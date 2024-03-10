Дві підстанції НЕК "Укренерго" пошкоджено внаслідок атаки ворожих БПЛА
Упродовж доби російські окупанти атакували з використанням БПЛА дві підстанції НЕК "Укренерго" в південному і центральному регіонах нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НЕК "Укренерго".
Як зазначається, минулося без постраждалих. Також не довелося відключати споживачів від енергопостачання.
Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.
