У районі Бахмуту росіяни збільшили застосування фугасних авіабомб, - ЗСУ
На Бахмутському напрямку ворог продовжує тиснути та здійснювати штурмові дії в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, однак зазнає відсічі та втрат. Також зафіксовано збільшення застосування фугасних авіабомб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-України, про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников.
Він зазначив, що зараз спостерігаються десятки випадків, коли росіяни застосовують фугасні авіабомби. Раніше це були поодинокі випадки.
"У Кліщіївці росіяни залишили свою техніку, є втрати особового складу під час наступів. Протягом доби велися бої за Іванівське: ворог зазнав втрат, деякі позиції українська армія повернула. Непрості бої були у Богданівці: ворог залучав як техніку, так і особовий склад. Сили оборони України мали незначний успіх", - зазначив Калашніков.
Крім того, Росія перейшла до тактики механізованих штурмових ударних груп, посилила і артилерійську складову. За словами Калашникова, ворог не жалкує ані техніки, ані особового складу та намагається просуватися на деяких локаціях.
"Наразі ми не просто захищаємо позиції та відбиваємо атаки, а й намагаємося переходити у штурмові дії, тобто просуватися вперед та займати вогневі позиції ворога. У Іванівському та Богданівці це саме так і відбувалося, тому сказати, що це позиційна війна неможливо", - повідомив офіцер.
Також він додав, що будь-які ресурси наразі необхідні. Це і піхотна складова, особливо артилерія, механізована складова, броньована техніка, підтримка мінометів та танків. А також дрони, які "відіграють дуже важливу роль як в наступі, так і в атаках".
А ігнат казав,що значно зменшили
застосування...
заплутали вщент - так сповільнується чи продовжуюється на іншому напрямку?
Хоча якийсь перевод поста некоректний - ЗРК -це комплекс, а не одна пускова. Ще цей аналітик щось про радар пише, але де він там радар углядив на знімку - не можу зрозуміти, на фото - розбитий тягач та розбита пускова. Попереду пікап супроводу. На мою думку такі цінні установки повинні прикриватися ЗРК малої дальності, а не кататися вільно.
подруге де детектори частот у такої важливої колони... такий БПЛА судячи з того що пишуть звязківці залишає слід в радіоефірі.... і стільки машин катаються котролю радіефіру по містам але не можна виділити одну для Патріота...
і взагалі ППО ближнього радіусу дії для прикриття хоча б та же стріла або гепард....
той бпла що долетів до Покровська він не був малим і в мережі є відео збиття таких бпла тією же стрілою...
Це по якому кругу вже , по третьому ? 😱 Бо всім же відомо що всі наші Патріоти і Хаймарси знищені по кілька разів ще в минулому році 🙃. !!
Не розумію нестримного бажання - тягати на Цензор лайно з пропагандистських кацапських помийок ..
Список знищеної техніки за останній час:
1. Пускова установка комплексу NASAMS у н.п. Малишівка Запорізької області. (47.93351, 34.99085)
2. Командний пункт 5Н63С і пускова установка 5П85С комплексу С-300ПС біля н.п. Маяки Донецької області. (48.928886, 37.614780)
3. Пускова установка 5П85С комплексу С-300ПС і ураження командного пункту 5Н63С комплексу С-300ПС у Херсонській області.
4. Знищення пускової установки 5П85С комплексу С-300ПС ЗСУ поруч із н.п. Русин Яр Донецької області. (48°28'46.6 "N 37°32'17.0 "E)
Зараз інтернетом гуляє інформація про нібито знищений петріот. Але все на рівні чуток...
тому мусять ризикувати як на мене... можливо якщо збити певну кількість літаків орки почнуть боятись підлітати ближче
а про компенсацію союзниками... ми не хочемо їх слухати як в тактиці ведення бойових дій так і решта питань але хочемо від них щоб вони нас чули в постачанні озброєння... не знаю як на мене так не працює...