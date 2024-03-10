РУС
Новости
2 230 20

В районе Бахмута россияне увеличили применение фугасных авиабомб, - ВСУ

зсу

На Бахмутском направлении враг продолжает давить и совершать штурмовые действия в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки, однако испытывает отпор и потери. Также зафиксировано увеличение применения фугасных авиабомб.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украини, об этом в эфире телемарафона сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

Он отметил, что сейчас наблюдаются десятки случаев, когда россияне применяют фугасные авиабомбы. Раньше это были единичные случаи.

"В Клещиевке россияне оставили свою технику, есть потери личного состава во время наступлений. В течение суток велись бои за Ивановское: враг понес потери, некоторые позиции украинская армия вернула. Непростые бои были в Богдановке: враг привлекал как технику, так и личный состав. Силы обороны Украины имели незначительный успех", – отметил Калашников.

Кроме того, Россия перешла к тактике механизированных штурмовых ударных групп, усилила и артиллерийскую составляющую. По словам Калашникова, враг не жалеет ни техники, ни личного состава и пытается продвигаться по некоторым локациям.

Читайте: Производители патронов и стрелкового оружия в России несут убытки из-за санкций

"Сейчас мы не просто защищаем позиции и отбиваем атаки, но и пытаемся переходить к штурмовым действиям, то есть продвигаться вперед и занимать огневые позиции врага. В Ивановском и Богдановке это именно так и происходило, поэтому сказать, что эта позиционная война невозможно", - сообщил офицер.

Также он добавил, что любые ресурсы необходимы. Это и пехотная составляющая, особенно артиллерия, механизированная составляющая, бронированная техника, поддержка минометов и танков. А также дроны, которые играют очень важную роль как в наступлении, так и в атаках.

Автор: 

боевые действия (4758) Бахмут (1608) ВСУ (6859)
Топ комментарии
+2
Після знищення пускової Петріоту почали себе вільно почувати? https://gazeta.ua/articles/donbas/_rosiyani-jmovirno-vpershe-zmogli-znischiti-***********-zrk-patriot-osintanaliz-foto/1174364 Росіяни, ймовірно, вперше змогли знищити український ЗРК Patriot - OSINT-аналіз

Хоча якийсь перевод поста некоректний - ЗРК -це комплекс, а не одна пускова. Ще цей аналітик щось про радар пише, але де він там радар углядив на знімку - не можу зрозуміти, на фото - розбитий тягач та розбита пускова. Попереду пікап супроводу. На мою думку такі цінні установки повинні прикриватися ЗРК малої дальності, а не кататися вільно.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:47 Ответить
+2
Ну понятно . Рашисты выбили наше ПВО в том числе *блуждающие Петриот* и теперь опять авиацию на полную катушку будут применять
показать весь комментарий
10.03.2024 10:48 Ответить
+2
Рашисты применяют как против нашего ПВО так и против Хаймарсов баллистические ракеты типа Искандер которые не сбиваются ниодним ПВО которое у нас существует. Если не считать единственной модернизированной батареи Петриот которая прикрывает Киев. Поетому от поражения может спасти только постоянное перемещение. А от дронов типо Ланцет которыми рашисты так же уничтожили кучу нашей техники нужно прикрытие установками типо Гепард или Скайнекс
показать весь комментарий
10.03.2024 11:03 Ответить
Ямальський хрест - ось звідки буде швидкий розвал кремлерейха.

показать весь комментарий
10.03.2024 10:16 Ответить
Оце й усе.
А ігнат казав,що значно зменшили
застосування...
показать весь комментарий
10.03.2024 10:29 Ответить
це додаток до тієї новини де наступ кацапні в районі Авдіївки сповільнується?
заплутали вщент - так сповільнується чи продовжуюється на іншому напрямку?
показать весь комментарий
10.03.2024 10:31 Ответить
Моя порада кацапстану,трішечки притормозіть,перше завдання успішно виконано,Залужного ЗНЯЛИ,пішов другий етап---знищення ПЕТРІОТ,ХАЙМАРС,чекаємо далі. АЛЕ і є попередження--НЕ ПРОГАВТЕ,бо можете встати в ранці,а на реях вже висять ваші **помічники**,а замість ЗЕ---вже керує Залужний і Ко.,от тоді треба буде швидко драпати,щоб встигнути!!!!
показать весь комментарий
10.03.2024 10:38 Ответить
Рашисты применяют как против нашего ПВО так и против Хаймарсов баллистические ракеты типа Искандер которые не сбиваются ниодним ПВО которое у нас существует. Если не считать единственной модернизированной батареи Петриот которая прикрывает Киев. Поетому от поражения может спасти только постоянное перемещение. А от дронов типо Ланцет которыми рашисты так же уничтожили кучу нашей техники нужно прикрытие установками типо Гепард или Скайнекс
показать весь комментарий
10.03.2024 11:03 Ответить
Іскандери треба якось наводити, на рухому ціль, навести може тільки розвідувальний БПЛА. Для того і потрібно мати поруч ЗРК малої дальності. Сподіваюсь моя думка зрозуміла.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:13 Ответить
Не нужно рашистов тоже считать полными дураками. Они могут мониторить местность и проводить разведку беспилотниками с безопасной дистанции где ПВО средней/малой дальности их не достанет или не засечет.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:21 Ответить
Дурниці, нічого БПЛА не побачить з великої відстані, а підлетить ближче - зіб'ють. Є така штука - роздільна здатність камери, та cтан атмосфери. Це тільки у голлівудських фільмах з спутника бачать яка людина куди прямує.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:58 Ответить
Не знаю як на мене якщо то відео реальність а не монтаж його має рослідувати контррозвідка, тому що на марші не можна так близько розміщувати тягачі один до одного... совкові підручники уже давно потрібно спалити.... має бути дистанція між любими пусковими установками на марші....

подруге де детектори частот у такої важливої колони... такий БПЛА судячи з того що пишуть звязківці залишає слід в радіоефірі.... і стільки машин катаються котролю радіефіру по містам але не можна виділити одну для Патріота...

і взагалі ППО ближнього радіусу дії для прикриття хоча б та же стріла або гепард....

той бпла що долетів до Покровська він не був малим і в мережі є відео збиття таких бпла тією же стрілою...
показать весь комментарий
10.03.2024 12:48 Ответить
Знову - вибілі . ??
Це по якому кругу вже , по третьому ? 😱 Бо всім же відомо що всі наші Патріоти і Хаймарси знищені по кілька разів ще в минулому році 🙃. !!
Не розумію нестримного бажання - тягати на Цензор лайно з пропагандистських кацапських помийок ..
показать весь комментарий
10.03.2024 11:13 Ответить
А тепер пригадаємо розумників, які рік тому нас переконували, що F-16 нам не потрібні, типа не можна витрачати великів гроші на дорогі літаки, коли розмір допомоги невеликий. Наші партнери точно знають, що не тільки нам потрібно зараз, а і що буде нам потрібним завтра бо знають більше нас завдяки розвідці, і професійним досвідченим військовим, які і визначають без чого нам не обійтись у майбутному. Тому треба довіряти партнерам
показать весь комментарий
10.03.2024 10:57 Ответить
Пока не появятся F-16 проблема не решится полностью.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:12 Ответить
А ось яку ціну ми платимо за спроби нейтралізувати цю загрозу:

Список знищеної техніки за останній час:

1. Пускова установка комплексу NASAMS у н.п. Малишівка Запорізької області. (47.93351, 34.99085)

2. Командний пункт 5Н63С і пускова установка 5П85С комплексу С-300ПС біля н.п. Маяки Донецької області. (48.928886, 37.614780)

3. Пускова установка 5П85С комплексу С-300ПС і ураження командного пункту 5Н63С комплексу С-300ПС у Херсонській області.

4. Знищення пускової установки 5П85С комплексу С-300ПС ЗСУ поруч із н.п. Русин Яр Донецької області. (48°28'46.6 "N 37°32'17.0 "E)

Зараз інтернетом гуляє інформація про нібито знищений петріот. Але все на рівні чуток...
показать весь комментарий
10.03.2024 11:47 Ответить
Якщо нічого не робити буде велика проблема, Каби наносять дуже великий урон як особовому складу, техніці і складам... а зараз щей касетні пішли досить небезпечні і нова модифікація з більшою дальністю...

тому мусять ризикувати як на мене... можливо якщо збити певну кількість літаків орки почнуть боятись підлітати ближче
показать весь комментарий
10.03.2024 12:55 Ответить
Погоджуюся. Але якби нам ці втрати швидко компенсували наші союзники. А вони цього робити не поспішають...
показать весь комментарий
10.03.2024 13:59 Ответить
я розумію але втрати навченого і мотивованого особового складу хто нам компенсує... взамін приходять погано навчені і не мотивовані, яких примусом заганяють...

а про компенсацію союзниками... ми не хочемо їх слухати як в тактиці ведення бойових дій так і решта питань але хочемо від них щоб вони нас чули в постачанні озброєння... не знаю як на мене так не працює...
показать весь комментарий
10.03.2024 14:47 Ответить
 
 