

Большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, средства РЭБ.

Читайте: Вчера силы ПВО отработали по самолетам РФ на расстоянии более 150 км, результаты проверяют, - Олещук