Две подстанции НЭК "Укрэнерго" повреждены в результате атаки вражеских БПЛА

В течение суток российские оккупанты атаковали с использованием БПЛА две подстанции НЭК "Укрэнерго" в южном и центральном регионах нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается, обошлось без пострадавших. Также не пришлось отключать потребителей от энергоснабжения.

В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

