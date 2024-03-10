В районе Бахмута россияне увеличили применение фугасных авиабомб, - ВСУ

На Бахмутском направлении враг продолжает давить и совершать штурмовые действия в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки, однако испытывает отпор и потери. Также зафиксировано увеличение применения фугасных авиабомб.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украини, об этом в эфире телемарафона сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

Он отметил, что сейчас наблюдаются десятки случаев, когда россияне применяют фугасные авиабомбы. Раньше это были единичные случаи.

"В Клещиевке россияне оставили свою технику, есть потери личного состава во время наступлений. В течение суток велись бои за Ивановское: враг понес потери, некоторые позиции украинская армия вернула. Непростые бои были в Богдановке: враг привлекал как технику, так и личный состав. Силы обороны Украины имели незначительный успех", – отметил Калашников.

Кроме того, Россия перешла к тактике механизированных штурмовых ударных групп, усилила и артиллерийскую составляющую. По словам Калашникова, враг не жалеет ни техники, ни личного состава и пытается продвигаться по некоторым локациям.

"Сейчас мы не просто защищаем позиции и отбиваем атаки, но и пытаемся переходить к штурмовым действиям, то есть продвигаться вперед и занимать огневые позиции врага. В Ивановском и Богдановке это именно так и происходило, поэтому сказать, что эта позиционная война невозможно", - сообщил офицер.

Также он добавил, что любые ресурсы необходимы. Это и пехотная составляющая, особенно артиллерия, механизированная составляющая, бронированная техника, поддержка минометов и танков. А также дроны, которые играют очень важную роль как в наступлении, так и в атаках.