В районе Бахмута россияне увеличили применение фугасных авиабомб, - ВСУ
На Бахмутском направлении враг продолжает давить и совершать штурмовые действия в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки, однако испытывает отпор и потери. Также зафиксировано увеличение применения фугасных авиабомб.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украини, об этом в эфире телемарафона сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.
Он отметил, что сейчас наблюдаются десятки случаев, когда россияне применяют фугасные авиабомбы. Раньше это были единичные случаи.
"В Клещиевке россияне оставили свою технику, есть потери личного состава во время наступлений. В течение суток велись бои за Ивановское: враг понес потери, некоторые позиции украинская армия вернула. Непростые бои были в Богдановке: враг привлекал как технику, так и личный состав. Силы обороны Украины имели незначительный успех", – отметил Калашников.
Кроме того, Россия перешла к тактике механизированных штурмовых ударных групп, усилила и артиллерийскую составляющую. По словам Калашникова, враг не жалеет ни техники, ни личного состава и пытается продвигаться по некоторым локациям.
"Сейчас мы не просто защищаем позиции и отбиваем атаки, но и пытаемся переходить к штурмовым действиям, то есть продвигаться вперед и занимать огневые позиции врага. В Ивановском и Богдановке это именно так и происходило, поэтому сказать, что эта позиционная война невозможно", - сообщил офицер.
Также он добавил, что любые ресурсы необходимы. Это и пехотная составляющая, особенно артиллерия, механизированная составляющая, бронированная техника, поддержка минометов и танков. А также дроны, которые играют очень важную роль как в наступлении, так и в атаках.
А ігнат казав,що значно зменшили
застосування...
заплутали вщент - так сповільнується чи продовжуюється на іншому напрямку?
Хоча якийсь перевод поста некоректний - ЗРК -це комплекс, а не одна пускова. Ще цей аналітик щось про радар пише, але де він там радар углядив на знімку - не можу зрозуміти, на фото - розбитий тягач та розбита пускова. Попереду пікап супроводу. На мою думку такі цінні установки повинні прикриватися ЗРК малої дальності, а не кататися вільно.
подруге де детектори частот у такої важливої колони... такий БПЛА судячи з того що пишуть звязківці залишає слід в радіоефірі.... і стільки машин катаються котролю радіефіру по містам але не можна виділити одну для Патріота...
і взагалі ППО ближнього радіусу дії для прикриття хоча б та же стріла або гепард....
той бпла що долетів до Покровська він не був малим і в мережі є відео збиття таких бпла тією же стрілою...
Це по якому кругу вже , по третьому ? 😱 Бо всім же відомо що всі наші Патріоти і Хаймарси знищені по кілька разів ще в минулому році 🙃. !!
Не розумію нестримного бажання - тягати на Цензор лайно з пропагандистських кацапських помийок ..
Список знищеної техніки за останній час:
1. Пускова установка комплексу NASAMS у н.п. Малишівка Запорізької області. (47.93351, 34.99085)
2. Командний пункт 5Н63С і пускова установка 5П85С комплексу С-300ПС біля н.п. Маяки Донецької області. (48.928886, 37.614780)
3. Пускова установка 5П85С комплексу С-300ПС і ураження командного пункту 5Н63С комплексу С-300ПС у Херсонській області.
4. Знищення пускової установки 5П85С комплексу С-300ПС ЗСУ поруч із н.п. Русин Яр Донецької області. (48°28'46.6 "N 37°32'17.0 "E)
Зараз інтернетом гуляє інформація про нібито знищений петріот. Але все на рівні чуток...
тому мусять ризикувати як на мене... можливо якщо збити певну кількість літаків орки почнуть боятись підлітати ближче
а про компенсацію союзниками... ми не хочемо їх слухати як в тактиці ведення бойових дій так і решта питань але хочемо від них щоб вони нас чули в постачанні озброєння... не знаю як на мене так не працює...