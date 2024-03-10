США и Япония обсуждают оборонное сотрудничество для помощи Украине, – Bloomberg

Япония и США обсуждают возможность сотрудничества в сфере военной техники, чтобы предоставить Украине больше боеприпасов и расширить возможности азиатской страны по ремонту американских военных кораблей и истребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg з посиланням на японські ЗМІ.

Союзники пытаются достичь договоренностей до саммита в Вашингтоне 10 апреля между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом, пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на неназванные источники.

Главной темой саммита будет поиск путей, по которым Япония может помочь расширить арсенал вооружений США. Американские производители напряженно работают над поставкой оружия – от артиллерийских снарядов до систем ПВО, которые Вашингтон пообещал предоставить Украине для борьбы с российскими войсками.

Япония, принявшая пацифистскую конституцию, предоставила Украине нелетальную помощь и кредитные гарантии на миллиарды долларов – но не оружие, пишет издание. Ослабление ограничений на военный экспорт Токио может помочь США и европейским странам передавать оружие Украине в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — расширить возможности Японии продавать оружие за границу.

Также читайте: Япония озабочена углублением военных связей между Китаем и Россией

В декабре прошлого года японское правительство объявило, что позволит продавать оружие, произведенное по лицензии, обратно в страну происхождения, а также экспортировать ракеты Patriot своим военным союзникам. Этот шаг увеличил количество перехватчиков, доступных для США, придавая Вашингтону большую гибкость в поддержке противовоздушной обороны Украины.

Ожидается, что Кисида и Байден углубят отношения между странами и будут искать пути укрепления цепочки поставок оборонного оборудования, в том числе - на фоне роста влияния Китая.

Токио и Вашингтон также рассматривают возможность расширения соглашения, в рамках которого японские компании будут регулярно проводить техническое обслуживание и ремонт американской военной техники — этот вопрос, как ожидается, будет включен в повестку саммита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония ввела новые санкции против РФ

В публикации также говорится, что 7-й флот США и другие корабли ВМС страны являются одними из претендентов на участие в проекте, а также истребители F-35A. Это позволило бы сократить периоды технического обслуживания для техники США, а также помогло бы Токио укрепить свое оборонное производство и технологии.