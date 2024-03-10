У районі Бахмуту росіяни збільшили застосування фугасних авіабомб, - ЗСУ

На Бахмутському напрямку ворог продовжує тиснути та здійснювати штурмові дії в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, однак зазнає відсічі та втрат. Також зафіксовано збільшення застосування фугасних авіабомб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-України, про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников.

Він зазначив, що зараз спостерігаються десятки випадків, коли росіяни застосовують фугасні авіабомби. Раніше це були поодинокі випадки.

"У Кліщіївці росіяни залишили свою техніку, є втрати особового складу під час наступів. Протягом доби велися бої за Іванівське: ворог зазнав втрат, деякі позиції українська армія повернула. Непрості бої були у Богданівці: ворог залучав як техніку, так і особовий склад. Сили оборони України мали незначний успіх", - зазначив Калашніков.

Крім того, Росія перейшла до тактики механізованих штурмових ударних груп, посилила і артилерійську складову. За словами Калашникова, ворог не жалкує ані техніки, ані особового складу та намагається просуватися на деяких локаціях.

"Наразі ми не просто захищаємо позиції та відбиваємо атаки, а й намагаємося переходити у штурмові дії, тобто просуватися вперед та займати вогневі позиції ворога. У Іванівському та Богданівці це саме так і відбувалося, тому сказати, що це позиційна війна неможливо", - повідомив офіцер.

Також він додав, що будь-які ресурси наразі необхідні. Це і піхотна складова, особливо артилерія, механізована складова, броньована техніка, підтримка мінометів та танків. А також дрони, які "відіграють дуже важливу роль як в наступі, так і в атаках".