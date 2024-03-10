Две подстанции НЭК "Укрэнерго" повреждены в результате атаки вражеских БПЛА
В течение суток российские оккупанты атаковали с использованием БПЛА две подстанции НЭК "Укрэнерго" в южном и центральном регионах нашей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НЭК "Укрэнерго".
Как отмечается, обошлось без пострадавших. Также не пришлось отключать потребителей от энергоснабжения.
В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
