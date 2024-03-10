РУС
Две подстанции НЭК "Укрэнерго" повреждены в результате атаки вражеских БПЛА

В течение суток российские оккупанты атаковали с использованием БПЛА две подстанции НЭК "Укрэнерго" в южном и центральном регионах нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается, обошлось без пострадавших. Также не пришлось отключать потребителей от энергоснабжения.

В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Керівництво НЕК "Укренерго", мабуть, таки готувалося до таких випадків, завчасно починаючи з 2014 року!!
Законодавство відповідне, це вимагало…
10.03.2024 10:43 Ответить
 
 