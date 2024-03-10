УКР
Новини
Дві підстанції НЕК "Укренерго" пошкоджено внаслідок атаки ворожих БПЛА

Упродовж доби російські окупанти атакували з використанням БПЛА дві підстанції НЕК "Укренерго" в південному і центральному регіонах нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НЕК "Укренерго".

Як зазначається, минулося без постраждалих. Також не довелося відключати споживачів від енергопостачання.

Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Також читайте: Через нічну атаку є знеструмлення на Хмельниччині та Одещині, критичних наслідків для роботи енергосистеми немає, - "Укренерго"

енергетика (2660) Укренерго (2741) дрони (5334)
Керівництво НЕК "Укренерго", мабуть, таки готувалося до таких випадків, завчасно починаючи з 2014 року!!
Законодавство відповідне, це вимагало…
10.03.2024 10:43 Відповісти
 
 