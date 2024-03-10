УКР
Новини
2 230 20

У районі Бахмуту росіяни збільшили застосування фугасних авіабомб, - ЗСУ

зсу

На Бахмутському напрямку ворог продовжує тиснути та здійснювати штурмові дії в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, однак зазнає відсічі та втрат. Також зафіксовано збільшення застосування фугасних авіабомб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-України, про це в ефірі телемарафону повідомив  офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников.

Він зазначив, що зараз спостерігаються десятки випадків, коли росіяни застосовують фугасні авіабомби. Раніше це були поодинокі випадки. 

"У Кліщіївці росіяни залишили свою техніку, є втрати особового складу під час наступів. Протягом доби велися бої за Іванівське: ворог зазнав втрат, деякі позиції українська армія повернула. Непрості бої були у Богданівці: ворог залучав як техніку, так і особовий склад. Сили оборони України мали незначний успіх", - зазначив Калашніков.

Крім того, Росія перейшла до тактики механізованих штурмових ударних груп, посилила і артилерійську складову. За словами Калашникова, ворог не жалкує ані техніки, ані особового складу та намагається просуватися на деяких локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Новопавлівському ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону українських військ, протягом минулої доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення, - Генштаб

"Наразі ми не просто захищаємо позиції та відбиваємо атаки, а й намагаємося переходити у штурмові дії, тобто просуватися вперед та займати вогневі позиції ворога. У Іванівському та Богданівці це саме так і відбувалося, тому сказати, що це позиційна війна неможливо", - повідомив офіцер.

Також він додав, що будь-які ресурси наразі необхідні. Це і піхотна складова, особливо артилерія, механізована складова, броньована техніка, підтримка мінометів та танків. А також дрони, які "відіграють дуже важливу роль як в наступі, так і в атаках".

бойові дії (4520) Бахмут (1566) ЗСУ (7861)
Топ коментарі
+2
10.03.2024 10:47 Відповісти
+2
+2
Ямальський хрест - ось звідки буде швидкий розвал кремлерейха.

10.03.2024 10:16 Відповісти
10.03.2024 10:16 Відповісти
Оце й усе.
А ігнат казав,що значно зменшили
застосування...
10.03.2024 10:29 Відповісти
10.03.2024 10:29 Відповісти
це додаток до тієї новини де наступ кацапні в районі Авдіївки сповільнується?
заплутали вщент - так сповільнується чи продовжуюється на іншому напрямку?
10.03.2024 10:31 Відповісти
10.03.2024 10:31 Відповісти
Моя порада кацапстану,трішечки притормозіть,перше завдання успішно виконано,Залужного ЗНЯЛИ,пішов другий етап---знищення ПЕТРІОТ,ХАЙМАРС,чекаємо далі. АЛЕ і є попередження--НЕ ПРОГАВТЕ,бо можете встати в ранці,а на реях вже висять ваші **помічники**,а замість ЗЕ---вже керує Залужний і Ко.,от тоді треба буде швидко драпати,щоб встигнути!!!!
10.03.2024 10:38 Відповісти
10.03.2024 10:38 Відповісти
Після знищення пускової Петріоту почали себе вільно почувати? https://gazeta.ua/articles/donbas/_rosiyani-jmovirno-vpershe-zmogli-znischiti-***********-zrk-patriot-osintanaliz-foto/1174364 Росіяни, ймовірно, вперше змогли знищити український ЗРК Patriot - OSINT-аналіз

Хоча якийсь перевод поста некоректний - ЗРК -це комплекс, а не одна пускова. Ще цей аналітик щось про радар пише, але де він там радар углядив на знімку - не можу зрозуміти, на фото - розбитий тягач та розбита пускова. Попереду пікап супроводу. На мою думку такі цінні установки повинні прикриватися ЗРК малої дальності, а не кататися вільно.
10.03.2024 10:47 Відповісти
10.03.2024 10:47 Відповісти
Рашисты применяют как против нашего ПВО так и против Хаймарсов баллистические ракеты типа Искандер которые не сбиваются ниодним ПВО которое у нас существует. Если не считать единственной модернизированной батареи Петриот которая прикрывает Киев. Поетому от поражения может спасти только постоянное перемещение. А от дронов типо Ланцет которыми рашисты так же уничтожили кучу нашей техники нужно прикрытие установками типо Гепард или Скайнекс
10.03.2024 11:03 Відповісти
10.03.2024 11:03 Відповісти
Іскандери треба якось наводити, на рухому ціль, навести може тільки розвідувальний БПЛА. Для того і потрібно мати поруч ЗРК малої дальності. Сподіваюсь моя думка зрозуміла.
10.03.2024 11:13 Відповісти
10.03.2024 11:13 Відповісти
Не нужно рашистов тоже считать полными дураками. Они могут мониторить местность и проводить разведку беспилотниками с безопасной дистанции где ПВО средней/малой дальности их не достанет или не засечет.
10.03.2024 11:21 Відповісти
10.03.2024 11:21 Відповісти
Дурниці, нічого БПЛА не побачить з великої відстані, а підлетить ближче - зіб'ють. Є така штука - роздільна здатність камери, та cтан атмосфери. Це тільки у голлівудських фільмах з спутника бачать яка людина куди прямує.
10.03.2024 11:58 Відповісти
10.03.2024 11:58 Відповісти
Не знаю як на мене якщо то відео реальність а не монтаж його має рослідувати контррозвідка, тому що на марші не можна так близько розміщувати тягачі один до одного... совкові підручники уже давно потрібно спалити.... має бути дистанція між любими пусковими установками на марші....

подруге де детектори частот у такої важливої колони... такий БПЛА судячи з того що пишуть звязківці залишає слід в радіоефірі.... і стільки машин катаються котролю радіефіру по містам але не можна виділити одну для Патріота...

і взагалі ППО ближнього радіусу дії для прикриття хоча б та же стріла або гепард....

той бпла що долетів до Покровська він не був малим і в мережі є відео збиття таких бпла тією же стрілою...
10.03.2024 12:48 Відповісти
10.03.2024 12:48 Відповісти
Ну понятно . Рашисты выбили наше ПВО в том числе *блуждающие Петриот* и теперь опять авиацию на полную катушку будут применять
10.03.2024 10:48 Відповісти
10.03.2024 10:48 Відповісти
Знову - вибілі . ??
Це по якому кругу вже , по третьому ? 😱 Бо всім же відомо що всі наші Патріоти і Хаймарси знищені по кілька разів ще в минулому році 🙃. !!
Не розумію нестримного бажання - тягати на Цензор лайно з пропагандистських кацапських помийок ..
10.03.2024 11:13 Відповісти
10.03.2024 11:13 Відповісти
А тепер пригадаємо розумників, які рік тому нас переконували, що F-16 нам не потрібні, типа не можна витрачати великів гроші на дорогі літаки, коли розмір допомоги невеликий. Наші партнери точно знають, що не тільки нам потрібно зараз, а і що буде нам потрібним завтра бо знають більше нас завдяки розвідці, і професійним досвідченим військовим, які і визначають без чого нам не обійтись у майбутному. Тому треба довіряти партнерам
10.03.2024 10:57 Відповісти
10.03.2024 10:57 Відповісти
Пока не появятся F-16 проблема не решится полностью.
10.03.2024 11:12 Відповісти
10.03.2024 11:12 Відповісти
А ось яку ціну ми платимо за спроби нейтралізувати цю загрозу:

Список знищеної техніки за останній час:

1. Пускова установка комплексу NASAMS у н.п. Малишівка Запорізької області. (47.93351, 34.99085)

2. Командний пункт 5Н63С і пускова установка 5П85С комплексу С-300ПС біля н.п. Маяки Донецької області. (48.928886, 37.614780)

3. Пускова установка 5П85С комплексу С-300ПС і ураження командного пункту 5Н63С комплексу С-300ПС у Херсонській області.

4. Знищення пускової установки 5П85С комплексу С-300ПС ЗСУ поруч із н.п. Русин Яр Донецької області. (48°28'46.6 "N 37°32'17.0 "E)

Зараз інтернетом гуляє інформація про нібито знищений петріот. Але все на рівні чуток...
10.03.2024 11:47 Відповісти
10.03.2024 11:47 Відповісти
Якщо нічого не робити буде велика проблема, Каби наносять дуже великий урон як особовому складу, техніці і складам... а зараз щей касетні пішли досить небезпечні і нова модифікація з більшою дальністю...

тому мусять ризикувати як на мене... можливо якщо збити певну кількість літаків орки почнуть боятись підлітати ближче
10.03.2024 12:55 Відповісти
10.03.2024 12:55 Відповісти
Погоджуюся. Але якби нам ці втрати швидко компенсували наші союзники. А вони цього робити не поспішають...
10.03.2024 13:59 Відповісти
10.03.2024 13:59 Відповісти
я розумію але втрати навченого і мотивованого особового складу хто нам компенсує... взамін приходять погано навчені і не мотивовані, яких примусом заганяють...

а про компенсацію союзниками... ми не хочемо їх слухати як в тактиці ведення бойових дій так і решта питань але хочемо від них щоб вони нас чули в постачанні озброєння... не знаю як на мене так не працює...
10.03.2024 14:47 Відповісти
10.03.2024 14:47 Відповісти
 
 